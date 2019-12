Додано: Пон 30 гру, 2019 22:24

наблюдательный написав: vladus17 написав: Да доллар и евро - фиат. Но так работает современная Мировая экономика. А золото- это прошлый век.

Откровенно вам скажу, я больше в биткоин верю чем в возврат к золотому стандарту.

Возврат к золотому стандарту равно возврату в Dark Ages.

Да доллар и евро - фиат. Но так работает современная Мировая экономика. А золото- это прошлый век.Откровенно вам скажу, я больше в биткоин верю чем в возврат к золотому стандарту.Возврат к золотому стандарту равно возврату в Dark Ages.

https://www.zerohedge.com/economics/eth ... d-standard

But the World is moving forward not backwards. Weather you like it or not , gold is the thing of the past and it doesn't look like we'll come back to it.CREDIT is the thing that keeps the wheels turning in today's World economy. Without it we're doomed.IMHO, The gold standard will create more problems than it will solve.