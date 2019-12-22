RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2008200920102011
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:53

  Волгарь написав:
  serp6769 написав:не, ну давайте не отвлекаться на фриков
надо обсудить как готовиться или нет к грядущему коллапсу
что-то демура демурил демурил что после 1500 голда пойдет на 900, а на последних явлениях народу грит : не вижу в золоте разворотной фигуры и всё тут
и сколько ждать еще той определенности ?
залезешь в него , а недвижка будет расти в разы
та будет ли тот кризис таким эпохальным или будет тихим сползанием ?
у кого какие мысли?
может его еще ждать лет пять .? или 2-3 года

Прогноз по золоту - дело неблагодарное. Но вот одно знаю точно - к выгнанному за алкоголизм из РВК аналитегу вряд ли стоит прислушиваться в принципе
так а чё? единственный православный элиотчик в этом полушарии
на сколько я понял: теханализу по элиоту лучше всех подходят только два инструмента евро/долл и голда

правда есть еще один пограничник такой( на грани) : https://www.youtube.com/watch?v=GVjvvcSW6KU&t=3s
наблюдаю за его шаманством пока плюс -минус сходится
но чел болен . ну хотя у гениев всегда так : какая-нибудь шиза или паранойя
из-за узконаправленной деятельности
этот матанщик мгушный

просто понять бы вообще стоит ли в это золото соваться ...
serp6769
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 22.10.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2008200920102011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24175)
23.12.2019 15:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.