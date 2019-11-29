наблюдательный написав:Золотой гвоздь этой недели: Around noon in New York Wednesday, 5,000 lots of a gold option giving the holder the right to buy the precious metal at $4,000 an ounce in June 2021 changed hands. (Около полудня в среду, в Нью-Йорке, были проданы 5 000 лотов золотого опциона, дающие владельцу право покупать драгоценный металл по цене 4 000 долларов США за унцию в июне 2021 года...) https://www.bloomberg.com/news/articles ... n-new-york
И это не прогноз аналитиков. Это уже реальные сделка...
Когдя я вижу подобный вброс ,,новостей,, я знаю что нужно продавать. Такие новости всегда всплывают когда золото достигло своих вершин, выдохлось, и дальше прост не может идти вверх. Таким образом и пытаются найти оленей что бы успеть слить прелесть. На минимумах же всегда пишут что то вроде нашли вагон золота Нациков времен ВВ2 +100500тонн, или например что большие дяди уже начали слив, успешно по 1100))
Побеждает те кто идут против толпы. А медиа пытается контролировать загонять толпу! Нету больше лжи чем в МЕДИА! Услышь их - сделай наоборот - золотое правило!
Но каждый голосует своими деньгами. Удачных покупок на таких новостях
tumos написав:На днях появилась новость. Национальный банк Польши вернул из Британии 100 тонн своего золота.
Германии понадобилось 5 лет, чтобы вернуть свои 670 тонн из США. Поляки уложились в 8 рейсов Боинга. Спешат однако.... Да и подготовились серьёзно. Хранилище построили современное. Нафиг им то евро....