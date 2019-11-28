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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:54
Волгарь написав:
А если покупать мыльные пузыри
Не ну я извиняюсь, но это не какой то сранный стартап виртуальных очков для игр, меседжер или ещё чего то...
Компания занимается добычей мрамора,значит имеет производственные мощности: техника, оборудование и так далее
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Додано: Сер 27 лис, 2019 09:38
Чукча2 написав: Волгарь написав:
А если покупать мыльные пузыри
Не ну я извиняюсь, но это не какой то сранный стартап виртуальных очков для игр, меседжер или ещё чего то...
Компания занимается добычей мрамора,значит имеет производственные мощности: техника, оборудование и так далее
Главное, что ее исключили из дистинга. Это - почти приговор. Ну и рост в сотни % - нужно думать головой.
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Волгарь
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Додано: Чет 28 лис, 2019 23:24
hxbbgaf написав:
Если серебро надо промышленникам, то это плюс для серебра, а не минус.
Нет это минус. Что будет в кризис? Спад промышленного производства. А что при спаде промышленного производства бывает? Правильно спад на сырье. То есть цен на серебро.
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Джон
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 08:46
Джон написав:
Что будет в кризис?
Так же стоит заметить что во время кризиса будет огромный спрос на вечно-зеленые Франклины, так как у большинства стран долги номинированны в них.
Многим прийдется продавать свои нахомяченные бруски что бы рассчитаться с кредиторами.
В итоге цена на бруски обвалится.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:30
Джон написав: hxbbgaf написав:
Если серебро надо промышленникам, то это плюс для серебра, а не минус.
Нет это минус. Что будет в кризис? Спад промышленного производства. А что при спаде промышленного производства бывает? Правильно спад на сырье. То есть цен на серебро.
Его бабками тут же зальют. И спад будет в США, а там его и так почти не осталось, в Китае вряд ли.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:31
vladus17 написав: Джон написав:
Что будет в кризис?
Так же стоит заметить что во время кризиса будет огромный спрос на вечно-зеленые Франклины, так как у большинства стран долги номинированны в них.
Многим прийдется продавать свои нахомяченные бруски что бы рассчитаться с кредиторами.
В итоге цена на бруски обвалится.
Основной должник - правительство США. Опять забываем. Вот для них и придется печатать и там напечатают сколько надо, поверьте.
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