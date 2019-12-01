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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1996199719981999
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:46

  vladus17 написав:Никто никому ничего просто так не раздаст. А дадут в долг, со всеми вытекающими. Подсадят на иглу еще больше людей и еще больше стран. А потом Вам и нам прийдется отдавать. Хоть вы и в золоте и в серебре будете - это не важно. У нас страна в долгах как в шелках (как и впрочем весь Мир)номинированном вБАКСЕ, и прийдется продавать вам ваше нахомяченное серебро что бы рассчитаться за комунальные услуги, выросшие тарифи, цены, налоги на недвигу/яблони/ воздух и прч.
Курса по 20 я не ожидаю, лично, так как я вижу что на валютной ветки олени переобулись и теперь ОНИ ожидают 20. А я в вечнозеленых пересижу в ожидании момента когда вы пойдете серебро с золотом -30-50% от техущих цен продавать, что бы за весь этот банкет рассчитаться.
Тогда то и появится на свет блюдечко с голубой каемочкой (с) :mrgreen:

Бюджетникам дадут в долг? Желаю удачи. И морганам с голдманами тоже. Их девиз ничего никогда не отдавать, а только набираться все больше и больше по экспоненте. В самых больших долгах правительство США, еще раз повторяю. Это должник номер один.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:57

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Бюджетникам дадут в долг? Желаю удачи. И морганам с голдманами тоже. Их девиз ничего никогда не отдавать, а только набираться все больше и больше по экспоненте. В самых больших долгах правительство США, еще раз повторяю. Это должник номер один.

США должы сами себе. А МЫ ИМ! Разница конечно не большая, но все же... ;)

Голдманы и Морганы долги НЕ наберают, а раздают! Разница, тоже, не большая но есть))
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:11

  vladus17 написав:Слишком уж много быков на рынке (и даже на форуме). Вот и загнали цену вверх.
А идти всегда нужно против толпы.
Яркий пример тому недавнее укрепление Гривны. Все на валютной ветке под одну дудку пели о скором девале, после выборов ПА50 и тд. А оно все да наоборот получилось. Идем на 20.

ВЫ ещё раз подтвердили свою экономическую неграмотность.
Потому что если идти против толпы(тренда), то можно легко сломать хребет.
Есть признанный постулат в трейдинге «Не торгуй против тренда».
Но если у вас есть надёжный инсайд в правительстве США или в ФРС и вы уже всё знаете наперед, тогда желаю удачи.
Что касается гривны, то вы привели абсолютно глупый пример.
У нас что, ВВП растет на 16-20% в год?
Гривна укрепилась не благодаря росту укр.экономики, а благодаря тому что укр. мин.фин, в очередной раз, пошарил в чужих карманах. И за эти дела карманы вскоро почистят у нас, с помощью стремительного роста курса доллара.
Неужели это не понятно?
  vladus17 написав:ПС2 Наблюдательный, перестаньте употреблять слово ИХНИЙ, такого слова не существует. Вроде же образованый человек...

Если я начну указывать на ваши ляпы, то мне не хватит и суток.
Что касается слова ИХНИЙ, то оно не употребляется в строгой деловой, научной и публицистической речи. В устной же речи зарегистрированы отступления от строгой литературной нормы. Практически употребляются оба варианта, причем слово ИХНИЙ придает речи сниженную, просторечно-разговорную окраску.
наблюдательный
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