Додано: Пон 02 гру, 2019 11:39

vladus17 написав: А я считаю что грядет дефляция. Укрепление бакса ко вся и ко всему.

Слишком уж много быков на рынке (и даже на форуме). Вот и загнали цену вверх.

А идти всегда нужно против толпы.

Яркий пример тому недавнее укрепление Гривны. Все на валютной ветке под одну дудку пели о скором девале, после выборов ПА50 и тд. А оно все да наоборот получилось. Идем на 20.

Итого получилось что на ветке 95% Оленины. И когда такое видишь - осознаешь что не все так однозначно.

Так и здесь, если большинство быков - то я буду медведем, а рынок всех рассудит



ПС Ричи, США НИКОМУ свои долги не простят. Весь Мир теперь в долларовом рабстве на очень долго



ПС2 Наблюдательный, перестаньте употреблять слово ИХНИЙ, такого слова не существует. Вроде же образованый человек... А я считаю что грядет дефляция. Укрепление бакса ко вся и ко всему.Слишком уж много быков на рынке (и даже на форуме). Вот и загнали цену вверх.А идти всегда нужно против толпы.Яркий пример тому недавнее укрепление Гривны. Все на валютной ветке под одну дудку пели о скором девале, после выборов ПА50 и тд. А оно все да наоборот получилось. Идем на 20.Итого получилось что на ветке 95% Оленины. И когда такое видишь - осознаешь что не все так однозначно.Так и здесь, если большинство быков - то я буду медведем, а рынок всех рассудитПС Ричи, США НИКОМУ свои долги не простят. Весь Мир теперь в долларовом рабстве на очень долгоПС2 Наблюдательный, перестаньте употреблять слово ИХНИЙ, такого слова не существует. Вроде же образованый человек...

Украина – не удачный пример, т.к. временное явление и многие хотят успеть поучаствовать в данном ``аттракционе невиданной щедрости``1) Нам очень нужны деньги т.к. уже колоссальная задолженность по зарплате и обязательства по внешним выплатам, а денег нет.2) Есть надежда, что с открытием рынка земли деньги появятся. Поэтому задача сейчас - день простоять и ночь продержаться.3) Если мы навернёмся, то особой разницы нет с каким долгом, 70 или 90 млд.4) Кто покупает ОВГЗ Украины? Типа иностранцы. Но мы же прекрасно понимаем, что их покупают те же кто и ``инвестируют``. Наверняка, в числе крупных покупателей выступает Кипр и т.п. Лодку они разогнали и в неё на всём ходу впрыгивают наши сограждане. В результате, деньги идут на погашение внешних долгов, а внутренний долг увеличится. Ну а внутренний долг – это дело техники. Его можно принудительно перевести в гривны, заморозить тем самым обесценивая, попросить дополнительные подтверждающие документы и т.д. Это долг перед своими гражданами и всегда можно поменять закон ``на благо государства``.Так что когда маятник качнётся обратно, то и курс полетит в космос если к тому времени не успеют открыть рынок земли и приватизацию, которые могут выступить подушкой.P.S. Что касается простят долг или нет …. У США выбор простой – либо обесценить быстро долги и оставить доллар основной мировой валютой или все будут должны, но отдать не смогут. Не сложно догадаться какое будет решение. Все понимают, что будет очень большой шторм и именно поэтому все начали тянуть золото домой и максимально выстраивать отношения с учётом будущих реалий. Россия построила 2 ветки на Европу, сегодня запустили ветку на Китай, полностью перевооружила армию, не обременена долгами ….Как только Европу накроет, так они сплочённые одним горем и создадут альтернативную систему. Так что я не столь оптимистичен относительно будущего доллара.