vladus17 написав:Сколько вы там золота накупили по 1650-1920 в 2011-2013? Признавайтесь Вопрос риторический. Можете не отвечать. Итак знаю что много. Читал Архив этой ветки за те годы.
Балабола слышно за версту.... Приведите proof о моих покупках по $1650... Можете не пыжится, так как я его не купил, а продал именно по этой цене ещё лет 5-6 назад. И с тех пор на этом форуме рекомендовал это делать остальным.
Что касается толпы овец, то она может такого лихача как вы, в порошок стереть. Попросту говоря оставить без штанов, как это было при Ельцине-Гайдаре в 1992г. Тогда тоже некоторые пошли против толпы овец, оставляя свои кровные в Сберкассе СССР, надеясь ещё заработать аж 3% годовых. Результат печальный....
Так что балаболить о теории толпы, не мешки ворочать... Кто не успел - тот опоздал...
наблюдательный написав:Балабола слышно за версту.... Приведите proof о моих покупках по $1650... Можете не пыжится, так как я его не купил, а продал именно по этой цене ещё лет 5-6 назад. И с тех пор на этом форуме рекомендовал это делать остальным.
Что касается толпы овец, то она может такого лихача как вы, в порошок стереть. Попросту говоря оставить без штанов, как это было при Ельцине-Гайдаре в 1992г. Тогда тоже некоторые пошли против толпы овец, оставляя свои кровные в Сберкассе СССР, надеясь ещё заработать аж 3% годовых. Результат печальный....
Так что балаболить о теории толпы, не мешки ворочать... Кто не успел - тот опоздал...
Кажется я вас с Глебом перепутал. Возможно потому что он тоже всегда пишет слово ИХНИЙ. Странное совпадение. Есть вот такое, Ваш прогноз что ниже 1400 ну никак. Еще за 2013
наблюдательный написав:Что касается толпы овец, то она может такого лихача как вы, в порошок стереть. Попросту говоря оставить без штанов, как это было при Ельцине-Гайдаре в 1992г. Тогда тоже некоторые пошли против толпы овец, оставляя свои кровные в Сберкассе СССР, надеясь ещё заработать аж 3% годовых. Результат печальный....
Опять ваша экономическая неграмотность проявляется. Толпа то как раз и держала свои кровные в Сберкассе СССР. Так что тут вы мимо, товарищь.
Волгарь написав: Но пока monetary base в США сократилась за 3 года аж на 600 млрд. долларов. Так что, НИКАКОГО ПУЗЫРЯ НА РЫНКЕ НЕТ - наслаждайтесь дискуссией.
Как сократилась, так и пополнится...
Федеральная резервная система США в ноябре запустит новую, четвертую за последние 10 лет программу выкупа активов на рынке, прогнозируют аналитики Goldman Sachs. Чтобы ликвидировать нехватку долларовой ликвидности, пополнить резервы банков и дать им возможность снова активно покупать американский госдолг, ФРС придется заливать в систему по 60 млрд долларов в месяц, считают в GS. Фаза активной долларовой эмиссии может продолжиться как минимум 4 месяца, по итогам которых ФРС напечатает 240 млрд долларов.
наблюдательный написав:Что касается толпы овец, то она может такого лихача как вы, в порошок стереть. Попросту говоря оставить без штанов, как это было при Ельцине-Гайдаре в 1992г. Тогда тоже некоторые пошли против толпы овец, оставляя свои кровные в Сберкассе СССР, надеясь ещё заработать аж 3% годовых. Результат печальный....
Опять ваша экономическая неграмотность проявляется. Толпа то как раз и держала свои кровные в Сберкассе СССР. Так что тут вы мимо, товарищь.
Пора бы уже уяснить, что держать и забирать - понятия разные.
наблюдательный Так вот на фото видно где толпа тусуется. Понятное дело что от туда бежать надо было. Выходит надо против толпы идти, о чем я и толкую. А держать деньги на сбер книжке тогда как раз было в тренде. И Вы в тренде я так понимаю были?)) Бикоз Тренд из йор френд, из ит нот?))
ПС Я пошел против тренда, когда вверх золото шло, я продавал. Нормально вышел по 1500+ Пока не жалею.
vladus17 написав:наблюдательный Так вот на фото видно где толпа тусуется. Понятное дело что от туда бежать надо было. Выходит надо против толпы идти, о чем я и толкую. А держать деньги на сбер книжке тогда как раз было в тренде. И Вы в тренде я так понимаю были?))
Не думал что объяснять нужно уже на пальцах. Кто был в той толпе, тот ещё успел что-то сохранить. Кто был против, тот остался с пустыми карманами, так как лавочка вскоре опустела.
Ваша уличная торговля золотом против тренда, это всё бла-бла-бла. Так торговать ещё можно на биржах, да и то очень опытным и грамотным брокерам, так как всё нужно делать очень быстро, иногда мгновенно. А торговать слитками в подворотне, надеясь на золотые качели в 25-30%, это даже не смешно. Их можно прождать всю жизнь... Торгуйте лучше нефтью, где профит иногда доходит до 4-5% в день. Если у вас это получится...