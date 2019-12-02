Додано: Пон 02 гру, 2019 21:49

vladus17 написав: наблюдательный

Так вот на фото видно где толпа тусуется. Понятное дело что от туда бежать надо было. Выходит надо против толпы идти, о чем я и толкую.

А держать деньги на сбер книжке тогда как раз было в тренде. И Вы в тренде я так понимаю были?))

Так вот на фото видно где толпа тусуется. Понятное дело что от туда бежать надо было. Выходит надо против толпы идти, о чем я и толкую.А держать деньги на сбер книжке тогда как раз было в тренде. И Вы в тренде я так понимаю были?))

Не думал что объяснять нужно уже на пальцах.Кто был в той толпе, тот ещё успел что-то сохранить. Кто был против, тот остался с пустыми карманами, так как лавочка вскоре опустела.Ваша уличная торговля золотом против тренда, это всё бла-бла-бла.Так торговать ещё можно на биржах, да и то очень опытным и грамотным брокерам, так как всё нужно делать очень быстро, иногда мгновенно.А торговать слитками в подворотне, надеясь на золотые качели в 25-30%, это даже не смешно. Их можно прождать всю жизнь...Торгуйте лучше нефтью, где профит иногда доходит до 4-5% в день.Если у вас это получится...