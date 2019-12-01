наблюдательный написав:Золотой гвоздь этой недели: Around noon in New York Wednesday, 5,000 lots of a gold option giving the holder the right to buy the precious metal at $4,000 an ounce in June 2021 changed hands. (Около полудня в среду, в Нью-Йорке, были проданы 5 000 лотов золотого опциона, дающие владельцу право покупать драгоценный металл по цене 4 000 долларов США за унцию в июне 2021 года...) https://www.bloomberg.com/news/articles ... n-new-york
И это не прогноз аналитиков. Это уже реальные сделка...
Когдя я вижу подобный вброс ,,новостей,, я знаю что нужно продавать. Такие новости всегда всплывают когда золото достигло своих вершин, выдохлось, и дальше прост не может идти вверх. Таким образом и пытаются найти оленей что бы успеть слить прелесть. На минимумах же всегда пишут что то вроде нашли вагон золота Нациков времен ВВ2 +100500тонн, или например что большие дяди уже начали слив, успешно по 1100))
Побеждает те кто идут против толпы. А медиа пытается контролировать загонять толпу! Нету больше лжи чем в МЕДИА! Услышь их - сделай наоборот - золотое правило!
Но каждый голосует своими деньгами. Удачных покупок на таких новостях
tumos написав:На днях появилась новость. Национальный банк Польши вернул из Британии 100 тонн своего золота.
Германии понадобилось 5 лет, чтобы вернуть свои 670 тонн из США. Поляки уложились в 8 рейсов Боинга. Спешат однако.... Да и подготовились серьёзно. Хранилище построили современное. Нафиг им то евро....
наблюдательный написав:Поляки уложились в 8 рейсов Боинга. Спешат однако....
по-вашему пора тариться? вы ведь в другую сторону стояли (на юг)
Я стоял и на север и на юг, так как финансовый ветер дует в разные стороны. Сейчас наблюдаю что ситуация начала меняться в лучшую, для золота, сторону. Поэтому нет смысла переть против ветра.
serp6769 написав:но ведь при обвале всем нужны доллары для расчетов и золото сбрасывают, цена проседает может тогда и затарить его?
Это при классическом рынке, когда торговлей рулит экономика, а не политика. Сейчас этого уже нет. Рынками рулит Твиттер Трампа, ФРС, ЕЦБ, НБ Китая и прочие ОПЕК. Сводных денег в мире появилось сколько, что просесть эолоту, в случае кризиса, просто не дадут. Не успеет оно сильно просесть, так как его подхватят на лету. Основные его держатели: США, Германия, Китай, Франция, РФ свои запасы точно продавать не будут, а остальные особой погоды не сделают. Свободных денег в сотни раз больше ихнего золота.
vladus17 написав:Побеждает те кто идут против толпы. А медиа пытается контролировать загонять толпу! Нету больше лжи чем в МЕДИА! Услышь их - сделай наоборот - золотое правило!
Но каждый голосует своими деньгами. Удачных покупок на таких новостях
На каких новостях? Что закредитованность растёт, экономики стагнируют, замедляются или вообще падают при том, что процентные ставки стремятся к нулю. Это значит что деньги идут не в экономику, а на покрытие имеющихся долгов усугубляя кассовый разрыв. И это по всему миру. Кризис должен был быть ещё в 17-18 года, но соглашусь с Наблюдательным, что его всеми возможными и не возможными методами оттягивают. Вопрос: зачем? Значит необходимо выиграть время. Зачем это время? Что такого не успели сделать, что готовы провалиться в ещё бОльшую яму ради подобной оттяжки? Второй вариант, что специально усугубляют ситуацию, чтобы запустить инфляцию и в коротки сроки обесценить долги запустив новый цикл экономики. Это надо сделать быстро, чтобы никто не успел ничего противопоставить в качестве альтернативы доллару. При первом сценарии золото поможет сохранить деньги. При втором сценарии оно взлетит в разы за счёт инфляции доллара и бешеного кратковременного спроса.
А я считаю что грядет дефляция. Укрепление бакса ко вся и ко всему. Слишком уж много быков на рынке (и даже на форуме). Вот и загнали цену вверх. А идти всегда нужно против толпы. Яркий пример тому недавнее укрепление Гривны. Все на валютной ветке под одну дудку пели о скором девале, после выборов ПА50 и тд. А оно все да наоборот получилось. Идем на 20. Итого получилось что на ветке 95% Оленины. И когда такое видишь - осознаешь что не все так однозначно. Так и здесь, если большинство быков - то я буду медведем, а рынок всех рассудит
ПС Ричи, США НИКОМУ свои долги не простят. Весь Мир теперь в долларовом рабстве на очень долго
ПС2 Наблюдательный, перестаньте употреблять слово ИХНИЙ, такого слова не существует. Вроде же образованый человек...
Востаннє редагувалось vladus17 в Пон 02 гру, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз.
vladus17 написав:ПС Ричи, США НИКОМУ свои долги не простят. Весь Мир теперь в долларовом рабстве на очень долго
Опять надо напоминать, что самый большой должник в мире - это правительство США. И для них напечатают сколько надо, а потом афроамерканские шаромыжники и банкиры, которым раздадут эти бабки, пустят их на рынок. И как только придет осознание, что взлетевший в разы и десятки раз фондовый рынок - это пузырь, бабки потекут в реальные активы, в первую очередь, в золото и серебро. З.Ы. Но ожидая курса 20, самым большим оленем рискуете стать вы.