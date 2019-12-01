Додано: Пон 02 гру, 2019 00:02

vladus17 написав: Побеждает те кто идут против толпы. А медиа пытается контролировать загонять толпу!

Нету больше лжи чем в МЕДИА!

Услышь их - сделай наоборот - золотое правило!



Но каждый голосует своими деньгами.

Удачных покупок на таких новостях Побеждает те кто идут против толпы. А медиа пытается контролировать загонять толпу!Нету больше лжи чем в МЕДИА!Услышь их - сделай наоборот - золотое правило!Но каждый голосует своими деньгами.Удачных покупок на таких новостях

На каких новостях? Что закредитованность растёт, экономики стагнируют, замедляются или вообще падают при том, что процентные ставки стремятся к нулю. Это значит что деньги идут не в экономику, а на покрытие имеющихся долгов усугубляя кассовый разрыв. И это по всему миру. Кризис должен был быть ещё в 17-18 года, но соглашусь с Наблюдательным, что его всеми возможными и не возможными методами оттягивают. Вопрос: зачем? Значит необходимо выиграть время. Зачем это время? Что такого не успели сделать, что готовы провалиться в ещё бОльшую яму ради подобной оттяжки?Второй вариант, что специально усугубляют ситуацию, чтобы запустить инфляцию и в коротки сроки обесценить долги запустив новый цикл экономики. Это надо сделать быстро, чтобы никто не успел ничего противопоставить в качестве альтернативы доллару.При первом сценарии золото поможет сохранить деньги. При втором сценарии оно взлетит в разы за счёт инфляции доллара и бешеного кратковременного спроса.