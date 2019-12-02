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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1998199920002001
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:04

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Ваша уличная торговля золотом против тренда, это всё бла-бла-бла.
Так торговать ещё можно на биржах, да и то очень опытным и грамотным брокерам, так как всё нужно делать очень быстро, иногда мгновенно.
А торговать слитками в подворотне, надеясь на золотые качели в 25-30%, это даже не смешно. Их можно прождать всю жизнь...
Торгуйте лучше нефтью, где профит иногда доходит до 4-5% в день.
Если у вас это получится...

Меня все устраивает. Заработать пару К баксов на качеле- это как спорт/хобби, и одно удовольствие.
Да и в подворотне никто не торгует. Кто вам сказал что так делается?
Лучше ли нефтью торговать- я не знаю. Как то не доводилось еще. 4-5% в день можно заработать а можно и потерять.
Мне с золотом проще. Всегда есть либо твердая валюта на руках, за которую можно купить хоть недвиж, хоть движ. Либо золото- в ожидании своего звездного времени.

Хбебегав, да я продавал, где я только не продавал. Поежайте в Киев и спросите (с) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:54

  serp6769 написав:
  наблюдательный написав:просесть эолоту, в случае кризиса, просто не дадут.
когда видите этот кризис ? и как он будет происходить ? может вообще не обвально а по-тихоньку годами спаолзая?

Вам на это точно никто не ответит. А если ответит, то обманет.
Во всем мире наблюдается падение спроса и перепроизводство товаров.
Вот что вчера сказал бывший министр финансов Индии:
https://www.indiatoday.in/business/stor ... 2019-12-01
В Индии, а это вторая страна после Китая по населению, всё катится в задницу.
И так уже почти по всему миру. Входим потихоньку в спираль гибели спроса.
Дабы спасти положение ЦБ вводят отрицательные ставки, тем самым выталкивая денежных клиентов. Типа нечего копить, тратьте монету и поднимайте спрос.
Но богатым покупать уже нечего. У них всё есть. А беднота закредитована по уши....
Короче говоря министр отводит кризису в Индии 4-5 годков.
А что будет в США и Китае никому не известно. Пока подпитывают деньгами.
Но это уже мало помогает:

The ISM Manufacturing PMI in the US edged down to 48.1 in November of 2019 from 48.3 in October and well below market expectations of 49.2. The reading pointed to the fourth straight month of contraction in factory activity amid a steeper fall in new orders and employment. The survey also showed that global trade remains the biggest concern across industries.

Похоже что проблемы будут всерьёз и надолго....
наблюдательный
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  #<1 ... 1998199920002001
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