так а чё? единственный православный элиотчик в этом полушарииВолгарь написав:serp6769 написав:не, ну давайте не отвлекаться на фриков
надо обсудить как готовиться или нет к грядущему коллапсу
что-то демура демурил демурил что после 1500 голда пойдет на 900, а на последних явлениях народу грит : не вижу в золоте разворотной фигуры и всё тут
и сколько ждать еще той определенности ?
залезешь в него , а недвижка будет расти в разы
та будет ли тот кризис таким эпохальным или будет тихим сползанием ?
у кого какие мысли?
может его еще ждать лет пять .? или 2-3 года
Прогноз по золоту - дело неблагодарное. Но вот одно знаю точно - к выгнанному за алкоголизм из РВК аналитегу вряд ли стоит прислушиваться в принципе
на сколько я понял: теханализу по элиоту лучше всех подходят только два инструмента евро/долл и голда
правда есть еще один пограничник такой( на грани) :
наблюдаю за его шаманством пока плюс -минус сходится
но чел болен . ну хотя у гениев всегда так : какая-нибудь шиза или паранойя
из-за узконаправленной деятельности
этот матанщик мгушный
просто понять бы вообще стоит ли в это золото соваться ...