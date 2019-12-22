слушаем знаменитость, просвещаемся
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 17 гру, 2019 21:31
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
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слушаем знаменитость, просвещаемся
Додано: Вів 17 гру, 2019 22:01
Там немного не точно.
Выражение "родиться с серебряной ложкой во рту" в английском языке означает быть везунчиком, фартовым по жизни. А первоначальное значение выражения было родиться в зажиточной семье, но потом трансформировалось в счастливчика.
Наше выражение "родиться в сорочке" близко по значению, но не является синонимом и означает везучего в экстремальных ситуациях в плане выживания.
У нас тоже с давних давен традиция крестному отцу дарить младенцу серебряную ложку,
т.к. серебро очень полезное как для малыша, так и для взрослого.
Ионы серебра убивают бактерии и вирусы, очищают воду и меняют её структуру. Благодаря этому обычная вода, налитая в серебряную ёмкость, меняет свою структуру, становится лекарственным средством и повышает потенцию. Даже умываться надо ионизированной серебром водой.
Додано: Вів 17 гру, 2019 22:53
Чудак на фото слишком увлекся проповедями Libo о пользе серебра для потенции, передозировка вышла.
Интоксикация серебром и развитие аргирии способна нарушить качество жизни человека и привести к появлению серьезных осложнений. Тяжелые отравления нередко заканчиваются смертельным исходом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 18 гру, 2019 09:50
Хбебегаву на заметку, как большому ценителю серебра!
Додано: Сер 18 гру, 2019 14:59
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
.
теперь всё понятно: кризис будет маленький, локальненький, фонда сдуется как в 2000 году . никто у нас и не заметит и все пойдет в рост
золото не понадобится . так и будет ковылять в боковичке.
ну может отростет до 2000-2100. но с нашими спредами , маржами : купишь ту жализяку с наценкой продашь с уценкой , засветишься, где хранить... и что за выгода?
на биржу не попасть для покупки-продажи - одна морока
и что остается? недвига? или в акции податься , но тут надо переезжать в др страну
эхехе
да, крендель конечно сомнительный , врун знатный, но текст озвучил возможный
Додано: Пон 23 гру, 2019 04:51
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Сейчас серебро в низ пойдёт, как и голда. Думаю до 15$ и1300$ за унцию
Кто на каком уровне тарится будет?
Додано: Пон 23 гру, 2019 08:33
Найсумніше - аргірія не лікується)))
Темний колір шкіри обумовлений мікрочастками металічного срібла.
Щоб вони вивелись з організму, потрібні роки і десятиріччя фізичних навантажень.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 23 гру, 2019 14:33
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
не, ну давайте не отвлекаться на фриков
надо обсудить как готовиться или нет к грядущему коллапсу
что-то демура демурил демурил что после 1500 голда пойдет на 900, а на последних явлениях народу грит : не вижу в золоте разворотной фигуры и всё тут
и сколько ждать еще той определенности ?
залезешь в него , а недвижка будет расти в разы сильнее
та будет ли тот кризис таким эпохальным или будет тихим сползанием ?
у кого какие мысли?
может его еще ждать лет пять .? или 2-3 года
а помните был еще такой умалишенец-прибалтыватель в 2013 году по 20-30 постов в сутки: каравул, через 15 минут ракета отправляется в космос к 15000 долл за унциу
какая наполняемость ветки была
а сейчас все в рост и недвига и огвз и голда , и никого
какие-то ложки обсуждают, раз в неделю , кто чем заболел...
Востаннє редагувалось serp6769 в Пон 23 гру, 2019 14:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 гру, 2019 14:50
Прогноз по золоту - дело неблагодарное. Но вот одно знаю точно - к выгнанному за алкоголизм из РВК аналитегу вряд ли стоит прислушиваться в принципе
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