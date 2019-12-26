serp6769 написав:

не, ну давайте не отвлекаться на фриковнадо обсудить как готовиться или нет к грядущему коллапсучто-то демура демурил демурил что после 1500 голда пойдет на 900, а на последних явлениях народу грит : не вижу в золоте разворотной фигуры и всё тути сколько ждать еще той определенности ?залезешь в него , а недвижка будет расти в разыта будет ли тот кризис таким эпохальным или будет тихим сползанием ?у кого какие мысли?может его еще ждать лет пять .? или 2-3 года