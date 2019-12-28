hxbbgaf написав:Никто их не различает и различать не будет. Обесценят просто бакс да и все.
Именно перед обесцениванием дают набраться кредитов по ставке чуть более 3.5% Вам конечно виднее:)
Американскому правительству(или ребятам с закулис?) выгодно чтобы весь Мир был в долгах перед ними (а это долги номинированны в USD), включае население самой США. Взять и обезценить доллар- это просто банально ИМ НЕ ВЫГОДНО. Поэтому такого не будет, и не мечтайте. Всем прийдется за все разплачиваться по долгам + %%%. Набрались долгов, теперь готовимся к продаже земелюшки. И так по всему Миру! Кто землю, кто золотые резервы продавать будет, а кто раб силу. Всем нужен бакс