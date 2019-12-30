hxbbgaf написав:

Понимаете, у каждого американца есть кольт, поэтому к народу там будут прислушиваться. Если они их будут "медленно варить", обесценивая доллар, то ничего не будет, тем более, что многие от этого еще и выиграют в силу своей закредитованности, поэтому могут не побояться и не медленно, а проигрывать постоянно будут любители матрацного доллара из стран СНГ и Африки, а также мафиози и наркоторговцы, а если будут доводить ситуацию до абсурдной переоцененности доллара и накрученности фонды, то произойдет шоковый обвал и катастрофа. И так уже далеко зашли.