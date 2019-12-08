RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2003200420052006
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 20:47

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

такое впечатление что здесь пишут только платные писаки . как выходные - как ветром всех сдуло
serp6769
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 22.10.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 10:43

  serp6769 написав:такое впечатление что здесь пишут только платные писаки . как выходные - как ветром всех сдуло

Тут и в будние не особо движ есть.
vladus17
 
Повідомлень: 1099
З нами з: 21.03.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:24

  vladus17 написав:
  serp6769 написав:такое впечатление что здесь пишут только платные писаки . как выходные - как ветром всех сдуло

Тут и в будние не особо движ есть.
владус, а вы не боитесь кризиса ?
как угадать в каком активе его встречать ?
может его вообще не будет в таком формате как был в 2008 ? будет все вяленько скатываться и проседать годами - никто особо и не почувствует
кроме тех кто переживает и сидит в кэшэ ожидая и обесценивая свой кэш, ведь все потихоньку растет в цене
serp6769
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 22.10.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:21

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  serp6769 написав:владус, а вы не боитесь кризиса ?
как угадать в каком активе его встречать ?
может его вообще не будет в таком формате как был в 2008 ? будет все вяленько скатываться и проседать годами - никто особо и не почувствует
кроме тех кто переживает и сидит в кэшэ ожидая и обесценивая свой кэш, ведь все потихоньку растет в цене

А чего его боятся? Как раз будет отличный шанс разбогатеть. Ведь все упадет в цене, так всегда было и будет (при капитализме сценарий кризиса 1, других нет).
А сейчас - да, не выгодно что либо покупать, растет в цене и уже выросло до того что, как недавно заметил Наблюдательный, уже и не покупают люди, не тратят деньги (в Индии кажется дело было?). В Украине та же ситуация, стройки заморожены, Укрбуд положили - а там все по цепочки, эфект домино называется. И так во всем Мире! Недвижимость бьет рекорды по цене, а покупательной способности у людей нет (вспоминаем 2008й). Звоночек однако.
Кризис уже на носу ,его лучше встретить в наличном кэшэ. И я его жду с распахнутыми широко как ворота руками.
А боятся его не надо. Пусть боятся те кто разбросал камешки, когда их надо было собирать.

П.С. По золоту мы сейчас находимся Апрель-Май 2008го.
Та и по всему остальному тоже.
vladus17
 
Повідомлень: 1099
З нами з: 21.03.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2003200420052006
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79280)
08.12.2019 15:16
Аудит (1)
08.12.2019 15:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.