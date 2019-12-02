vladus17 написав:Никто никому ничего просто так не раздаст. А дадут в долг, со всеми вытекающими. Подсадят на иглу еще больше людей и еще больше стран. А потом Вам и нам прийдется отдавать. Хоть вы и в золоте и в серебре будете - это не важно. У нас страна в долгах как в шелках (как и впрочем весь Мир)номинированном вБАКСЕ, и прийдется продавать вам ваше нахомяченное серебро что бы рассчитаться за комунальные услуги, выросшие тарифи, цены, налоги на недвигу/яблони/ воздух и прч. Курса по 20 я не ожидаю, лично, так как я вижу что на валютной ветки олени переобулись и теперь ОНИ ожидают 20. А я в вечнозеленых пересижу в ожидании момента когда вы пойдете серебро с золотом -30-50% от техущих цен продавать, что бы за весь этот банкет рассчитаться. Тогда то и появится на свет блюдечко с голубой каемочкой (с)
Бюджетникам дадут в долг? Желаю удачи. И морганам с голдманами тоже. Их девиз ничего никогда не отдавать, а только набираться все больше и больше по экспоненте. В самых больших долгах правительство США, еще раз повторяю. Это должник номер один.
hxbbgaf написав:Бюджетникам дадут в долг? Желаю удачи. И морганам с голдманами тоже. Их девиз ничего никогда не отдавать, а только набираться все больше и больше по экспоненте. В самых больших долгах правительство США, еще раз повторяю. Это должник номер один.
США должы сами себе. А МЫ ИМ! Разница конечно не большая, но все же...
Голдманы и Морганы долги НЕ наберают, а раздают! Разница, тоже, не большая но есть))
vladus17 написав:Слишком уж много быков на рынке (и даже на форуме). Вот и загнали цену вверх. А идти всегда нужно против толпы. Яркий пример тому недавнее укрепление Гривны. Все на валютной ветке под одну дудку пели о скором девале, после выборов ПА50 и тд. А оно все да наоборот получилось. Идем на 20.
ВЫ ещё раз подтвердили свою экономическую неграмотность. Потому что если идти против толпы(тренда), то можно легко сломать хребет. Есть признанный постулат в трейдинге «Не торгуй против тренда». Но если у вас есть надёжный инсайд в правительстве США или в ФРС и вы уже всё знаете наперед, тогда желаю удачи. Что касается гривны, то вы привели абсолютно глупый пример. У нас что, ВВП растет на 16-20% в год? Гривна укрепилась не благодаря росту укр.экономики, а благодаря тому что укр. мин.фин, в очередной раз, пошарил в чужих карманах. И за эти дела карманы вскоро почистят у нас, с помощью стремительного роста курса доллара. Неужели это не понятно?
vladus17 написав:ПС2 Наблюдательный, перестаньте употреблять слово ИХНИЙ, такого слова не существует. Вроде же образованый человек...
Если я начну указывать на ваши ляпы, то мне не хватит и суток. Что касается слова ИХНИЙ, то оно не употребляется в строгой деловой, научной и публицистической речи. В устной же речи зарегистрированы отступления от строгой литературной нормы. Практически употребляются оба варианта, причем слово ИХНИЙ придает речи сниженную, просторечно-разговорную окраску.
наблюдательный написав:ВЫ ещё раз подтвердили свою экономическую неграмотность. Потому что если идти против толпы(тренда), то можно легко сломать хребет. Есть признанный постулат в трейдинге «Не торгуй против тренда». Но если у вас есть надёжный инсайд в правительстве США или в ФРС и вы уже всё знаете наперед, тогда желаю удачи. Что касается гривны, то вы привели абсолютно глупый пример. У нас что, ВВП растет на 16-20% в год? Гривна укрепилась не благодаря росту укр.экономики, а благодаря тому что укр. мин.фин, в очередной раз, пошарил в чужих карманах. И за эти дела карманы вскоро почистят у нас, с помощью стремительного роста курса доллара. Неужели это не понятно?
Нет, это Вы, уважаемый, еще раз подтвердили свою экономическую неграмотность. Так как являетесь частью толпы, выберая стратегию следовать тренду и идти за толпой. А толпой ходят только овцы, что бы их потом пастухи и постригли. А пастухов какая пропорция к овцам? Верно, самая малость. Так что удачи, с овцами бегать!
Сколько вы там золота накупили по 1650-1920 в 2011-2013? Признавайтесь Вопрос риторический. Можете не отвечать. Итак знаю что много. Читал Архив этой ветки за те годы. Там где вы утверждали что ниже 1400 НИКОГДА не пойдет. Не переживайте, еще скоро, и сможете выйти в ноль, всего то 10 лет осталось (может 15). Правда только по номиналу, в баксе. Покупательную способность тех денег вы, скорее всего, уже потеряли навсегда. Так что продолжайте загончики и дальше устраивать. Дело святое, понимаю, спасаете кровные надеясь на рост и слив. Pump and Dump - как говорят Американци о золоте
Что же касается меня я НИКОГДА золото выше 1300 не покупал (разве что под покупателя, на перепродажу). А серебро - так вообще. И бакс выше 26ти не брал. Так что, сам дурак (с) 12 Стулъев
Я не говорю о том что пишу грамотно, вы просто одно и то же слово ИХНИЙ, как напишите аж курожит. Думаю поправлю. Спасибо бы сказали. А то где то в резюме так напишите Вам в работе откажут. Или в еще каком важном документе. Лично я буду благодарен если мне мои ошибки будете исправлять. Злится то зачем изза этого?
Востаннє редагувалось vladus17 в Пон 02 гру, 2019 16:01, всього редагувалось 5 разів.
hxbbgaf написав:Бюджетникам дадут в долг? Желаю удачи. И морганам с голдманами тоже. Их девиз ничего никогда не отдавать, а только набираться все больше и больше по экспоненте. В самых больших долгах правительство США, еще раз повторяю. Это должник номер один.
США должы сами себе. А МЫ ИМ! Разница конечно не большая, но все же...
Голдманы и Морганы долги НЕ наберают, а раздают! Разница, тоже, не большая но есть))
Что значит сами себе? Почти 7 трюликов они должны центробанкам и правительствам других стран, еще Х трюликов корпорациям, часть из которых иностранные. Так что не все сами себе. Да и своим корпорациям тоже надо платить. И тоже с печатного станка. Наше правительство тоже должно частным корпорациям, МВФу и т.д., американское правительство в долг, практически, ничего не дает, только миллиард под их гарантии когда-то был, и то не у них. Да и наше правительство должно 70 с чем-то ярдов, а американское - 23 с чем-то трюлика. Тут важно уловить разницу. Они набирают у ФРС.
А как мы отдавать будет? Все верно, через повышение тарифов, налогов, цен. Тут глядишь и серебро с золотом на минимумах продавать прийдется. В кризис так всегда происходит.
Панове, вас (всех) любопытно читать, вспоминая старую пословицу о том, что все дельные министры финансов и начальники департаментов минфина уже к несчастью работают......(без обиды, со стороны это выглядит именно так) На этом фоне вставлю свои 5 копеек. За США с ИХ долгом не беспокойтесь - еще лет 7 минимум (чисто арифметически) рынки будут способны впитывать всю ликвидность, которую Казначейство в виде бондов и биллс там размещает. Потом, да, наступит момент, когда сначала вырастет доходность к размещению, а потом однажды придется покрывать старые обязательства за счет эмиссии. Но пока monetary base в США сократилась за 3 года аж на 600 млрд. долларов. Так что, НИКАКОГО ПУЗЫРЯ НА РЫНКЕ НЕТ - наслаждайтесь дискуссией.
Волгарь написав:Панове, вас (всех) любопытно читать, вспоминая старую пословицу о том, что все дельные министры финансов и начальники департаментов минфина уже к несчастью работают......(без обиды, со стороны это выглядит именно так) На этом фоне вставлю свои 5 копеек. За США с ИХ долгом не беспокойтесь - еще лет 7 минимум (чисто арифметически) рынки будут способны впитывать всю ликвидность, которую Казначейство в виде бондов и биллс там размещает. Потом, да, наступит момент, когда сначала вырастет доходность к размещению, а потом однажды придется покрывать старые обязательства за счет эмиссии. Но пока monetary base в США сократилась за 3 года аж на 600 млрд. долларов. Так что, НИКАКОГО ПУЗЫРЯ НА РЫНКЕ НЕТ - наслаждайтесь дискуссией.
Так я же о чем и говорю , я же пасал о Дефляции выше! Монетари бейс сокращается , а долги будте добры, возвращайте + процент! С чего бы им их кто прощал/списывал? Нет уж, продавайте землю, золото, серебро, пшоно, чавун та ол1ю, и будте добры все в сроки, а иначе... Золотодержателям прийдется не сладко. Ой не сладко. Так что да, не теряйте момент, тартесь пока дают по 1450+, это же дешево! (с) Глеб
Прикол с фильма, конечно же шутка была. А вы и в правду подумали что я считаю что именно так работает правительство США?))
Востаннє редагувалось vladus17 в Пон 02 гру, 2019 16:15, всього редагувалось 2 разів.
hxbbgaf написав:Наше правительство тоже должно частным корпорациям, МВФу и т.д., американское правительство в долг, практически, ничего не дает, только миллиард под их гарантии когда-то был, и то не у них. Да и наше правительство должно 70 с чем-то ярдов, а американское - 23 с чем-то трюлика. Тут важно уловить разницу. Они набирают у ФРС.
І кулі з того? Хто нічого не мав, той нічого й не матиме!
наблюдательный написав:Гривна укрепилась не благодаря росту укр.экономики, а благодаря тому что укр. мин.фин, в очередной раз, пошарил в чужих карманах. И за эти дела карманы вскоро почистят у нас, с помощью стремительного роста курса доллара. Неужели это не понятно?
Не всім! "На шару й оцтова кислота солодка!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
hxbbgaf написав:Наше правительство тоже должно частным корпорациям, МВФу и т.д., американское правительство в долг, практически, ничего не дает, только миллиард под их гарантии когда-то был, и то не у них. Да и наше правительство должно 70 с чем-то ярдов, а американское - 23 с чем-то трюлика. Тут важно уловить разницу. Они набирают у ФРС.
І кулі з того? Хто нічого не мав, той нічого й не матиме!
наблюдательный написав:Гривна укрепилась не благодаря росту укр.экономики, а благодаря тому что укр. мин.фин, в очередной раз, пошарил в чужих карманах. И за эти дела карманы вскоро почистят у нас, с помощью стремительного роста курса доллара. Неужели это не понятно?
Не всім! "На шару й оцтова кислота солодка!"
Кстати в свое время не плохо угадывал. Франт красава!