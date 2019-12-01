vladus17 написав:Никто никому ничего просто так не раздаст. А дадут в долг, со всеми вытекающими. Подсадят на иглу еще больше людей и еще больше стран. А потом Вам и нам прийдется отдавать. Хоть вы и в золоте и в серебре будете - это не важно. У нас страна в долгах как в шелках (как и впрочем весь Мир)номинированном вБАКСЕ, и прийдется продавать вам ваше нахомяченное серебро что бы рассчитаться за комунальные услуги, выросшие тарифи, цены, налоги на недвигу/яблони/ воздух и прч.
Курса по 20 я не ожидаю, лично, так как я вижу что на валютной ветки олени переобулись и теперь ОНИ ожидают 20. А я в вечнозеленых пересижу в ожидании момента когда вы пойдете серебро с золотом -30-50% от техущих цен продавать, что бы за весь этот банкет рассчитаться.
Тогда то и появится на свет блюдечко с голубой каемочкой (с)
Бюджетникам дадут в долг? Желаю удачи. И морганам с голдманами тоже. Их девиз ничего никогда не отдавать, а только набираться все больше и больше по экспоненте. В самых больших долгах правительство США, еще раз повторяю. Это должник номер один.