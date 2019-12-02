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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1998199920002001>
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:48

  vladus17 написав:Сколько вы там золота накупили по 1650-1920 в 2011-2013? Признавайтесь :)
Вопрос риторический. Можете не отвечать. Итак знаю что много. Читал Архив этой ветки за те годы.

:D
Балабола слышно за версту....
Приведите proof о моих покупках по $1650...
Можете не пыжится, так как я его не купил, а продал именно по этой цене ещё лет 5-6 назад.
И с тех пор на этом форуме рекомендовал это делать остальным.

Что касается толпы овец, то она может такого лихача как вы, в порошок стереть.
Попросту говоря оставить без штанов, как это было при Ельцине-Гайдаре в 1992г.
Тогда тоже некоторые пошли против толпы овец, оставляя свои кровные в Сберкассе СССР, надеясь ещё заработать аж 3% годовых.
Результат печальный....

Так что балаболить о теории толпы, не мешки ворочать...
Кто не успел - тот опоздал... :D
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:00

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Балабола слышно за версту....
Приведите proof о моих покупках по $1650...
Можете не пыжится, так как я его не купил, а продал именно по этой цене ещё лет 5-6 назад.
И с тех пор на этом форуме рекомендовал это делать остальным.

Что касается толпы овец, то она может такого лихача как вы, в порошок стереть.
Попросту говоря оставить без штанов, как это было при Ельцине-Гайдаре в 1992г.
Тогда тоже некоторые пошли против толпы овец, оставляя свои кровные в Сберкассе СССР, надеясь ещё заработать аж 3% годовых.
Результат печальный....

Так что балаболить о теории толпы, не мешки ворочать...
Кто не успел - тот опоздал...


Кажется я вас с Глебом перепутал. Возможно потому что он тоже всегда пишет слово ИХНИЙ. Странное совпадение.
Есть вот такое, Ваш прогноз что ниже 1400 ну никак. Еще за 2013Зображення
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:02

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Что касается толпы овец, то она может такого лихача как вы, в порошок стереть.
Попросту говоря оставить без штанов, как это было при Ельцине-Гайдаре в 1992г.
Тогда тоже некоторые пошли против толпы овец, оставляя свои кровные в Сберкассе СССР, надеясь ещё заработать аж 3% годовых.
Результат печальный....

Опять ваша экономическая неграмотность проявляется. Толпа то как раз и держала свои кровные в Сберкассе СССР.
Так что тут вы мимо, товарищь.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:05

  Волгарь написав: Но пока monetary base в США сократилась за 3 года аж на 600 млрд. долларов. Так что, НИКАКОГО ПУЗЫРЯ НА РЫНКЕ НЕТ - наслаждайтесь дискуссией.

Как сократилась, так и пополнится...

Федеральная резервная система США в ноябре запустит новую, четвертую за последние 10 лет программу выкупа активов на рынке, прогнозируют аналитики Goldman Sachs.   Чтобы ликвидировать нехватку долларовой ликвидности, пополнить резервы банков и дать им возможность снова активно покупать американский госдолг, ФРС придется заливать в систему по 60 млрд долларов в месяц, считают в GS. Фаза активной долларовой эмиссии может продолжиться как минимум 4 месяца, по итогам которых ФРС напечатает 240 млрд долларов.  
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:11

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Что касается толпы овец, то она может такого лихача как вы, в порошок стереть.
Попросту говоря оставить без штанов, как это было при Ельцине-Гайдаре в 1992г.
Тогда тоже некоторые пошли против толпы овец, оставляя свои кровные в Сберкассе СССР, надеясь ещё заработать аж 3% годовых.
Результат печальный....

Опять ваша экономическая неграмотность проявляется. Толпа то как раз и держала свои кровные в Сберкассе СССР.
Так что тут вы мимо, товарищь.


Пора бы уже уяснить, что держать и забирать - понятия разные.

Зображення

Кто не успел - тот опоздал.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:15

наблюдательный
Так вот на фото видно где толпа тусуется. Понятное дело что от туда бежать надо было. Выходит надо против толпы идти, о чем я и толкую.
А держать деньги на сбер книжке тогда как раз было в тренде. И Вы в тренде я так понимаю были?))
Бикоз Тренд из йор френд, из ит нот?))

ПС Я пошел против тренда, когда вверх золото шло, я продавал. Нормально вышел по 1500+
Пока не жалею.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:43

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:просесть эолоту, в случае кризиса, просто не дадут.
когда видите этот кризис ? и как он будет происходить ? может вообще не обвально а по-тихоньку годами спаолзая?
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:49

  vladus17 написав:наблюдательный
Так вот на фото видно где толпа тусуется. Понятное дело что от туда бежать надо было. Выходит надо против толпы идти, о чем я и толкую.
А держать деньги на сбер книжке тогда как раз было в тренде. И Вы в тренде я так понимаю были?))

Не думал что объяснять нужно уже на пальцах.
Кто был в той толпе, тот ещё успел что-то сохранить. Кто был против, тот остался с пустыми карманами, так как лавочка вскоре опустела.

Ваша уличная торговля золотом против тренда, это всё бла-бла-бла.
Так торговать ещё можно на биржах, да и то очень опытным и грамотным брокерам, так как всё нужно делать очень быстро, иногда мгновенно.
А торговать слитками в подворотне, надеясь на золотые качели в 25-30%, это даже не смешно. Их можно прождать всю жизнь...
Торгуйте лучше нефтью, где профит иногда доходит до 4-5% в день.
Если у вас это получится...
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:14

  vladus17 написав:наблюдательный
Так вот на фото видно где толпа тусуется. Понятное дело что от туда бежать надо было. Выходит надо против толпы идти, о чем я и толкую.
А держать деньги на сбер книжке тогда как раз было в тренде. И Вы в тренде я так понимаю были?))
Бикоз Тренд из йор френд, из ит нот?))

ПС Я пошел против тренда, когда вверх золото шло, я продавал. Нормально вышел по 1500+
Пока не жалею.

Та вы ж по 1340 продавали.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:30

Вслед за поляками в Словакии призвали вернуть ихнее золото из Англии.
As Bloomberg reports, former Slovak Premier Robert Fico, whose odds of returning to power are rising quickly, urged parliament to compel the central bank into repatriating the nation's gold stocks, which are currently stored in the U.K..

А сербы уже начали тариться:

Additionally, Serbia’s strongman leader Aleksandar Vucic took note, ordering the central bank to boost reserves and prompting the purchase of nine tons in October.
Vucic said last week that more should be bought because “we see in which direction the crisis in the world is moving.”
наблюдательный
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