наблюдательный написав:Золотой гвоздь этой недели: Around noon in New York Wednesday, 5,000 lots of a gold option giving the holder the right to buy the precious metal at $4,000 an ounce in June 2021 changed hands. (Около полудня в среду, в Нью-Йорке, были проданы 5 000 лотов золотого опциона, дающие владельцу право покупать драгоценный металл по цене 4 000 долларов США за унцию в июне 2021 года...) https://www.bloomberg.com/news/articles ... n-new-york
И это не прогноз аналитиков. Это уже реальные сделка...
Когдя я вижу подобный вброс ,,новостей,, я знаю что нужно продавать. Такие новости всегда всплывают когда золото достигло своих вершин, выдохлось, и дальше прост не может идти вверх. Таким образом и пытаются найти оленей что бы успеть слить прелесть. На минимумах же всегда пишут что то вроде нашли вагон золота Нациков времен ВВ2 +100500тонн, или например что большие дяди уже начали слив, успешно по 1100))
Побеждает те кто идут против толпы. А медиа пытается контролировать загонять толпу! Нету больше лжи чем в МЕДИА! Услышь их - сделай наоборот - золотое правило!
Но каждый голосует своими деньгами. Удачных покупок на таких новостях
tumos написав:На днях появилась новость. Национальный банк Польши вернул из Британии 100 тонн своего золота.
Германии понадобилось 5 лет, чтобы вернуть свои 670 тонн из США. Поляки уложились в 8 рейсов Боинга. Спешат однако.... Да и подготовились серьёзно. Хранилище построили современное. Нафиг им то евро....
наблюдательный написав:Поляки уложились в 8 рейсов Боинга. Спешат однако....
по-вашему пора тариться? вы ведь в другую сторону стояли (на юг)
Я стоял и на север и на юг, так как финансовый ветер дует в разные стороны. Сейчас наблюдаю что ситуация начала меняться в лучшую, для золота, сторону. Поэтому нет смысла переть против ветра.
serp6769 написав:но ведь при обвале всем нужны доллары для расчетов и золото сбрасывают, цена проседает может тогда и затарить его?
Это при классическом рынке, когда торговлей рулит экономика, а не политика. Сейчас этого уже нет. Рынками рулит Твиттер Трампа, ФРС, ЕЦБ, НБ Китая и прочие ОПЕК. Сводных денег в мире появилось сколько, что просесть эолоту, в случае кризиса, просто не дадут. Не успеет оно сильно просесть, так как его подхватят на лету. Основные его держатели: США, Германия, Китай, Франция, РФ свои запасы точно продавать не будут, а остальные особой погоды не сделают. Свободных денег в сотни раз больше ихнего золота.
vladus17 написав:Побеждает те кто идут против толпы. А медиа пытается контролировать загонять толпу! Нету больше лжи чем в МЕДИА! Услышь их - сделай наоборот - золотое правило!
Но каждый голосует своими деньгами. Удачных покупок на таких новостях
На каких новостях? Что закредитованность растёт, экономики стагнируют, замедляются или вообще падают при том, что процентные ставки стремятся к нулю. Это значит что деньги идут не в экономику, а на покрытие имеющихся долгов усугубляя кассовый разрыв. И это по всему миру. Кризис должен был быть ещё в 17-18 года, но соглашусь с Наблюдательным, что его всеми возможными и не возможными методами оттягивают. Вопрос: зачем? Значит необходимо выиграть время. Зачем это время? Что такого не успели сделать, что готовы провалиться в ещё бОльшую яму ради подобной оттяжки? Второй вариант, что специально усугубляют ситуацию, чтобы запустить инфляцию и в коротки сроки обесценить долги запустив новый цикл экономики. Это надо сделать быстро, чтобы никто не успел ничего противопоставить в качестве альтернативы доллару. При первом сценарии золото поможет сохранить деньги. При втором сценарии оно взлетит в разы за счёт инфляции доллара и бешеного кратковременного спроса.
А я считаю что грядет дефляция. Укрепление бакса ко вся и ко всему. Слишком уж много быков на рынке (и даже на форуме). Вот и загнали цену вверх. А идти всегда нужно против толпы. Яркий пример тому недавнее укрепление Гривны. Все на валютной ветке под одну дудку пели о скором девале, после выборов ПА50 и тд. А оно все да наоборот получилось. Идем на 20. Итого получилось что на ветке 95% Оленины. И когда такое видишь - осознаешь что не все так однозначно. Так и здесь, если большинство быков - то я буду медведем, а рынок всех рассудит
ПС Ричи, США НИКОМУ свои долги не простят. Весь Мир теперь в долларовом рабстве на очень долго
ПС2 Наблюдательный, перестаньте употреблять слово ИХНИЙ, такого слова не существует. Вроде же образованый человек...
Востаннє редагувалось vladus17 в Пон 02 гру, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз.
vladus17 написав:ПС Ричи, США НИКОМУ свои долги не простят. Весь Мир теперь в долларовом рабстве на очень долго
Опять надо напоминать, что самый большой должник в мире - это правительство США. И для них напечатают сколько надо, а потом афроамерканские шаромыжники и банкиры, которым раздадут эти бабки, пустят их на рынок. И как только придет осознание, что взлетевший в разы и десятки раз фондовый рынок - это пузырь, бабки потекут в реальные активы, в первую очередь, в золото и серебро. З.Ы. Но ожидая курса 20, самым большим оленем рискуете стать вы.
hxbbgaf написав: И для них напечатают сколько надо, а потом афроамерканские шаромыжники и банкиры, которым раздадут эти бабки, пустят их на рынок. И как только придет осознание, что взлетевший в разы и десятки раз фондовый рынок - это пузырь, бабки потекут в реальные активы, в первую очередь, в золото и серебро. З.Ы. Но ожидая курса 20, самым большим оленем рискуете стать вы.
Никто никому ничего просто так не раздаст. А дадут в долг, со всеми вытекающими. Подсадят на иглу еще больше людей и еще больше стран. А потом Вам и нам прийдется отдавать. Хоть вы и в золоте и в серебре будете - это не важно. У нас страна в долгах как в шелках (как и впрочем весь Мир)номинированном вБАКСЕ, и прийдется продавать вам ваше нахомяченное серебро что бы рассчитаться за комунальные услуги, выросшие тарифи, цены, налоги на недвигу/яблони/ воздух и прч. Курса по 20 я не ожидаю, лично, так как я вижу что на валютной ветки олени переобулись и теперь ОНИ ожидают 20. А я в вечнозеленых пересижу в ожидании момента когда вы пойдете серебро с золотом -30-50% от техущих цен продавать, что бы за весь этот банкет рассчитаться. Тогда то и появится на свет блюдечко с голубой каемочкой (с)
vladus17 написав:А я считаю что грядет дефляция. Укрепление бакса ко вся и ко всему. Слишком уж много быков на рынке (и даже на форуме). Вот и загнали цену вверх. А идти всегда нужно против толпы. Яркий пример тому недавнее укрепление Гривны. Все на валютной ветке под одну дудку пели о скором девале, после выборов ПА50 и тд. А оно все да наоборот получилось. Идем на 20. Итого получилось что на ветке 95% Оленины. И когда такое видишь - осознаешь что не все так однозначно. Так и здесь, если большинство быков - то я буду медведем, а рынок всех рассудит
ПС Ричи, США НИКОМУ свои долги не простят. Весь Мир теперь в долларовом рабстве на очень долго
ПС2 Наблюдательный, перестаньте употреблять слово ИХНИЙ, такого слова не существует. Вроде же образованый человек...
Украина – не удачный пример, т.к. временное явление и многие хотят успеть поучаствовать в данном ``аттракционе невиданной щедрости`` 1) Нам очень нужны деньги т.к. уже колоссальная задолженность по зарплате и обязательства по внешним выплатам, а денег нет. 2) Есть надежда, что с открытием рынка земли деньги появятся. Поэтому задача сейчас - день простоять и ночь продержаться. 3) Если мы навернёмся, то особой разницы нет с каким долгом, 70 или 90 млд. 4) Кто покупает ОВГЗ Украины? Типа иностранцы. Но мы же прекрасно понимаем, что их покупают те же кто и ``инвестируют``. Наверняка, в числе крупных покупателей выступает Кипр и т.п. Лодку они разогнали и в неё на всём ходу впрыгивают наши сограждане. В результате, деньги идут на погашение внешних долгов, а внутренний долг увеличится. Ну а внутренний долг – это дело техники. Его можно принудительно перевести в гривны, заморозить тем самым обесценивая, попросить дополнительные подтверждающие документы и т.д. Это долг перед своими гражданами и всегда можно поменять закон ``на благо государства``. Так что когда маятник качнётся обратно, то и курс полетит в космос если к тому времени не успеют открыть рынок земли и приватизацию, которые могут выступить подушкой. P.S. Что касается простят долг или нет …. У США выбор простой – либо обесценить быстро долги и оставить доллар основной мировой валютой или все будут должны, но отдать не смогут. Не сложно догадаться какое будет решение. Все понимают, что будет очень большой шторм и именно поэтому все начали тянуть золото домой и максимально выстраивать отношения с учётом будущих реалий. Россия построила 2 ветки на Европу, сегодня запустили ветку на Китай, полностью перевооружила армию, не обременена долгами ….Как только Европу накроет, так они сплочённые одним горем и создадут альтернативную систему. Так что я не столь оптимистичен относительно будущего доллара.
Richi Это Ваш выбор и ваше право сидеть в баксе или в золоте или лучше даже (согласно ваших доводов) в деревяном! Удачи. Только удача всегда на стороне сильных (США). А вы выбираете игру против них. Шансы конечно есть, но , сами понимаете...
Насчет гривны очень хороший пример, как по мне, был. Пошел против толпы - выиграл. И не важно гривна это или золото, или бакс! Главное чтоб БАКС!