Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1998199920002001 Додано: Пон 02 гру, 2019 23:04 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Ваша уличная торговля золотом против тренда, это всё бла-бла-бла.

Так торговать ещё можно на биржах, да и то очень опытным и грамотным брокерам, так как всё нужно делать очень быстро, иногда мгновенно.

А торговать слитками в подворотне, надеясь на золотые качели в 25-30%, это даже не смешно. Их можно прождать всю жизнь...

Торгуйте лучше нефтью, где профит иногда доходит до 4-5% в день.

Если у вас это получится... Ваша уличная торговля золотом против тренда, это всё бла-бла-бла.Так торговать ещё можно на биржах, да и то очень опытным и грамотным брокерам, так как всё нужно делать очень быстро, иногда мгновенно.А торговать слитками в подворотне, надеясь на золотые качели в 25-30%, это даже не смешно. Их можно прождать всю жизнь...Торгуйте лучше нефтью, где профит иногда доходит до 4-5% в день.Если у вас это получится...

Меня все устраивает. Заработать пару К баксов на качеле- это как спорт/хобби, и одно удовольствие.

Да и в подворотне никто не торгует. Кто вам сказал что так делается?

Лучше ли нефтью торговать- я не знаю. Как то не доводилось еще. 4-5% в день можно заработать а можно и потерять.

Мне с золотом проще. Всегда есть либо твердая валюта на руках, за которую можно купить хоть недвиж, хоть движ. Либо золото- в ожидании своего звездного времени.



Хбебегав, да я продавал, где я только не продавал. Поежайте в Киев и спросите (с) Меня все устраивает. Заработать пару К баксов на качеле- это как спорт/хобби, и одно удовольствие.Да и в подворотне никто не торгует. Кто вам сказал что так делается?Лучше ли нефтью торговать- я не знаю. Как то не доводилось еще. 4-5% в день можно заработать а можно и потерять.Мне с золотом проще. Всегда есть либо твердая валюта на руках, за которую можно купить хоть недвиж, хоть движ. Либо золото- в ожидании своего звездного времени.Хбебегав, да я продавал, где я только не продавал. Поежайте в Киев и спросите (с) vladus17 Повідомлень: 1093 З нами з: 21.03.14 Подякував: 119 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2019 23:54 serp6769 написав: наблюдательный написав: просесть эолоту, в случае кризиса, просто не дадут. просесть эолоту, в случае кризиса, просто не дадут. когда видите этот кризис ? и как он будет происходить ? может вообще не обвально а по-тихоньку годами спаолзая? когда видите этот кризис ? и как он будет происходить ? может вообще не обвально а по-тихоньку годами спаолзая?

Вам на это точно никто не ответит. А если ответит, то обманет.

Во всем мире наблюдается падение спроса и перепроизводство товаров.

Вот что вчера сказал бывший министр финансов Индии:

https://www.indiatoday.in/business/stor ... 2019-12-01

В Индии, а это вторая страна после Китая по населению, всё катится в задницу.

И так уже почти по всему миру. Входим потихоньку в спираль гибели спроса.

Дабы спасти положение ЦБ вводят отрицательные ставки, тем самым выталкивая денежных клиентов. Типа нечего копить, тратьте монету и поднимайте спрос.

Но богатым покупать уже нечего. У них всё есть. А беднота закредитована по уши....

Короче говоря министр отводит кризису в Индии 4-5 годков.

А что будет в США и Китае никому не известно. Пока подпитывают деньгами.

Но это уже мало помогает:



The ISM Manufacturing PMI in the US edged down to 48.1 in November of 2019 from 48.3 in October and well below market expectations of 49.2. The reading pointed to the fourth straight month of contraction in factory activity amid a steeper fall in new orders and employment. The survey also showed that global trade remains the biggest concern across industries.



Похоже что проблемы будут всерьёз и надолго.... Вам на это точно никто не ответит. А если ответит, то обманет.Во всем мире наблюдается падение спроса и перепроизводство товаров.Вот что вчера сказал бывший министр финансов Индии:В Индии, а это вторая страна после Китая по населению, всё катится в задницу.И так уже почти по всему миру. Входим потихоньку в спираль гибели спроса.Дабы спасти положение ЦБ вводят отрицательные ставки, тем самым выталкивая денежных клиентов. Типа нечего копить, тратьте монету и поднимайте спрос.Но богатым покупать уже нечего. У них всё есть. А беднота закредитована по уши....Короче говоря министр отводит кризису в Индии 4-5 годков.А что будет в США и Китае никому не известно. Пока подпитывают деньгами.Но это уже мало помогает:Похоже что проблемы будут всерьёз и надолго.... наблюдательный

Повідомлень: 3342 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1998199920002001 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм