Додано: Сер 04 гру, 2019 09:22

наблюдательный написав: проблемы будут всерьёз и надолго.... проблемы будут всерьёз и надолго....

вопрос только: когда они будут?бывш министр был министром в лохматом 2002 году . теперь он политик. понимаете качество сказаного им : политик!ковыряет аргументы чтобы пожарить своей интерпретацией-конотацией . и ничего особо не наковырял"Бюрократ, ставший политиком, утверждал, что в настоящее время кризис переживает не только экономика,(спрос в сельском хозяйстве упал - и это в стране традиций . типа , в пасху не едят свинину или зимой нет спроса на арбузы, клубнику , абрикосы - представляете ужас. не знаю какая аналогия этим продуктам в индии но смысл думаю понятен) , но и вся "общественная жизнь" страны."то есть ни о чемсельское хозяйство везде датируется и не флагман производства.где тут "караул!!" не пойму . но есть более важные индикаторы кризиса(рецессии) - инверсия кривой доходности, например.от которой до начала обвала от 3 месяцев до года-полтора а она прошла в мае.вот я и думаю покупать ли сейчас золото или оно будет ходить в боковике 1350-1550, а административного ресурса в америке хватит как говорит мовчан еще года на три .или купить недвигу. она в рост пошла и посидеть в ней пару лет . рисковано конешно. ил на биржу податься как вы: то нефть то сахар ...а золото вы тоже только биржевое покупаете?где тот физметал хранить...?одни вопросы и мучения