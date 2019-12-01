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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1996199719981999>
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 09:28

  наблюдательный написав:Золотой гвоздь этой недели:
Around noon in New York Wednesday, 5,000 lots of a gold option giving the holder the right to buy the precious metal at $4,000 an ounce in June 2021 changed hands.
(Около полудня в среду, в Нью-Йорке, были проданы 5 000 лотов золотого опциона, дающие владельцу право покупать драгоценный металл по цене 4 000 долларов США за унцию в июне 2021 года...)
https://www.bloomberg.com/news/articles ... n-new-york

И это не прогноз аналитиков. Это уже реальные сделка...


Когдя я вижу подобный вброс ,,новостей,, я знаю что нужно продавать. Такие новости всегда всплывают когда золото достигло своих вершин, выдохлось, и дальше прост не может идти вверх. Таким образом и пытаются найти оленей что бы успеть слить прелесть.
На минимумах же всегда пишут что то вроде нашли вагон золота Нациков времен ВВ2 +100500тонн, или например что большие дяди уже начали слив, успешно по 1100))

Побеждает те кто идут против толпы. А медиа пытается контролировать загонять толпу!
Нету больше лжи чем в МЕДИА!
Услышь их - сделай наоборот - золотое правило!

Но каждый голосует своими деньгами.
Удачных покупок на таких новостях 8)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 12:54

  tumos написав:На днях появилась новость. Национальный банк Польши вернул из Британии 100 тонн своего золота.

Германии понадобилось 5 лет, чтобы вернуть свои 670 тонн из США.
Поляки уложились в 8 рейсов Боинга.
Спешат однако....
Да и подготовились серьёзно.
Хранилище построили современное.
Нафиг им то евро....

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наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 16:28

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Поляки уложились в 8 рейсов Боинга.
Спешат однако....
по-вашему пора тариться?
вы ведь в другую сторону стояли (на юг)
но ведь при обвале всем нужны доллары для расчетов и золото сбрасывают, цена проседает может тогда и затарить его?
serp6769
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:28

  serp6769 написав:
  наблюдательный написав:Поляки уложились в 8 рейсов Боинга.
Спешат однако....
по-вашему пора тариться?
вы ведь в другую сторону стояли (на юг)

Я стоял и на север и на юг, так как финансовый ветер дует в разные стороны. Сейчас наблюдаю что ситуация начала меняться в лучшую, для золота, сторону. Поэтому нет смысла переть против ветра.
  serp6769 написав:но ведь при обвале всем нужны доллары для расчетов и золото сбрасывают, цена проседает может тогда и затарить его?

Это при классическом рынке, когда торговлей рулит экономика, а не политика.
Сейчас этого уже нет. Рынками рулит Твиттер Трампа, ФРС, ЕЦБ, НБ Китая и прочие ОПЕК.
Сводных денег в мире появилось сколько, что просесть эолоту, в случае кризиса, просто не дадут. Не успеет оно сильно просесть, так как его подхватят на лету. Основные его держатели: США, Германия, Китай, Франция, РФ свои запасы точно продавать не будут, а остальные особой погоды не сделают. Свободных денег в сотни раз больше ихнего золота.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:02

  vladus17 написав:Побеждает те кто идут против толпы. А медиа пытается контролировать загонять толпу!
Нету больше лжи чем в МЕДИА!
Услышь их - сделай наоборот - золотое правило!

Но каждый голосует своими деньгами.
Удачных покупок на таких новостях 8)

На каких новостях? Что закредитованность растёт, экономики стагнируют, замедляются или вообще падают при том, что процентные ставки стремятся к нулю. Это значит что деньги идут не в экономику, а на покрытие имеющихся долгов усугубляя кассовый разрыв. И это по всему миру. Кризис должен был быть ещё в 17-18 года, но соглашусь с Наблюдательным, что его всеми возможными и не возможными методами оттягивают. Вопрос: зачем? Значит необходимо выиграть время. Зачем это время? Что такого не успели сделать, что готовы провалиться в ещё бОльшую яму ради подобной оттяжки?
Второй вариант, что специально усугубляют ситуацию, чтобы запустить инфляцию и в коротки сроки обесценить долги запустив новый цикл экономики. Это надо сделать быстро, чтобы никто не успел ничего противопоставить в качестве альтернативы доллару.
При первом сценарии золото поможет сохранить деньги. При втором сценарии оно взлетит в разы за счёт инфляции доллара и бешеного кратковременного спроса.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:15

А я считаю что грядет дефляция. Укрепление бакса ко вся и ко всему.
Слишком уж много быков на рынке (и даже на форуме). Вот и загнали цену вверх.
А идти всегда нужно против толпы.
Яркий пример тому недавнее укрепление Гривны. Все на валютной ветке под одну дудку пели о скором девале, после выборов ПА50 и тд. А оно все да наоборот получилось. Идем на 20.
Итого получилось что на ветке 95% Оленины. И когда такое видишь - осознаешь что не все так однозначно.
Так и здесь, если большинство быков - то я буду медведем, а рынок всех рассудит :)

ПС Ричи, США НИКОМУ свои долги не простят. Весь Мир теперь в долларовом рабстве на очень долго ;)

ПС2 Наблюдательный, перестаньте употреблять слово ИХНИЙ, такого слова не существует. Вроде же образованый человек...
Востаннє редагувалось vladus17 в Пон 02 гру, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:01

  vladus17 написав:ПС Ричи, США НИКОМУ свои долги не простят. Весь Мир теперь в долларовом рабстве на очень долго ;)

Опять надо напоминать, что самый большой должник в мире - это правительство США. И для них напечатают сколько надо, а потом афроамерканские шаромыжники и банкиры, которым раздадут эти бабки, пустят их на рынок. И как только придет осознание, что взлетевший в разы и десятки раз фондовый рынок - это пузырь, бабки потекут в реальные активы, в первую очередь, в золото и серебро.
З.Ы. Но ожидая курса 20, самым большим оленем рискуете стать вы.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:36

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав: И для них напечатают сколько надо, а потом афроамерканские шаромыжники и банкиры, которым раздадут эти бабки, пустят их на рынок. И как только придет осознание, что взлетевший в разы и десятки раз фондовый рынок - это пузырь, бабки потекут в реальные активы, в первую очередь, в золото и серебро.
З.Ы. Но ожидая курса 20, самым большим оленем рискуете стать вы.

Никто никому ничего просто так не раздаст. А дадут в долг, со всеми вытекающими. Подсадят на иглу еще больше людей и еще больше стран. А потом Вам и нам прийдется отдавать. Хоть вы и в золоте и в серебре будете - это не важно. У нас страна в долгах как в шелках (как и впрочем весь Мир)номинированном вБАКСЕ, и прийдется продавать вам ваше нахомяченное серебро что бы рассчитаться за комунальные услуги, выросшие тарифи, цены, налоги на недвигу/яблони/ воздух и прч.
Курса по 20 я не ожидаю, лично, так как я вижу что на валютной ветки олени переобулись и теперь ОНИ ожидают 20. А я в вечнозеленых пересижу в ожидании момента когда вы пойдете серебро с золотом -30-50% от техущих цен продавать, что бы за весь этот банкет рассчитаться.
Тогда то и появится на свет блюдечко с голубой каемочкой (с) :mrgreen:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:39

  vladus17 написав:А я считаю что грядет дефляция. Укрепление бакса ко вся и ко всему.
Слишком уж много быков на рынке (и даже на форуме). Вот и загнали цену вверх.
А идти всегда нужно против толпы.
Яркий пример тому недавнее укрепление Гривны. Все на валютной ветке под одну дудку пели о скором девале, после выборов ПА50 и тд. А оно все да наоборот получилось. Идем на 20.
Итого получилось что на ветке 95% Оленины. И когда такое видишь - осознаешь что не все так однозначно.
Так и здесь, если большинство быков - то я буду медведем, а рынок всех рассудит :)

ПС Ричи, США НИКОМУ свои долги не простят. Весь Мир теперь в долларовом рабстве на очень долго ;)

ПС2 Наблюдательный, перестаньте употреблять слово ИХНИЙ, такого слова не существует. Вроде же образованый человек...

Украина – не удачный пример, т.к. временное явление и многие хотят успеть поучаствовать в данном ``аттракционе невиданной щедрости``
1) Нам очень нужны деньги т.к. уже колоссальная задолженность по зарплате и обязательства по внешним выплатам, а денег нет.
2) Есть надежда, что с открытием рынка земли деньги появятся. Поэтому задача сейчас - день простоять и ночь продержаться.
3) Если мы навернёмся, то особой разницы нет с каким долгом, 70 или 90 млд.
4) Кто покупает ОВГЗ Украины? Типа иностранцы. Но мы же прекрасно понимаем, что их покупают те же кто и ``инвестируют``. Наверняка, в числе крупных покупателей выступает Кипр и т.п. Лодку они разогнали и в неё на всём ходу впрыгивают наши сограждане. В результате, деньги идут на погашение внешних долгов, а внутренний долг увеличится. Ну а внутренний долг – это дело техники. Его можно принудительно перевести в гривны, заморозить тем самым обесценивая, попросить дополнительные подтверждающие документы и т.д. Это долг перед своими гражданами и всегда можно поменять закон ``на благо государства``.
Так что когда маятник качнётся обратно, то и курс полетит в космос если к тому времени не успеют открыть рынок земли и приватизацию, которые могут выступить подушкой.
P.S. Что касается простят долг или нет …. У США выбор простой – либо обесценить быстро долги и оставить доллар основной мировой валютой или все будут должны, но отдать не смогут. Не сложно догадаться какое будет решение. Все понимают, что будет очень большой шторм и именно поэтому все начали тянуть золото домой и максимально выстраивать отношения с учётом будущих реалий. Россия построила 2 ветки на Европу, сегодня запустили ветку на Китай, полностью перевооружила армию, не обременена долгами ….Как только Европу накроет, так они сплочённые одним горем и создадут альтернативную систему. Так что я не столь оптимистичен относительно будущего доллара.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:45

Richi Это Ваш выбор и ваше право сидеть в баксе или в золоте или лучше даже (согласно ваших доводов) в деревяном! Удачи. Только удача всегда на стороне сильных (США). А вы выбираете игру против них. Шансы конечно есть, но , сами понимаете...

Насчет гривны очень хороший пример, как по мне, был. Пошел против толпы - выиграл.
И не важно гривна это или золото, или бакс! Главное чтоб БАКС! :D
vladus17
 
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