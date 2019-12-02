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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1998199920002001
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:04

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Ваша уличная торговля золотом против тренда, это всё бла-бла-бла.
Так торговать ещё можно на биржах, да и то очень опытным и грамотным брокерам, так как всё нужно делать очень быстро, иногда мгновенно.
А торговать слитками в подворотне, надеясь на золотые качели в 25-30%, это даже не смешно. Их можно прождать всю жизнь...
Торгуйте лучше нефтью, где профит иногда доходит до 4-5% в день.
Если у вас это получится...

Меня все устраивает. Заработать пару К баксов на качеле- это как спорт/хобби, и одно удовольствие.
Да и в подворотне никто не торгует. Кто вам сказал что так делается?
Лучше ли нефтью торговать- я не знаю. Как то не доводилось еще. 4-5% в день можно заработать а можно и потерять.
Мне с золотом проще. Всегда есть либо твердая валюта на руках, за которую можно купить хоть недвиж, хоть движ. Либо золото- в ожидании своего звездного времени.

Хбебегав, я продавал, где я только не продавал. И на 1280 продавал пото пришлось откупаться по 1290. Тоже было. И что теперь?
vladus17
 
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