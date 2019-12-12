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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2004200520062007
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 00:48

Чукча2 Адепты доллара молчат.... Вернее пишут , что лучше сидеть в долларе и " не много потерять". А где гарантии, что не много ? и типа " это же нас с вами стригут" с понижением курса. Мы то это поняли. Уже давно только об том и пишем на ветке - что доллар не надежен. И совсем не факт, что доллар вырастет. Доллар уже 10 месяцев снижается даже к гривне. Слишком долго для ситуативного снижения. Но фаны доллара упорствуют. Наверное нужно хранить яйца в разных корзинках? Особо выбора то и нет. Даже недвига - имеет смысл - только в стране с хорошими перспективами. Да и то - накладные расходы на содержание. Хотя разве что сдавать - это да. Но в стране - где не работает закон - это смешно. Потом иметь кучу проблем с выселением. Вот хотелось бы какой- то негатив про доллар почитать от адептов доллара. Как говорится - не создай себе кумира ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:12

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

"Massive... Huge... Largest Ever": Fed Will Flood Market With Gargantuan $500 Billion In Liquidity To Avoid Year-End Repo Crisis.

https://www.zerohedge.com/markets/avoid ... -liquidity
Чукча2
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