наблюдательный написав:Ваша уличная торговля золотом против тренда, это всё бла-бла-бла.
Так торговать ещё можно на биржах, да и то очень опытным и грамотным брокерам, так как всё нужно делать очень быстро, иногда мгновенно.
А торговать слитками в подворотне, надеясь на золотые качели в 25-30%, это даже не смешно. Их можно прождать всю жизнь...
Торгуйте лучше нефтью, где профит иногда доходит до 4-5% в день.
Если у вас это получится...
Меня все устраивает. Заработать пару К баксов на качеле- это как спорт/хобби, и одно удовольствие.
Да и в подворотне никто не торгует. Кто вам сказал что так делается?
Лучше ли нефтью торговать- я не знаю. Как то не доводилось еще. 4-5% в день можно заработать а можно и потерять.
Мне с золотом проще. Всегда есть либо твердая валюта на руках, за которую можно купить хоть недвиж, хоть движ. Либо золото- в ожидании своего звездного времени.
Хбебегав, да я продавал, где я только не продавал. Поежайте в Киев и спросите (с)