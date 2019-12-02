vladus17 написав:Сколько вы там золота накупили по 1650-1920 в 2011-2013? Признавайтесь Вопрос риторический. Можете не отвечать. Итак знаю что много. Читал Архив этой ветки за те годы.
Балабола слышно за версту.... Приведите proof о моих покупках по $1650... Можете не пыжится, так как я его не купил, а продал именно по этой цене ещё лет 5-6 назад. И с тех пор на этом форуме рекомендовал это делать остальным.
Что касается толпы овец, то она может такого лихача как вы, в порошок стереть. Попросту говоря оставить без штанов, как это было при Ельцине-Гайдаре в 1992г. Тогда тоже некоторые пошли против толпы овец, оставляя свои кровные в Сберкассе СССР, надеясь ещё заработать аж 3% годовых. Результат печальный....
Так что балаболить о теории толпы, не мешки ворочать... Кто не успел - тот опоздал...
наблюдательный написав:Балабола слышно за версту.... Приведите proof о моих покупках по $1650... Можете не пыжится, так как я его не купил, а продал именно по этой цене ещё лет 5-6 назад. И с тех пор на этом форуме рекомендовал это делать остальным.
Что касается толпы овец, то она может такого лихача как вы, в порошок стереть. Попросту говоря оставить без штанов, как это было при Ельцине-Гайдаре в 1992г. Тогда тоже некоторые пошли против толпы овец, оставляя свои кровные в Сберкассе СССР, надеясь ещё заработать аж 3% годовых. Результат печальный....
Так что балаболить о теории толпы, не мешки ворочать... Кто не успел - тот опоздал...
Кажется я вас с Глебом перепутал. Возможно потому что он тоже всегда пишет слово ИХНИЙ. Странное совпадение. Есть вот такое, Ваш прогноз что ниже 1400 ну никак. Еще за 2013
наблюдательный написав:Что касается толпы овец, то она может такого лихача как вы, в порошок стереть. Попросту говоря оставить без штанов, как это было при Ельцине-Гайдаре в 1992г. Тогда тоже некоторые пошли против толпы овец, оставляя свои кровные в Сберкассе СССР, надеясь ещё заработать аж 3% годовых. Результат печальный....
Опять ваша экономическая неграмотность проявляется. Толпа то как раз и держала свои кровные в Сберкассе СССР. Так что тут вы мимо, товарищь.
Волгарь написав: Но пока monetary base в США сократилась за 3 года аж на 600 млрд. долларов. Так что, НИКАКОГО ПУЗЫРЯ НА РЫНКЕ НЕТ - наслаждайтесь дискуссией.
Как сократилась, так и пополнится...
Федеральная резервная система США в ноябре запустит новую, четвертую за последние 10 лет программу выкупа активов на рынке, прогнозируют аналитики Goldman Sachs. Чтобы ликвидировать нехватку долларовой ликвидности, пополнить резервы банков и дать им возможность снова активно покупать американский госдолг, ФРС придется заливать в систему по 60 млрд долларов в месяц, считают в GS. Фаза активной долларовой эмиссии может продолжиться как минимум 4 месяца, по итогам которых ФРС напечатает 240 млрд долларов.
наблюдательный написав:Что касается толпы овец, то она может такого лихача как вы, в порошок стереть. Попросту говоря оставить без штанов, как это было при Ельцине-Гайдаре в 1992г. Тогда тоже некоторые пошли против толпы овец, оставляя свои кровные в Сберкассе СССР, надеясь ещё заработать аж 3% годовых. Результат печальный....
Опять ваша экономическая неграмотность проявляется. Толпа то как раз и держала свои кровные в Сберкассе СССР. Так что тут вы мимо, товарищь.
Пора бы уже уяснить, что держать и забирать - понятия разные.