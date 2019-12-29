hxbbgaf написав:Понимаете, у каждого американца есть кольт, поэтому к народу там будут прислушиваться. Если они их будут "медленно варить", обесценивая доллар, то ничего не будет, тем более, что многие от этого еще и выиграют в силу своей закредитованности, поэтому могут не побояться и не медленно, а проигрывать постоянно будут любители матрацного доллара из стран СНГ и Африки, а также мафиози и наркоторговцы, а если будут доводить ситуацию до абсурдной переоцененности доллара и накрученности фонды, то произойдет шоковый обвал и катастрофа. И так уже далеко зашли.
Инфляция есть, она существует даже у бакса. Но она не на столько большая на данный момент, что бы перекрыть недавний рост цен на золото. Есть время когда нужно покупать, а есть когда - продавать. И так любой актив. И не важно как он называется Золото/Доллар/Евро/серебро, недвижимость или биткоин.
hxbbgaf написав:Понимаете, у каждого американца есть кольт, поэтому к народу там будут прислушиваться. Если они их будут "медленно варить", обесценивая доллар, то ничего не будет, тем более, что многие от этого еще и выиграют в силу своей закредитованности, поэтому могут не побояться и не медленно, а проигрывать постоянно будут любители матрацного доллара из стран СНГ и Африки, а также мафиози и наркоторговцы, а если будут доводить ситуацию до абсурдной переоцененности доллара и накрученности фонды, то произойдет шоковый обвал и катастрофа. И так уже далеко зашли.
Инфляция есть, она существует даже у бакса. Но она не на столько большая на данный момент, что бы перекрыть недавний рост цен на золото. Есть время когда нужно покупать, а есть когда - продавать. И так любой актив. И не важно как он называется Золото/Доллар/Евро/серебро, недвижимость или биткоин.
Какой недавний рост? Сколько стоило золото 8 лет назад? Реальная инфляция больше чем официальная и тем более чем базовая. А если лопнет фондовый пузырь, который 10 лет аккумулирует "лишние деньги", то будет еще больше. Намного больше. Золото и серебро - да, доллар и евро - это фиат, тоже да, но лучше долго в нем не сидеть, биткоин - это финансовая пирамида, пустое место, для любителей играть в казино.
hxbbgaf написав:Золото и серебро - да, доллар и евро - это фиат, тоже да, но лучше долго в нем не сидеть, биткоин - это финансовая пирамида, пустое место, для любителей играть в казино.
Да доллар и евро - фиат. Но так работает современная Мировая экономика. А золото- это прошлый век. Откровенно вам скажу, я больше в биткоин верю чем в возврат к золотому стандарту. Возврат к золотому стандарту равно возврату в Dark Ages.
Но конечно диверсифицировать никто не запрещает, на свой страх и риск.
Я вон, платины хочу прикупить. Может кто продает ? Куплю по Лондонскому споту.
vladus17 написав:Да доллар и евро - фиат. Но так работает современная Мировая экономика. А золото- это прошлый век. Откровенно вам скажу, я больше в биткоин верю чем в возврат к золотому стандарту. Возврат к золотому стандарту равно возврату в Dark Ages.
vladus17 написав:Да доллар и евро - фиат. Но так работает современная Мировая экономика. А золото- это прошлый век. Откровенно вам скажу, я больше в биткоин верю чем в возврат к золотому стандарту. Возврат к золотому стандарту равно возврату в Dark Ages.
But the World is moving forward not backwards. Weather you like it or not , gold is the thing of the past and it doesn't look like we'll come back to it. CREDIT is the thing that keeps the wheels turning in today's World economy. Without it we're doomed. IMHO, The gold standard will create more problems than it will solve.
hxbbgaf написав:Золото и серебро - да, доллар и евро - это фиат, тоже да, но лучше долго в нем не сидеть, биткоин - это финансовая пирамида, пустое место, для любителей играть в казино.
Да доллар и евро - фиат. Но так работает современная Мировая экономика. А золото- это прошлый век. Откровенно вам скажу, я больше в биткоин верю чем в возврат к золотому стандарту. Возврат к золотому стандарту равно возврату в Dark Ages.
Но конечно диверсифицировать никто не запрещает, на свой страх и риск.
Я вон, платины хочу прикупить. Может кто продает ? Куплю по Лондонскому споту.
У вас есть замена золоту? Токо не фиат, его сейчас можно напечатать сколько угодно, никаких ограничений. В золотой стандарт я тоже не особо верю, даже после краха, если они его введут, никто уже не поверит, что они будут его соблюдать.