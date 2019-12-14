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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 13 гру, 2019 00:48
Чукча2 Адепты доллара молчат.... Вернее пишут , что лучше сидеть в долларе и " не много потерять". А где гарантии, что не много ? и типа " это же нас с вами стригут" с понижением курса. Мы то это поняли. Уже давно только об том и пишем на ветке - что доллар не надежен. И совсем не факт, что доллар вырастет. Доллар уже 10 месяцев снижается даже к гривне. Слишком долго для ситуативного снижения. Но фаны доллара упорствуют. Наверное нужно хранить яйца в разных корзинках? Особо выбора то и нет. Даже недвига - имеет смысл - только в стране с хорошими перспективами. Да и то - накладные расходы на содержание. Хотя разве что сдавать - это да. Но в стране - где не работает закон - это смешно. Потом иметь кучу проблем с выселением. Вот хотелось бы какой- то негатив про доллар почитать от адептов доллара. Как говорится - не создай себе кумира ?
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:12
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
"Massive... Huge... Largest Ever": Fed Will Flood Market With Gargantuan $500 Billion In Liquidity To Avoid Year-End Repo Crisis.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:18
Ага, ненадежен. Некоторые уже начали делать так называемую дедоларизацию.
Переводят расчеты на евро, юани и прочие турецкие лиры......
Результат:
...За полтора года мы потеряли на этом 16 млрд в долларовом эквиваленте...
Вы узко мыслите. К гривне снижается не только доллар, но и все основные валюты, так как они котируются на форексе не через монгольский тугрик, а через доллар США.
Додано: Суб 14 гру, 2019 20:10
Вы считаете, что они ещё долго смогут поддерживать эту пирамиду? Какой входной билет, чтобы перекрыть расходы на обслуживание? От $40 т.?
P.S. Весной, уже хотелось в отпуск и не стал разбираться в данном вопросе, уехал на всё лето. А летом пробежался поверхностно, почитал, ставки начали падать и как-то остыл.
Додано: Суб 14 гру, 2019 21:31
Всё зависит от условий размещения облигаций,
так как помимо суммы еще важны и сроки...
Плюс у каждого первичного дилера тоже есть свои условия.
Приблизительно можно прикинуть расходы, например, в Привате:
Тут календарь аукционов:
В любом случае, если есть интерес к этой теме, то нужно обращаться к первичным дилерам(банкам), которые и будут покупать облигации на аукционе и мониторить вопрос у них, так как там есть некоторые нюансы.
P.S. Жирные времена уже подходят к концу.
Наверняка доходности по ОВГЗ, которые выставит Мин.фин на аукцион во вторник, будут уже значительно ниже предыдущих, так как НБУ вчера снизил уч.ставку сразу на 2%, и сейчас она равна 13.5%.
Додано: Суб 14 гру, 2019 23:00
наблюдательный
вроде и недорого...
теперь вот думаю, - может зайти по мизеру до НГ в зелени. С гривной играться уже нервов не хватает.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Нед 15 гру, 2019 12:18
Как в воду смотрел - вход от $40 000. Гривна меня вообще не интересует, т.к. в среднем курс держится 4 года (
В валюте доходность, как я понимаю, не более 5% (на данный момент) без вычета расходов по обслуживанию счёта, военного сбора и услуг брокера.
Что касается гривневых ОВГЗ, то думаю всех прокатят на курсовой разнице, заняв таким образом деньги вообще без процентов. Поэтому, данный вариант даже не рассматриваю.
За информацию спасибо.
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