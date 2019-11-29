Так же стоит заметить что во время кризиса будет огромный спрос на вечно-зеленые Франклины, так как у большинства стран долги номинированны в них. Многим прийдется продавать свои нахомяченные бруски что бы рассчитаться с кредиторами. В итоге цена на бруски обвалится.
Так же стоит заметить что во время кризиса будет огромный спрос на вечно-зеленые Франклины, так как у большинства стран долги номинированны в них. Многим прийдется продавать свои нахомяченные бруски что бы рассчитаться с кредиторами. В итоге цена на бруски обвалится.
Основной должник - правительство США. Опять забываем. Вот для них и придется печатать и там напечатают сколько надо, поверьте.
hxbbgaf написав:Если серебро надо промышленникам, то это плюс для серебра, а не минус.
Нет это минус. Что будет в кризис? Спад промышленного производства. А что при спаде промышленного производства бывает? Правильно спад на сырье. То есть цен на серебро.
Теоретически так и должно быть. Только судя по действиям ЦБ и правительств самых развитых стран мира, они решили этот кризис максимально отодвинуть. И средство у них для этого осталось только одно - дополнительное вливание ликвидности. Зная чем это может закончится, банки потихоньку начали строить новые и модернизируют старые золотые хранилища, а древние слитки переплавляют под новые стандарты лондонской биржи, дабы они были максимально ликвидны. Темы о золоте начали всплывать уже довольно часто. Золотой гвоздь этой недели: Around noon in New York Wednesday, 5,000 lots of a gold option giving the holder the right to buy the precious metal at $4,000 an ounce in June 2021 changed hands. (Около полудня в среду, в Нью-Йорке, были проданы 5 000 лотов золотого опциона, дающие владельцу право покупать драгоценный металл по цене 4 000 долларов США за унцию в июне 2021 года...) https://www.bloomberg.com/news/articles ... n-new-york
И это не прогноз аналитиков. Это уже реальные сделка...