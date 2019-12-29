RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2011201220132014>
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:09

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Понимаете, у каждого американца есть кольт, поэтому к народу там будут прислушиваться. Если они их будут "медленно варить", обесценивая доллар, то ничего не будет, тем более, что многие от этого еще и выиграют в силу своей закредитованности, поэтому могут не побояться и не медленно, а проигрывать постоянно будут любители матрацного доллара из стран СНГ и Африки, а также мафиози и наркоторговцы, а если будут доводить ситуацию до абсурдной переоцененности доллара и накрученности фонды, то произойдет шоковый обвал и катастрофа. И так уже далеко зашли.

Инфляция есть, она существует даже у бакса.
Но она не на столько большая на данный момент, что бы перекрыть недавний рост цен на золото.
Есть время когда нужно покупать, а есть когда - продавать. И так любой актив. И не важно как он называется Золото/Доллар/Евро/серебро, недвижимость или биткоин.
vladus17
 
Повідомлень: 1137
З нами з: 21.03.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:24

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  vladus17 написав:Инфляция есть, она существует даже у бакса.

а як же без неї!
2 - 3% річних
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6998
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:33

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Понимаете, у каждого американца есть кольт, поэтому к народу там будут прислушиваться. Если они их будут "медленно варить", обесценивая доллар, то ничего не будет, тем более, что многие от этого еще и выиграют в силу своей закредитованности, поэтому могут не побояться и не медленно, а проигрывать постоянно будут любители матрацного доллара из стран СНГ и Африки, а также мафиози и наркоторговцы, а если будут доводить ситуацию до абсурдной переоцененности доллара и накрученности фонды, то произойдет шоковый обвал и катастрофа. И так уже далеко зашли.

Инфляция есть, она существует даже у бакса.
Но она не на столько большая на данный момент, что бы перекрыть недавний рост цен на золото.
Есть время когда нужно покупать, а есть когда - продавать. И так любой актив. И не важно как он называется Золото/Доллар/Евро/серебро, недвижимость или биткоин.

Какой недавний рост? Сколько стоило золото 8 лет назад? Реальная инфляция больше чем официальная и тем более чем базовая. А если лопнет фондовый пузырь, который 10 лет аккумулирует "лишние деньги", то будет еще больше. Намного больше.
Золото и серебро - да, доллар и евро - это фиат, тоже да, но лучше долго в нем не сидеть, биткоин - это финансовая пирамида, пустое место, для любителей играть в казино.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21170
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1403 раз.
Подякували: 2127 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:19

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  greenozon написав:а як же без неї!
2 - 3% річних

Обычно чуть ниже 2х процентов. Но в принципи все верно.
официальный стат
https://www.usinflationcalculator.com/i ... ion-rates/
vladus17
 
Повідомлень: 1137
З нами з: 21.03.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:22

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Золото и серебро - да, доллар и евро - это фиат, тоже да, но лучше долго в нем не сидеть, биткоин - это финансовая пирамида, пустое место, для любителей играть в казино.

Да доллар и евро - фиат. Но так работает современная Мировая экономика. А золото- это прошлый век.
Откровенно вам скажу, я больше в биткоин верю чем в возврат к золотому стандарту.
Возврат к золотому стандарту равно возврату в Dark Ages.

Но конечно диверсифицировать никто не запрещает, на свой страх и риск.

Я вон, платины хочу прикупить. Может кто продает ? Куплю по Лондонскому споту.
vladus17
 
Повідомлень: 1137
З нами з: 21.03.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:52

  vladus17 написав:Да доллар и евро - фиат. Но так работает современная Мировая экономика. А золото- это прошлый век.
Откровенно вам скажу, я больше в биткоин верю чем в возврат к золотому стандарту.
Возврат к золотому стандарту равно возврату в Dark Ages.

https://www.zerohedge.com/economics/eth ... d-standard
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3355
З нами з: 29.04.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:05

  vladus17 написав:
  greenozon написав:а як же без неї!
2 - 3% річних

Обычно чуть ниже 2х процентов. Но в принципи все верно.
официальный стат
https://www.usinflationcalculator.com/i ... ion-rates/


історично (дуже давно) було навіть > 10%!

https://www.usinflationcalculator.com/i ... ion-rates/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6998
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:24

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Да доллар и евро - фиат. Но так работает современная Мировая экономика. А золото- это прошлый век.
Откровенно вам скажу, я больше в биткоин верю чем в возврат к золотому стандарту.
Возврат к золотому стандарту равно возврату в Dark Ages.

https://www.zerohedge.com/economics/eth ... d-standard

But the World is moving forward not backwards. Weather you like it or not , gold is the thing of the past and it doesn't look like we'll come back to it.
CREDIT is the thing that keeps the wheels turning in today's World economy. Without it we're doomed.
IMHO, The gold standard will create more problems than it will solve.
vladus17
 
Повідомлень: 1137
З нами з: 21.03.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:26

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  greenozon написав:історично (дуже давно) було навіть > 10%!

Тогда и был рекордый рост цен на золото. А сейчас что? Инфляции нет,а золото на 20% выросло.
Обыкновенный загон оленины, имхо.
vladus17
 
Повідомлень: 1137
З нами з: 21.03.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 22:33

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Золото и серебро - да, доллар и евро - это фиат, тоже да, но лучше долго в нем не сидеть, биткоин - это финансовая пирамида, пустое место, для любителей играть в казино.

Да доллар и евро - фиат. Но так работает современная Мировая экономика. А золото- это прошлый век.
Откровенно вам скажу, я больше в биткоин верю чем в возврат к золотому стандарту.
Возврат к золотому стандарту равно возврату в Dark Ages.

Но конечно диверсифицировать никто не запрещает, на свой страх и риск.

Я вон, платины хочу прикупить. Может кто продает ? Куплю по Лондонскому споту.

У вас есть замена золоту? Токо не фиат, его сейчас можно напечатать сколько угодно, никаких ограничений.
В золотой стандарт я тоже не особо верю, даже после краха, если они его введут, никто уже не поверит, что они будут его соблюдать.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21170
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1403 раз.
Подякували: 2127 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2011201220132014>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80221)
30.12.2019 22:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.