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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2004200520062007
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 00:48

Чукча2 Адепты доллара молчат.... Вернее пишут , что лучше сидеть в долларе и " не много потерять". А где гарантии, что не много ? и типа " это же нас с вами стригут" с понижением курса. Мы то это поняли. Уже давно только об том и пишем на ветке - что доллар не надежен. И совсем не факт, что доллар вырастет. Доллар уже 10 месяцев снижается даже к гривне. Слишком долго для ситуативного снижения. Но фаны доллара упорствуют. Наверное нужно хранить яйца в разных корзинках? Особо выбора то и нет. Даже недвига - имеет смысл - только в стране с хорошими перспективами. Да и то - накладные расходы на содержание. Хотя разве что сдавать - это да. Но в стране - где не работает закон - это смешно. Потом иметь кучу проблем с выселением. Вот хотелось бы какой- то негатив про доллар почитать от адептов доллара. Как говорится - не создай себе кумира ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:12

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

"Massive... Huge... Largest Ever": Fed Will Flood Market With Gargantuan $500 Billion In Liquidity To Avoid Year-End Repo Crisis.

https://www.zerohedge.com/markets/avoid ... -liquidity
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:18

  kalinavalera1 написав:Чукча2 Адепты доллара молчат.... Вернее пишут , что лучше сидеть в долларе и " не много потерять". А где гарантии, что не много ? и типа " это же нас с вами стригут" с понижением курса. Мы то это поняли. Уже давно только об том и пишем на ветке - что доллар не надежен. И совсем не факт, что доллар вырастет. Доллар уже 10 месяцев снижается даже к гривне. Слишком долго для ситуативного снижения. Но фаны доллара упорствуют.

Ага, ненадежен. :D Некоторые уже начали делать так называемую дедоларизацию.
Переводят расчеты на евро, юани и прочие турецкие лиры......
Результат:
...За полтора года мы потеряли на этом 16 млрд в долларовом эквиваленте...
https://www.rosbalt.ru/business/2019/10/31/1810891.html

Вы узко мыслите. К гривне снижается не только доллар, но и все основные валюты, так как они котируются на форексе не через монгольский тугрик, а через доллар США.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:10

  наблюдательный написав:
  Diego написав:
  наблюдательный написав:а обращаются к специалистам, которых здесь нет.
Здесь любительская лига...

не подскажите алгоритм, где таких специалистов искать? я серьезно, какие у нас есть фонды/инструменты/компании которые осуществляют wealth/asset менеджмент? имею ввиду не брокеров, а услугу под ключ, вот мои ?00к хочу доходность 12% и диверсификацию рисков, например.

Идеальных вариантов нет. Везде есть риски.
Может вам подойдут валютные ОВГЗ:
https://www.prostobank.ua/depozity/stat ... upat_ovgz_

Вы считаете, что они ещё долго смогут поддерживать эту пирамиду? Какой входной билет, чтобы перекрыть расходы на обслуживание? От $40 т.?
P.S. Весной, уже хотелось в отпуск и не стал разбираться в данном вопросе, уехал на всё лето. А летом пробежался поверхностно, почитал, ставки начали падать и как-то остыл.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:31

  Richi написав: Какой входной билет, чтобы перекрыть расходы на обслуживание? От $40 т.?

Всё зависит от условий размещения облигаций,
так как помимо суммы еще важны и сроки...
Плюс у каждого первичного дилера тоже есть свои условия.
Приблизительно можно прикинуть расходы, например, в Привате:
https://privatbank.ua/ru/ovdp
Тут календарь аукционов:
https://privatbank.ua/ru/ovdp

В любом случае, если есть интерес к этой теме, то нужно обращаться к первичным дилерам(банкам), которые и будут покупать облигации на аукционе и мониторить вопрос у них, так как там есть некоторые нюансы.

P.S. Жирные времена уже подходят к концу.
Наверняка доходности по ОВГЗ, которые выставит Мин.фин на аукцион во вторник, будут уже значительно ниже предыдущих, так как НБУ вчера снизил уч.ставку сразу на 2%, и сейчас она равна 13.5%.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 23:00

наблюдательный
вроде и недорого...
теперь вот думаю, - может зайти по мизеру до НГ в зелени. С гривной играться уже нервов не хватает.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 12:18

  наблюдательный написав:
  Richi написав: Какой входной билет, чтобы перекрыть расходы на обслуживание? От $40 т.?

Всё зависит от условий размещения облигаций,
так как помимо суммы еще важны и сроки...
Плюс у каждого первичного дилера тоже есть свои условия.

P.S. Жирные времена уже подходят к концу.
Наверняка доходности по ОВГЗ, которые выставит Мин.фин на аукцион во вторник, будут уже значительно ниже предыдущих, так как НБУ вчера снизил уч.ставку сразу на 2%, и сейчас она равна 13.5%.

Как в воду смотрел - вход от $40 000. Гривна меня вообще не интересует, т.к. в среднем курс держится 4 года (https://www.volynnews.com/files/news/20 ... 95/6uj.jpg ) Вероятно, это продолжительность памяти среднестатистического украинца, а потом все опять устремляются рогами в гривну (депозиты, кредиты). В 2015 мы зашли на курс 25, так что в 2020 ...
В валюте доходность, как я понимаю, не более 5% (на данный момент) без вычета расходов по обслуживанию счёта, военного сбора и услуг брокера.
Что касается гривневых ОВГЗ, то думаю всех прокатят на курсовой разнице, заняв таким образом деньги вообще без процентов. Поэтому, данный вариант даже не рассматриваю.
За информацию спасибо.
Richi
 
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  #<1 ... 2004200520062007
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