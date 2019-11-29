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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1995199619971998
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 09:28

  наблюдательный написав:Золотой гвоздь этой недели:
Around noon in New York Wednesday, 5,000 lots of a gold option giving the holder the right to buy the precious metal at $4,000 an ounce in June 2021 changed hands.
(Около полудня в среду, в Нью-Йорке, были проданы 5 000 лотов золотого опциона, дающие владельцу право покупать драгоценный металл по цене 4 000 долларов США за унцию в июне 2021 года...)
https://www.bloomberg.com/news/articles ... n-new-york

И это не прогноз аналитиков. Это уже реальные сделка...


Когдя я вижу подобный вброс ,,новостей,, я знаю что нужно продавать. Такие новости всегда всплывают когда золото достигло своих вершин, выдохлось, и дальше прост не может идти вверх. Таким образом и пытаются найти оленей что бы успеть слить прелесть.
На минимумах же всегда пишут что то вроде нашли вагон золота Нациков времен ВВ2 +100500тонн, или например что большие дяди уже начали слив, успешно по 1100))

Побеждает те кто идут против толпы. А медиа пытается контролировать загонять толпу!
Нету больше лжи чем в МЕДИА!
Услышь их - сделай наоборот - золотое правило!

Но каждый голосует своими деньгами.
Удачных покупок на таких новостях 8)
vladus17
 
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