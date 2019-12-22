Додано: Пон 23 гру, 2019 14:33

не, ну давайте не отвлекаться на фриков

надо обсудить как готовиться или нет к грядущему коллапсу

что-то демура демурил демурил что после 1500 голда пойдет на 900, а на последних явлениях народу грит : не вижу в золоте разворотной фигуры и всё тут

и сколько ждать еще той определенности ?

залезешь в него , а недвижка будет расти в разы сильнее



та будет ли тот кризис таким эпохальным или будет тихим сползанием ?

у кого какие мысли?

может его еще ждать лет пять .? или 2-3 года



а помните был еще такой умалишенец-прибалтыватель в 2013 году по 20-30 постов в сутки: каравул, через 15 минут ракета отправляется в космос к 15000 долл за унциу

какая наполняемость ветки была

а сейчас все в рост и недвига и огвз и голда , и никого

какие-то ложки обсуждают, раз в неделю , кто чем заболел...