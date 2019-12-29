hxbbgaf написав:Понимаете, у каждого американца есть кольт, поэтому к народу там будут прислушиваться. Если они их будут "медленно варить", обесценивая доллар, то ничего не будет, тем более, что многие от этого еще и выиграют в силу своей закредитованности, поэтому могут не побояться и не медленно, а проигрывать постоянно будут любители матрацного доллара из стран СНГ и Африки, а также мафиози и наркоторговцы, а если будут доводить ситуацию до абсурдной переоцененности доллара и накрученности фонды, то произойдет шоковый обвал и катастрофа. И так уже далеко зашли.
Инфляция есть, она существует даже у бакса. Но она не на столько большая на данный момент, что бы перекрыть недавний рост цен на золото. Есть время когда нужно покупать, а есть когда - продавать. И так любой актив. И не важно как он называется Золото/Доллар/Евро/серебро, недвижимость или биткоин.
hxbbgaf написав:Понимаете, у каждого американца есть кольт, поэтому к народу там будут прислушиваться. Если они их будут "медленно варить", обесценивая доллар, то ничего не будет, тем более, что многие от этого еще и выиграют в силу своей закредитованности, поэтому могут не побояться и не медленно, а проигрывать постоянно будут любители матрацного доллара из стран СНГ и Африки, а также мафиози и наркоторговцы, а если будут доводить ситуацию до абсурдной переоцененности доллара и накрученности фонды, то произойдет шоковый обвал и катастрофа. И так уже далеко зашли.
Инфляция есть, она существует даже у бакса. Но она не на столько большая на данный момент, что бы перекрыть недавний рост цен на золото. Есть время когда нужно покупать, а есть когда - продавать. И так любой актив. И не важно как он называется Золото/Доллар/Евро/серебро, недвижимость или биткоин.
Какой недавний рост? Сколько стоило золото 8 лет назад? Реальная инфляция больше чем официальная и тем более чем базовая. А если лопнет фондовый пузырь, который 10 лет аккумулирует "лишние деньги", то будет еще больше. Намного больше. Золото и серебро - да, доллар и евро - это фиат, тоже да, но лучше долго в нем не сидеть, биткоин - это финансовая пирамида, пустое место, для любителей играть в казино.
hxbbgaf написав:Золото и серебро - да, доллар и евро - это фиат, тоже да, но лучше долго в нем не сидеть, биткоин - это финансовая пирамида, пустое место, для любителей играть в казино.
Да доллар и евро - фиат. Но так работает современная экономика. А золото это прошлый век. Откровенно вам скажу, я больше в биткоин верю чем в возврат к золотому стандарту. Возврат к золотому стандарту равно возврату в Dark Ages.
Но конечно диверсифицировать никто не запрещает, на свой страх и риск.
Я вон, платины хочу прикупить. Может кто продает ? Куплю по Лондонскому споту.