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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1999200020012002
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 19:08

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:2200 компаниий, составляет более $23 трлн, что больше совокупной капитализации всех бирж Европейского рынка. Поддерживать на плаву их конечно могут, но в случае обвала не хватит никаких денег.
так обвал а и не будет если их будут поддерживать
и как может не хватить денег если у них станок, репо, куе, фрс?
serp6769
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 21:47

  serp6769 написав:
  наблюдательный написав:Слишком много негатива появилось в мире , чтобы куда-то по серьёзному влазить.
ну можно не посерьезному
вы то спекулируете на бирже
там можно хоть каждый день входить и выходить
я тут посматриваю блог: https://www.youtube.com/watch?v=8y5DJWG0oKc
парень делает по 20-30 % в этом году 60%
все рассказывает. можно копировать сделки

Вы не сможете сами торговать на бирже. Это делается через брокера, который будет брать с вас комиссионные. С маленькими деньгами там делать нечего, так как опытный и грамотный брокер просто не будет с вами заморачиваться. Им интересны инвесторы с сотнями тысяч зеленых в кармане. Ну а с начинающими можно крепко прогореть.
Но если сильно хочется, то почему бы и не попробовать.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 21:59

  serp6769 написав:
  наблюдательный написав:2200 компаниий, составляет более $23 трлн, что больше совокупной капитализации всех бирж Европейского рынка. Поддерживать на плаву их конечно могут, но в случае обвала не хватит никаких денег.
так обвал а и не будет если их будут поддерживать
и как может не хватить денег если у них станок, репо, куе, фрс?

На биржах торгуются частные компании. Государство не имеет права их финансировать. Им могут выдавать кредиты под залог имущества. Что банки и делают, занимая деньги у ФРС. Но эти кредиты нужно возвращать. Если рынки падают, то падает капитализация компаний и возрастают риски невозврата
кредитов и банкротств.
Сначала компаний, а затем и банков.
наблюдательный
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  #<1 ... 1999200020012002
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