Додано: Нед 29 гру, 2019 09:29

Понаехал написав: hxbbgaf написав: Никто их не различает и различать не будет. Обесценят просто бакс да и все. Никто их не различает и различать не будет. Обесценят просто бакс да и все.

Именно перед обесцениванием дают набраться кредитов по ставке чуть более 3.5%

Вам конечно виднее:) Именно перед обесцениванием дают набраться кредитов по ставке чуть более 3.5%Вам конечно виднее:)

Американскому правительству(или ребятам с закулис?) выгодно чтобы весь Мир был в долгах перед ними (а это долги номинированны в USD), включае население самой США. Взять и обезценить доллар- это просто банально ИМ НЕ ВЫГОДНО.Поэтому такого не будет, и не мечтайте. Всем прийдется за все разплачиваться по долгам + %%%.Набрались долгов, теперь готовимся к продаже земелюшки. И так по всему Миру! Кто землю, кто золотые резервы продавать будет, а кто раб силу. Всем нужен бакс