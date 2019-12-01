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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1996199719981999 Додано: Пон 02 гру, 2019 12:46 vladus17 написав: Никто никому ничего просто так не раздаст. А дадут в долг, со всеми вытекающими. Подсадят на иглу еще больше людей и еще больше стран. А потом Вам и нам прийдется отдавать. Хоть вы и в золоте и в серебре будете - это не важно. У нас страна в долгах как в шелках (как и впрочем весь Мир)номинированном вБАКСЕ, и прийдется продавать вам ваше нахомяченное серебро что бы рассчитаться за комунальные услуги, выросшие тарифи, цены, налоги на недвигу/яблони/ воздух и прч.

Курса по 20 я не ожидаю, лично, так как я вижу что на валютной ветки олени переобулись и теперь ОНИ ожидают 20. А я в вечнозеленых пересижу в ожидании момента когда вы пойдете серебро с золотом -30-50% от техущих цен продавать, что бы за весь этот банкет рассчитаться.

Тогда то и появится на свет блюдечко с голубой каемочкой (с) Никто никому ничего просто так не раздаст. А дадут в долг, со всеми вытекающими. Подсадят на иглу еще больше людей и еще больше стран. А потом Вам и нам прийдется отдавать. Хоть вы и в золоте и в серебре будете - это не важно. У нас страна в долгах как в шелках (как и впрочем весь Мир)номинированном вБАКСЕ, и прийдется продавать вам ваше нахомяченное серебро что бы рассчитаться за комунальные услуги, выросшие тарифи, цены, налоги на недвигу/яблони/ воздух и прч.Курса по 20 я не ожидаю, лично, так как я вижу что на валютной ветки олени переобулись и теперь ОНИ ожидают 20. А я в вечнозеленых пересижу в ожидании момента когда вы пойдете серебро с золотом -30-50% от техущих цен продавать, что бы за весь этот банкет рассчитаться.Тогда то и появится на свет блюдечко с голубой каемочкой (с)

Бюджетникам дадут в долг? Желаю удачи. И морганам с голдманами тоже. Их девиз ничего никогда не отдавать, а только набираться все больше и больше по экспоненте. В самых больших долгах правительство США, еще раз повторяю. Это должник номер один. Бюджетникам дадут в долг? Желаю удачи. И морганам с голдманами тоже. Их девиз ничего никогда не отдавать, а только набираться все больше и больше по экспоненте. В самых больших долгах правительство США, еще раз повторяю. Это должник номер один. hxbbgaf Повідомлень: 21072 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1371 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2019 12:57 Re: Горячие новости по драгоценным металлам hxbbgaf написав: Бюджетникам дадут в долг? Желаю удачи. И морганам с голдманами тоже. Их девиз ничего никогда не отдавать, а только набираться все больше и больше по экспоненте. В самых больших долгах правительство США, еще раз повторяю. Это должник номер один. Бюджетникам дадут в долг? Желаю удачи. И морганам с голдманами тоже. Их девиз ничего никогда не отдавать, а только набираться все больше и больше по экспоненте. В самых больших долгах правительство США, еще раз повторяю. Это должник номер один.

США должы сами себе. А МЫ ИМ! Разница конечно не большая, но все же...



Голдманы и Морганы долги НЕ наберают, а раздают! Разница, тоже, не большая но есть)) США должы сами себе. А МЫ ИМ! Разница конечно не большая, но все же...Голдманы и Морганы долги НЕ наберают, а раздают! Разница, тоже, не большая но есть)) vladus17 Повідомлень: 1084 З нами з: 21.03.14 Подякував: 119 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2019 14:11 vladus17 написав: Слишком уж много быков на рынке (и даже на форуме). Вот и загнали цену вверх.

А идти всегда нужно против толпы.

Яркий пример тому недавнее укрепление Гривны. Все на валютной ветке под одну дудку пели о скором девале, после выборов ПА50 и тд. А оно все да наоборот получилось. Идем на 20.

Слишком уж много быков на рынке (и даже на форуме). Вот и загнали цену вверх.А идти всегда нужно против толпы.Яркий пример тому недавнее укрепление Гривны. Все на валютной ветке под одну дудку пели о скором девале, после выборов ПА50 и тд. А оно все да наоборот получилось. Идем на 20.

ВЫ ещё раз подтвердили свою экономическую неграмотность.

Потому что если идти против толпы(тренда), то можно легко сломать хребет.

Есть признанный постулат в трейдинге «Не торгуй против тренда».

Но если у вас есть надёжный инсайд в правительстве США или в ФРС и вы уже всё знаете наперед, тогда желаю удачи.

Что касается гривны, то вы привели абсолютно глупый пример.

У нас что, ВВП растет на 16-20% в год?

Гривна укрепилась не благодаря росту укр.экономики, а благодаря тому что укр. мин.фин, в очередной раз, пошарил в чужих карманах. И за эти дела карманы вскоро почистят у нас, с помощью стремительного роста курса доллара.

Неужели это не понятно?

vladus17 написав: ПС2 Наблюдательный, перестаньте употреблять слово ИХНИЙ, такого слова не существует. Вроде же образованый человек... ПС2 Наблюдательный, перестаньте употреблять слово ИХНИЙ, такого слова не существует. Вроде же образованый человек...

Если я начну указывать на ваши ляпы, то мне не хватит и суток.

Что касается слова ИХНИЙ, то оно не употребляется в строгой деловой, научной и публицистической речи. В устной же речи зарегистрированы отступления от строгой литературной нормы. Практически употребляются оба варианта, причем слово ИХНИЙ придает речи сниженную, просторечно-разговорную окраску. ВЫ ещё раз подтвердили свою экономическую неграмотность.Потому что если идти против толпы(тренда), то можно легко сломать хребет.Есть признанный постулат в трейдинге «Не торгуй против тренда».Но если у вас есть надёжный инсайд в правительстве США или в ФРС и вы уже всё знаете наперед, тогда желаю удачи.Что касается гривны, то вы привели абсолютно глупый пример.У нас что, ВВП растет на 16-20% в год?Гривна укрепилась не благодаря росту укр.экономики, а благодаря тому что укр. мин.фин, в очередной раз, пошарил в чужих карманах. И за эти дела карманы вскоро почистят у нас, с помощью стремительного роста курса доллара.Неужели это не понятно?Если я начну указывать на ваши ляпы, то мне не хватит и суток.Что касается слова ИХНИЙ, то оно не употребляется в строгой деловой, научной и публицистической речи. В устной же речи зарегистрированы отступления от строгой литературной нормы. Практически употребляются оба варианта, причем слово ИХНИЙ придает речи сниженную, просторечно-разговорную окраску. наблюдательный

Повідомлень: 3336 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1996199719981999 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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