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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1997199819992000
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:48

  vladus17 написав:Сколько вы там золота накупили по 1650-1920 в 2011-2013? Признавайтесь :)
Вопрос риторический. Можете не отвечать. Итак знаю что много. Читал Архив этой ветки за те годы.

:D
Балабола слышно за версту....
Приведите proof о моих покупках по $1650...
Можете не пыжится, так как я его не купил, а продал именно по этой цене ещё лет 5-6 назад.
И с тех пор на этом форуме рекомендовал это делать остальным.

Что касается толпы овец, то она может такого лихача как вы, в порошок стереть.
Попросту говоря оставить без штанов, как это было при Ельцине-Гайдаре в 1992г.
Тогда тоже некоторые пошли против толпы овец, оставляя свои кровные в Сберкассе СССР, надеясь ещё заработать аж 3% годовых.
Результат печальный....

Так что балаболить о теории толпы, не мешки ворочать...
Кто не успел - тот опоздал... :D
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:00

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Балабола слышно за версту....
Приведите proof о моих покупках по $1650...
Можете не пыжится, так как я его не купил, а продал именно по этой цене ещё лет 5-6 назад.
И с тех пор на этом форуме рекомендовал это делать остальным.

Что касается толпы овец, то она может такого лихача как вы, в порошок стереть.
Попросту говоря оставить без штанов, как это было при Ельцине-Гайдаре в 1992г.
Тогда тоже некоторые пошли против толпы овец, оставляя свои кровные в Сберкассе СССР, надеясь ещё заработать аж 3% годовых.
Результат печальный....

Так что балаболить о теории толпы, не мешки ворочать...
Кто не успел - тот опоздал...


Кажется я вас с Глебом перепутал. Возможно потому что он тоже всегда пишет слово ИХНИЙ. Странное совпадение.
Есть вот такое, Ваш прогноз что ниже 1400 ну никак. Еще за 2013Зображення
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:02

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Что касается толпы овец, то она может такого лихача как вы, в порошок стереть.
Попросту говоря оставить без штанов, как это было при Ельцине-Гайдаре в 1992г.
Тогда тоже некоторые пошли против толпы овец, оставляя свои кровные в Сберкассе СССР, надеясь ещё заработать аж 3% годовых.
Результат печальный....

Опять ваша экономическая неграмотность проявляется. Толпа то как раз и держала свои кровные в Сберкассе СССР.
Так что тут вы мимо, товарищь.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:05

  Волгарь написав: Но пока monetary base в США сократилась за 3 года аж на 600 млрд. долларов. Так что, НИКАКОГО ПУЗЫРЯ НА РЫНКЕ НЕТ - наслаждайтесь дискуссией.

Как сократилась, так и пополнится...

Федеральная резервная система США в ноябре запустит новую, четвертую за последние 10 лет программу выкупа активов на рынке, прогнозируют аналитики Goldman Sachs.   Чтобы ликвидировать нехватку долларовой ликвидности, пополнить резервы банков и дать им возможность снова активно покупать американский госдолг, ФРС придется заливать в систему по 60 млрд долларов в месяц, считают в GS. Фаза активной долларовой эмиссии может продолжиться как минимум 4 месяца, по итогам которых ФРС напечатает 240 млрд долларов.  
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:11

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Что касается толпы овец, то она может такого лихача как вы, в порошок стереть.
Попросту говоря оставить без штанов, как это было при Ельцине-Гайдаре в 1992г.
Тогда тоже некоторые пошли против толпы овец, оставляя свои кровные в Сберкассе СССР, надеясь ещё заработать аж 3% годовых.
Результат печальный....

Опять ваша экономическая неграмотность проявляется. Толпа то как раз и держала свои кровные в Сберкассе СССР.
Так что тут вы мимо, товарищь.


Пора бы уже уяснить, что держать и забирать - понятия разные.

Зображення

Кто не успел - тот опоздал.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:15

наблюдательный
Так вот на фото видно где толпа тусуется. Понятное дело что от туда бежать надо было. Выходит надо против толпы идти, о чем я и толкую.
vladus17
 
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  #<1 ... 1997199819992000
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