так обвал а и не будет если их будут поддерживать
и как может не хватить денег если у них станок, репо, куе, фрс?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 04 гру, 2019 19:08
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
так обвал а и не будет если их будут поддерживать
и как может не хватить денег если у них станок, репо, куе, фрс?
Додано: Сер 04 гру, 2019 21:47
Вы не сможете сами торговать на бирже. Это делается через брокера, который будет брать с вас комиссионные. С маленькими деньгами там делать нечего, так как опытный и грамотный брокер просто не будет с вами заморачиваться. Им интересны инвесторы с сотнями тысяч зеленых в кармане. Ну а с начинающими можно крепко прогореть.
Но если сильно хочется, то почему бы и не попробовать.
Додано: Сер 04 гру, 2019 21:59
На биржах торгуются частные компании. Государство не имеет права их финансировать. Им могут выдавать кредиты под залог имущества. Что банки и делают, занимая деньги у ФРС. Но эти кредиты нужно возвращать. Если рынки падают, то падает капитализация компаний и возрастают риски невозврата
кредитов и банкротств.
Сначала компаний, а затем и банков.
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