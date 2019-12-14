Додано: П'ят 13 гру, 2019 00:48

Чукча2 Адепты доллара молчат.... Вернее пишут , что лучше сидеть в долларе и " не много потерять". А где гарантии, что не много ? и типа " это же нас с вами стригут" с понижением курса. Мы то это поняли. Уже давно только об том и пишем на ветке - что доллар не надежен. И совсем не факт, что доллар вырастет. Доллар уже 10 месяцев снижается даже к гривне. Слишком долго для ситуативного снижения. Но фаны доллара упорствуют. Наверное нужно хранить яйца в разных корзинках? Особо выбора то и нет. Даже недвига - имеет смысл - только в стране с хорошими перспективами. Да и то - накладные расходы на содержание. Хотя разве что сдавать - это да. Но в стране - где не работает закон - это смешно. Потом иметь кучу проблем с выселением. Вот хотелось бы какой- то негатив про доллар почитать от адептов доллара. Как говорится - не создай себе кумира ?