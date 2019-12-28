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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2009201020112012
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:22

  Понаехал написав:
  hxbbgaf написав:Вот:
http://www.profinance.ru/news/2019/12/2 ... larov.html
И какой, вы думаете, следующий шаг? Владельцев всей этой бумаги облагодетельствуют?

Ну так то банкноты старого образца давно вызывают дополнительное внимание в магазинах. Мажут каким-то маркером, смотрят на свет. С новыми долларами все ок.

Никто их не различает и различать не будет. Обесценят просто бакс да и все.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 23:07

  hxbbgaf написав:Никто их не различает и различать не будет. Обесценят просто бакс да и все.

Именно перед обесцениванием дают набраться кредитов по ставке чуть более 3.5%
Вам конечно виднее:)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 09:29

  Понаехал написав:
  hxbbgaf написав:Никто их не различает и различать не будет. Обесценят просто бакс да и все.

Именно перед обесцениванием дают набраться кредитов по ставке чуть более 3.5%
Вам конечно виднее:)

Американскому правительству(или ребятам с закулис?) выгодно чтобы весь Мир был в долгах перед ними (а это долги номинированны в USD), включае население самой США. Взять и обезценить доллар- это просто банально ИМ НЕ ВЫГОДНО.
Поэтому такого не будет, и не мечтайте. Всем прийдется за все разплачиваться по долгам + %%%.
Набрались долгов, теперь готовимся к продаже земелюшки. И так по всему Миру! Кто землю, кто золотые резервы продавать будет, а кто раб силу. Всем нужен бакс :wink:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:10

  vladus17 написав:
  Понаехал написав:
  hxbbgaf написав:Никто их не различает и различать не будет. Обесценят просто бакс да и все.

Именно перед обесцениванием дают набраться кредитов по ставке чуть более 3.5%
Вам конечно виднее:)

Американскому правительству(или ребятам с закулис?) выгодно чтобы весь Мир был в долгах перед ними (а это долги номинированны в USD), включае население самой США. Взять и обезценить доллар- это просто банально ИМ НЕ ВЫГОДНО.
Поэтому такого не будет, и не мечтайте. Всем прийдется за все разплачиваться по долгам + %%%.
Набрались долгов, теперь готовимся к продаже земелюшки. И так по всему Миру! Кто землю, кто золотые резервы продавать будет, а кто раб силу. Всем нужен бакс :wink:

Опять надо напоминать, что самый большой должник - правительство США.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:20

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Опять надо напоминать, что самый большой должник - правительство США.

Ну вот они и будут повышать налоги и тарифы чтобы стричь работяг. И так по всему Миру. Правительства берут в долг- работяги расплачиваются.
Даже если Вы лично никому ничего не должны, будем все вместе расчитываться по обязательствам нашего государства через повышения стоимости ком услуг, и налогов.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 15:30

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Опять надо напоминать, что самый большой должник - правительство США.

Ну вот они и будут повышать налоги и тарифы чтобы стричь работяг. И так по всему Миру. Правительства берут в долг- работяги расплачиваются.
Даже если Вы лично никому ничего не должны, будем все вместе расчитываться по обязательствам нашего государства через повышения стоимости ком услуг, и налогов.

Пока что во всем мире, наоборот, налоги снижают. Расплатиться по гигантскому долгу американского правительства невозможно, поэтому его будут обесценивать. И работяги мало что решают - они миллиардами не ворочают, а кто ворочает, тем их некуда девать, началась эра отрицательных ставок!
Наше государство, увы, тут абсолютно ничего не решает и не влияет ни на какие котировки.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:37

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Пока что во всем мире, наоборот, налоги снижают. Расплатиться по гигантскому долгу американского правительства невозможно, поэтому его будут обесценивать. И работяги мало что решают - они миллиардами не ворочают, а кто ворочает, тем их некуда девать, началась эра отрицательных ставок!
Наше государство, увы, тут абсолютно ничего не решает и не влияет ни на какие котировки.

Миллиардерам некуда девать свои деньги, поэтому они их обесценят - ясненько :lol:
vladus17
 
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  #<1 ... 2009201020112012
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