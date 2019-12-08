|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 07 гру, 2019 20:47
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
такое впечатление что здесь пишут только платные писаки . как выходные - как ветром всех сдуло
Додано: Нед 08 гру, 2019 10:43
Додано: Нед 08 гру, 2019 13:24
владус, а вы не боитесь кризиса ?
как угадать в каком активе его встречать ?
может его вообще не будет в таком формате как был в 2008 ? будет все вяленько скатываться и проседать годами - никто особо и не почувствует
кроме тех кто переживает и сидит в кэшэ ожидая и обесценивая свой кэш, ведь все потихоньку растет в цене
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:21
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
А чего его боятся? Как раз будет отличный шанс разбогатеть. Ведь все упадет в цене, так всегда было и будет (при капитализме сценарий кризиса 1, других нет).
А сейчас - да, не выгодно что либо покупать, растет в цене и уже выросло до того что, как недавно заметил Наблюдательный, уже и не покупают люди, не тратят деньги (в Индии кажется дело было?). В Украине та же ситуация, стройки заморожены, Укрбуд положили - а там все по цепочки, эфект домино называется. И так во всем Мире! Недвижимость бьет рекорды по цене, а покупательной способности у людей нет (вспоминаем 2008й). Звоночек однако.
Кризис уже на носу ,его лучше встретить в наличном кэшэ. И я его жду с распахнутыми широко как ворота руками.
А боятся его не надо. Пусть боятся те кто разбросал камешки, когда их надо было собирать.
П.С. По золоту мы сейчас находимся Апрель-Май 2008го.
Та и по всему остальному тоже.
|