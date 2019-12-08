|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 07 гру, 2019 20:47
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
такое впечатление что здесь пишут только платные писаки . как выходные - как ветром всех сдуло
Додано: Нед 08 гру, 2019 10:43
Додано: Нед 08 гру, 2019 13:24
владус, а вы не боитесь кризиса ?
как угадать в каком активе его встречать ?
может его вообще не будет в таком формате как был в 2008 ? будет все вяленько скатываться и проседать годами - никто особо и не почувствует
кроме тех кто переживает и сидит в кэшэ ожидая и обесценивая свой кэш, ведь все потихоньку растет в цене
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:21
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
А чего его боятся? Как раз будет отличный шанс разбогатеть. Ведь все упадет в цене, так всегда было и будет (при капитализме сценарий кризиса 1, других нет).
А сейчас - да, не выгодно что либо покупать, растет в цене и уже выросло до того что, как недавно заметил Наблюдательный, уже и не покупают люди, не тратят деньги (в Индии кажется дело было?). В Украине та же ситуация, стройки заморожены, Укрбуд положили - а там все по цепочки, эфект домино называется. И так во всем Мире! Недвижимость бьет рекорды по цене, а покупательной способности у людей нет (вспоминаем 2008й). Звоночек однако.
Кризис уже на носу ,его лучше встретить в наличном кэшэ. И я его жду с распахнутыми широко как ворота руками.
А боятся его не надо. Пусть боятся те кто разбросал камешки, когда их надо было собирать.
П.С. По золоту мы сейчас находимся Апрель-Май 2008го.
Та и по всему остальному тоже.
Додано: Нед 08 гру, 2019 15:47
То есть упадет процентов на 10-15 на месяц-два, а потом в космос через месяц? Ну, я бы на этот месяц не рассчитывал с учетом того, что сейчас все знают, что все вопросы будут решаться с помощью КуЕ, тогда об этом никто не догадывался. Можно не успеть и пролететь.
Додано: Нед 08 гру, 2019 15:59
Ну на пару месяцев, в самый разгар кризиса и надо брать. А потом если пузырь по золоту начнут опять надувать- то будем ловить момент для слива.
Додано: Нед 08 гру, 2019 19:39
Могут на опережение пойти и раньше включить станок, что уже с лета и делают.
Додано: Нед 08 гру, 2019 20:45
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Знать бы прикуп! Все может быть.
Но я склонен верить тому что история повторяется, и что в случае Мировой рецесии -падению быть. А это минус 20-30% минимум от сегодешних прайсов.
Тогда и купим.
А нет - тогда будем рассматривать другие инструменты для зароботка.
Додано: Нед 08 гру, 2019 21:58
Если вы о серебре такое говорили, еще можно было бы понять, отчасти промышленный металл (хотя и падать уже особо некуда), но золото. При рецессии оно будет расти. Все знают, что нет выхода, кроме мегаКуЕ.
Додано: Пон 09 гру, 2019 00:49
За вполне "реальным производством" могут скрываться неподъемные проблемы. Если вы не погружены в эту тему и не знаете все подводные течения - то шансы у вас не велики. К примеру - наш шинный завод покупали , что бы обанкротить. Или ваш мраморный карьер, может там исчерпаны запасы мрамора ? И все это оборудование никому не нужно ? Тем более в Украине - на сколько я понимаю алгоритм Сороса - так украинскую промышленность валят до полного нуля. В это вкладывают большие деньги. Рассчитывать, что выстоит отдельное производство - да, возможно. Особенно если речь идет о природных богатствах.
|