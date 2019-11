Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 1995199619971998 Додано: Суб 30 лис, 2019 09:28 наблюдательный написав: Золотой гвоздь этой недели:

Around noon in New York Wednesday, 5,000 lots of a gold option giving the holder the right to buy the precious metal at $4,000 an ounce in June 2021 changed hands.

(Около полудня в среду, в Нью-Йорке, были проданы 5 000 лотов золотого опциона, дающие владельцу право покупать драгоценный металл по цене 4 000 долларов США за унцию в июне 2021 года...)

https://www.bloomberg.com/news/articles ... n-new-york



И это не прогноз аналитиков. Это уже реальные сделка... Золотой гвоздь этой недели:(Около полудня в среду, в Нью-Йорке, были проданы 5 000 лотов золотого опциона, дающие владельцу право покупать драгоценный металл по цене 4 000 долларов США за унцию в июне 2021 года...)И это не прогноз аналитиков. Это уже реальные сделка...



Когдя я вижу подобный вброс ,,новостей,, я знаю что нужно продавать. Такие новости всегда всплывают когда золото достигло своих вершин, выдохлось, и дальше прост не может идти вверх. Таким образом и пытаются найти оленей что бы успеть слить прелесть.

На минимумах же всегда пишут что то вроде нашли вагон золота Нациков времен ВВ2 +100500тонн, или например что большие дяди уже начали слив, успешно по 1100))



Побеждает те кто идут против толпы. А медиа пытается контролировать загонять толпу!

Нету больше лжи чем в МЕДИА!

Услышь их - сделай наоборот - золотое правило!



Но каждый голосует своими деньгами.

