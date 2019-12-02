Додано: Пон 02 гру, 2019 15:24

наблюдательный написав: ВЫ ещё раз подтвердили свою экономическую неграмотность.

Потому что если идти против толпы(тренда), то можно легко сломать хребет.

Есть признанный постулат в трейдинге «Не торгуй против тренда».

Но если у вас есть надёжный инсайд в правительстве США или в ФРС и вы уже всё знаете наперед, тогда желаю удачи.

Что касается гривны, то вы привели абсолютно глупый пример.

У нас что, ВВП растет на 16-20% в год?

Гривна укрепилась не благодаря росту укр.экономики, а благодаря тому что укр. мин.фин, в очередной раз, пошарил в чужих карманах. И за эти дела карманы вскоро почистят у нас, с помощью стремительного роста курса доллара.

Неужели это не понятно? ВЫ ещё раз подтвердили свою экономическую неграмотность.Потому что если идти против толпы(тренда), то можно легко сломать хребет.Есть признанный постулат в трейдинге «Не торгуй против тренда».Но если у вас есть надёжный инсайд в правительстве США или в ФРС и вы уже всё знаете наперед, тогда желаю удачи.Что касается гривны, то вы привели абсолютно глупый пример.У нас что, ВВП растет на 16-20% в год?Гривна укрепилась не благодаря росту укр.экономики, а благодаря тому что укр. мин.фин, в очередной раз, пошарил в чужих карманах. И за эти дела карманы вскоро почистят у нас, с помощью стремительного роста курса доллара.Неужели это не понятно?

Нет, это Вы, уважаемый, еще раз подтвердили свою неграмотность. Так как являетесь частью толпы, выберая стратегию следовать тренду и идти за толпой.А толпой ходят только овцы, что бы их потом пастухи и постригли. А пастухов какая пропорция к овцам? Верно, самая малость. Так что удачи, с овцами бегать!Сколько вы там золота накупили по 1650-1920 в 2011-2013? ПризнавайтесьВопрос риторический. Можете не отвечать. Итак знаю что много. Читал Архив этой ветки за те годы. Там где вы утверждали что ниже 1400 НИКОГДА не пойдет.Не переживайте, еще скоро, и сможете выйти в ноль, всего то 10 лет осталось (может 15). Правда только по номиналу, в баксе. Покупательную способность тех денег вы, скорее всего, уже потеряли навсегда.Так что продолжайте загончики и дальше устраивать. Дело святое, понимаю, спасаете кровные надеясь на рост и слив. Pump and Dump - как говорят Американци о золотеЧто же касается меня я НИКОГДА золото выше 1300 не покупал (разве что под покупателя, на перепродажу). А серебро - так вообще.И бакс выше 26ти не брал.Так что, сам дурак (с) 12 СтулъевЯ не говорю о том что пишу грамотно, вы просто одно и то же слово ИХНИЙ, как напишите аж курожит. Думаю поправлю. Спасибо бы сказали. А то где то в резюме так напишите Вам в работе откажут. Или в еще каком важном документе.Лично я буду благодарен если мне мои ошибки будете исправлять. Злится то зачем изза этого?