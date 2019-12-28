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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:22
Понаехал написав:
Ну так то банкноты старого образца давно вызывают дополнительное внимание в магазинах. Мажут каким-то маркером, смотрят на свет. С новыми долларами все ок.
Никто их не различает и различать не будет. Обесценят просто бакс да и все.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 23:07
hxbbgaf написав:
Никто их не различает и различать не будет. Обесценят просто бакс да и все.
Именно перед обесцениванием дают набраться кредитов по ставке чуть более 3.5%
Вам конечно виднее:)
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