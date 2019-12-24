serp6769 написав:не, ну давайте не отвлекаться на фриков надо обсудить как готовиться или нет к грядущему коллапсу что-то демура демурил демурил что после 1500 голда пойдет на 900, а на последних явлениях народу грит : не вижу в золоте разворотной фигуры и всё тут и сколько ждать еще той определенности ? залезешь в него , а недвижка будет расти в разы та будет ли тот кризис таким эпохальным или будет тихим сползанием ? у кого какие мысли? может его еще ждать лет пять .? или 2-3 года
Прогноз по золоту - дело неблагодарное. Но вот одно знаю точно - к выгнанному за алкоголизм из РВК аналитегу вряд ли стоит прислушиваться в принципе
так а чё? единственный православный элиотчик в этом полушарии на сколько я понял: теханализу по элиоту лучше всех подходят только два инструмента евро/долл и голда
правда есть еще один пограничник такой( на грани) : https://www.youtube.com/watch?v=GVjvvcSW6KU&t=3s наблюдаю за его шаманством пока плюс -минус сходится но чел болен . ну хотя у гениев всегда так : какая-нибудь шиза или паранойя из-за узконаправленной деятельности этот матанщик мгушный
просто понять бы вообще стоит ли в это золото соваться ...
если ВСЕ РАСТЕТ, то на этмо не заработаешь - нужна пила. А на форексе - как только доллар пробьет 62 в низ, обязательно куплю тысяч 25,к НГ заработаю на этом тысяч 15. Благо для этого кеды обувать не надо.
если ВСЕ РАСТЕТ, то на этмо не заработаешь - нужна пила. А на форексе - как только доллар пробьет 62 в низ, обязательно куплю тысяч 25,к НГ заработаю на этом тысяч 15. Благо для этого кеды обувать не надо.
не, ну это классно когда знаешь куда пойдет наверняка а какой у вас брокер ? я все удивляюсь неужто так порядок навели с кухнями- кидалами ?
если ВСЕ РАСТЕТ, то на этмо не заработаешь - нужна пила. А на форексе - как только доллар пробьет 62 в низ, обязательно куплю тысяч 25,к НГ заработаю на этом тысяч 15. Благо для этого кеды обувать не надо.
не, ну это классно когда знаешь куда пойдет наверняка а какой у вас брокер ? я все удивляюсь неужто так порядок навели с кухнями- кидалами ?
Финам, а порядок наведен давно - Финам/БКС/Сбербанк/НИКАКОГО КИДАЛОВА.
Волгарь написав:.. А на форексе - как только доллар пробьет 62 в низ, обязательно куплю тысяч 25..
пора. Понаблюдаем ) у нас так гривна укреплялась несколько месяцев, что валютные спекули немного погрустнели.
Сложно сказать, пока налоговый период, может упасть и ниже, а вот отрастет ли хотя бы на полтинник перед НГ, из которых 8 коп. -комиссия брокера? Рынок - штука сложная, после объявления о приостановке СП-2 все ждали ГП ниже 240-ка, а он опустился до 252-х и поднялся до 256-ти.