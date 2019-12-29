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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2010201120122013
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:09

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Понимаете, у каждого американца есть кольт, поэтому к народу там будут прислушиваться. Если они их будут "медленно варить", обесценивая доллар, то ничего не будет, тем более, что многие от этого еще и выиграют в силу своей закредитованности, поэтому могут не побояться и не медленно, а проигрывать постоянно будут любители матрацного доллара из стран СНГ и Африки, а также мафиози и наркоторговцы, а если будут доводить ситуацию до абсурдной переоцененности доллара и накрученности фонды, то произойдет шоковый обвал и катастрофа. И так уже далеко зашли.

Инфляция есть, она существует даже у бакса.
Но она не на столько большая на данный момент, что бы перекрыть недавний рост цен на золото.
Есть время когда нужно покупать, а есть когда - продавать. И так любой актив. И не важно как он называется Золото/Доллар/Евро/серебро, недвижимость или биткоин.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:24

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  vladus17 написав:Инфляция есть, она существует даже у бакса.

а як же без неї!
2 - 3% річних
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:33

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Понимаете, у каждого американца есть кольт, поэтому к народу там будут прислушиваться. Если они их будут "медленно варить", обесценивая доллар, то ничего не будет, тем более, что многие от этого еще и выиграют в силу своей закредитованности, поэтому могут не побояться и не медленно, а проигрывать постоянно будут любители матрацного доллара из стран СНГ и Африки, а также мафиози и наркоторговцы, а если будут доводить ситуацию до абсурдной переоцененности доллара и накрученности фонды, то произойдет шоковый обвал и катастрофа. И так уже далеко зашли.

Инфляция есть, она существует даже у бакса.
Но она не на столько большая на данный момент, что бы перекрыть недавний рост цен на золото.
Есть время когда нужно покупать, а есть когда - продавать. И так любой актив. И не важно как он называется Золото/Доллар/Евро/серебро, недвижимость или биткоин.

Какой недавний рост? Сколько стоило золото 8 лет назад? Реальная инфляция больше чем официальная и тем более чем базовая. А если лопнет фондовый пузырь, который 10 лет аккумулирует "лишние деньги", то будет еще больше. Намного больше.
Золото и серебро - да, доллар и евро - это фиат, тоже да, но лучше долго в нем не сидеть, биткоин - это финансовая пирамида, пустое место, для любителей играть в казино.
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 2010201120122013
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