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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:22
Понаехал написав:
Ну так то банкноты старого образца давно вызывают дополнительное внимание в магазинах. Мажут каким-то маркером, смотрят на свет. С новыми долларами все ок.
Никто их не различает и различать не будет. Обесценят просто бакс да и все.
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hxbbgaf
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Додано: Суб 28 гру, 2019 23:07
hxbbgaf написав:
Никто их не различает и различать не будет. Обесценят просто бакс да и все.
Именно перед обесцениванием дают набраться кредитов по ставке чуть более 3.5%
Вам конечно виднее:)
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Понаехал
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Додано: Нед 29 гру, 2019 09:29
Понаехал написав: hxbbgaf написав:
Никто их не различает и различать не будет. Обесценят просто бакс да и все.
Именно перед обесцениванием дают набраться кредитов по ставке чуть более 3.5%
Вам конечно виднее:)
Американскому правительству(или ребятам с закулис?) выгодно чтобы весь Мир был в долгах перед ними (а это долги номинированны в USD), включае население самой США. Взять и обезценить доллар- это просто банально ИМ НЕ ВЫГОДНО.
Поэтому такого не будет, и не мечтайте. Всем прийдется за все разплачиваться по долгам + %%%.
Набрались долгов, теперь готовимся к продаже земелюшки. И так по всему Миру! Кто землю, кто золотые резервы продавать будет, а кто раб силу. Всем нужен бакс
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vladus17
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Додано: Нед 29 гру, 2019 13:10
vladus17 написав: Понаехал написав: hxbbgaf написав:
Никто их не различает и различать не будет. Обесценят просто бакс да и все.
Именно перед обесцениванием дают набраться кредитов по ставке чуть более 3.5%
Вам конечно виднее:)
Американскому правительству(или ребятам с закулис?) выгодно чтобы весь Мир был в долгах перед ними (а это долги номинированны в USD), включае население самой США. Взять и обезценить доллар- это просто банально ИМ НЕ ВЫГОДНО.
Поэтому такого не будет, и не мечтайте. Всем прийдется за все разплачиваться по долгам + %%%.
Набрались долгов, теперь готовимся к продаже земелюшки. И так по всему Миру! Кто землю, кто золотые резервы продавать будет, а кто раб силу. Всем нужен бакс
Опять надо напоминать, что самый большой должник - правительство США
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hxbbgaf
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Додано: Нед 29 гру, 2019 13:20
hxbbgaf написав:
Опять надо напоминать, что самый большой должник - правительство США.
Ну вот они и будут повышать налоги и тарифы чтобы стричь работяг. И так по всему Миру. Правительства берут в долг- работяги расплачиваются.
Даже если Вы лично никому ничего не должны, будем все вместе расчитываться по обязательствам нашего государства через повышения стоимости ком услуг, и налогов.
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vladus17
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