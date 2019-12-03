наблюдательный написав:Ваша уличная торговля золотом против тренда, это всё бла-бла-бла. Так торговать ещё можно на биржах, да и то очень опытным и грамотным брокерам, так как всё нужно делать очень быстро, иногда мгновенно. А торговать слитками в подворотне, надеясь на золотые качели в 25-30%, это даже не смешно. Их можно прождать всю жизнь... Торгуйте лучше нефтью, где профит иногда доходит до 4-5% в день. Если у вас это получится...
Меня все устраивает. Заработать пару К баксов на качеле- это как спорт/хобби, и одно удовольствие. Да и в подворотне никто не торгует. Кто вам сказал что так делается? Лучше ли нефтью торговать- я не знаю. Как то не доводилось еще. 4-5% в день можно заработать а можно и потерять. Мне с золотом проще. Всегда есть либо твердая валюта на руках, за которую можно купить хоть недвиж, хоть движ. Либо золото- в ожидании своего звездного времени.
Хбебегав, да я продавал, где я только не продавал. Поежайте в Киев и спросите (с)
наблюдательный написав:просесть эолоту, в случае кризиса, просто не дадут.
когда видите этот кризис ? и как он будет происходить ? может вообще не обвально а по-тихоньку годами спаолзая?
Вам на это точно никто не ответит. А если ответит, то обманет. Во всем мире наблюдается падение спроса и перепроизводство товаров. Вот что вчера сказал бывший министр финансов Индии: https://www.indiatoday.in/business/stor ... 2019-12-01 В Индии, а это вторая страна после Китая по населению, всё катится в задницу. И так уже почти по всему миру. Входим потихоньку в спираль гибели спроса. Дабы спасти положение ЦБ вводят отрицательные ставки, тем самым выталкивая денежных клиентов. Типа нечего копить, тратьте монету и поднимайте спрос. Но богатым покупать уже нечего. У них всё есть. А беднота закредитована по уши.... Короче говоря министр отводит кризису в Индии 4-5 годков. А что будет в США и Китае никому не известно. Пока подпитывают деньгами. Но это уже мало помогает:
The ISM Manufacturing PMI in the US edged down to 48.1 in November of 2019 from 48.3 in October and well below market expectations of 49.2. The reading pointed to the fourth straight month of contraction in factory activity amid a steeper fall in new orders and employment. The survey also showed that global trade remains the biggest concern across industries.
наблюдательный написав:проблемы будут всерьёз и надолго....
вопрос только: когда они будут? бывш министр был министром в лохматом 2002 году . теперь он политик. понимаете качество сказаного им : политик! ковыряет аргументы чтобы пожарить своей интерпретацией-конотацией . и ничего особо не наковырял "Бюрократ, ставший политиком, утверждал, что в настоящее время кризис переживает не только экономика,(спрос в сельском хозяйстве упал - и это в стране традиций . типа , в пасху не едят свинину или зимой нет спроса на арбузы, клубнику , абрикосы - представляете ужас. не знаю какая аналогия этим продуктам в индии но смысл думаю понятен) , но и вся "общественная жизнь" страны." то есть ни о чем сельское хозяйство везде датируется и не флагман производства. где тут "караул!!" не пойму . но есть более важные индикаторы кризиса(рецессии) - инверсия кривой доходности, например.от которой до начала обвала от 3 месяцев до года-полтора а она прошла в мае. вот я и думаю покупать ли сейчас золото или оно будет ходить в боковике 1350-1550, а административного ресурса в америке хватит как говорит мовчан еще года на три . или купить недвигу. она в рост пошла и посидеть в ней пару лет . рисковано конешно. ил на биржу податься как вы: то нефть то сахар ... а золото вы тоже только биржевое покупаете? где тот физметал хранить...? одни вопросы и мучения
serp6769 написав:1350-1550, а административного ресурса в америке хватит как говорит мовчан еще года на три . или купить недвигу. она в рост пошла и посидеть в ней пару лет . рисковано конешно. ил на биржу податься как вы: то нефть то сахар ... а золото вы тоже только биржевое покупаете? где тот физметал хранить...? одни вопросы и мучения
Что 5 лет до этого делали?
Почему такое резкое рвение у народа всегда заходить на пиках?
Еще раз убедился что психологию надо изучать однако что бы понимать трейдинг. А не теханализ...
Недвижка еще не на пике, только ото дна отошла. Думаю туда сейчас лучше вкладывать.
наблюдательный написав:проблемы будут всерьёз и надолго....
вопрос только: когда они будут? бывш министр был министром в лохматом 2002 году . теперь он политик. понимаете качество сказаного им : политик! ковыряет аргументы чтобы пожарить своей интерпретацией-конотацией . и ничего особо не наковырял ...
Тут уже не политика: http://www.finmarket.ru/database/news/5126953 В Индии, которая была на первом месте в мире по росту ВВП, началось сокращение потребительского спроса, как, кстати, и во многих странах мира. А ВВП, за полтора года, упал почти в 2 раза.
serp6769 написав:вот я и думаю покупать ли сейчас золото или оно будет ходить в боковике 1350-1550, а административного ресурса в америке хватит как говорит мовчан еще года на три .
Админ.ресурс не всё решает. Капитализация только одной NYSE, в котировальном листинге которй находятся 2200 компаниий, составляет более $23 трлн, что больше совокупной капитализации всех бирж Европейского рынка. Поддерживать на плаву их конечно могут, но в случае обвала не хватит никаких денег. Их бросят на произвол судьбы.
serp6769 написав:или купить недвигу. она в рост пошла и посидеть в ней пару лет . рисковано конешно.
Очень рискованно. В крутых местах цены баснословные, а на задворках одни убытки. Торговать на бирже сейчас тоже не самое лучшее время, так как рынки держатся только на честном слове. Лично моё мнение: Пересидеть наступающие времена, хотя бы до перевыборов в США, в валютных деньгах. Если что-то и потеряете, то немного. Ну а на просадках можно понемножку покупать золотишко. А где хранить, то придумаете что-то.
Слишком много негатива появилось в мире , чтобы куда-то по серьёзному влазить.