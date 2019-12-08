Додано: Нед 08 гру, 2019 14:21

serp6769 написав: владус, а вы не боитесь кризиса ?

как угадать в каком активе его встречать ?

может его вообще не будет в таком формате как был в 2008 ? будет все вяленько скатываться и проседать годами - никто особо и не почувствует

кроме тех кто переживает и сидит в кэшэ ожидая и обесценивая свой кэш, ведь все потихоньку растет в цене владус, а вы не боитесь кризиса ?как угадать в каком активе его встречать ?может его вообще не будет в таком формате как был в 2008 ? будет все вяленько скатываться и проседать годами - никто особо и не почувствуеткроме тех кто переживает и сидит в кэшэ ожидая и обесценивая свой кэш, ведь все потихоньку растет в цене

А чего его боятся? Как раз будет отличный шанс разбогатеть. Ведь все упадет в цене, так всегда было и будет (при капитализме сценарий кризиса 1, других нет).А сейчас - да, не выгодно что либо покупать, растет в цене и уже выросло до того что, как недавно заметил Наблюдательный, уже и не покупают люди, не тратят деньги (в Индии кажется дело было?). В Украине та же ситуация, стройки заморожены, Укрбуд положили - а там все по цепочки, эфект домино называется. И так во всем Мире! Недвижимость бьет рекорды по цене, а покупательной способности у людей нет (вспоминаем 2008й). Звоночек однако.Кризис уже на носу ,его лучше встретить в наличном кэшэ. И я его жду с распахнутыми широко как ворота руками.А боятся его не надо. Пусть боятся те кто разбросал камешки, когда их надо было собирать.П.С. По золоту мы сейчас находимся Апрель-Май 2008го.Та и по всему остальному тоже.