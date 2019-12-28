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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2009201020112012
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:22

  Понаехал написав:
  hxbbgaf написав:Вот:
http://www.profinance.ru/news/2019/12/2 ... larov.html
И какой, вы думаете, следующий шаг? Владельцев всей этой бумаги облагодетельствуют?

Ну так то банкноты старого образца давно вызывают дополнительное внимание в магазинах. Мажут каким-то маркером, смотрят на свет. С новыми долларами все ок.

Никто их не различает и различать не будет. Обесценят просто бакс да и все.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 23:07

  hxbbgaf написав:Никто их не различает и различать не будет. Обесценят просто бакс да и все.

Именно перед обесцениванием дают набраться кредитов по ставке чуть более 3.5%
Вам конечно виднее:)
Понаехал
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  #<1 ... 2009201020112012
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