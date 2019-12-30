Додано: Пон 30 гру, 2019 23:37

vladus17 написав: hxbbgaf написав: а пойдут в реальные товары. а пойдут в реальные товары.

Драг металлы не для их скалада ума (западного это). Они капиталисты, и привыкли вкладывать в производство. Драг металлы не для их скалада ума (западного это). Они капиталисты, и привыкли вкладывать в производство.

Почему же тогда сейчас эти капиталисты в производство не вкладывают, а скирдуют монету в гос. облигации, той же Германии, под отрицательные ставки себе в убыток?Они что такие тупые, или может понимают что многие производства уже становятся убыточными или около того. ВВП ведущих экономик мира уже на мизере - 0.5-1%. Китай валится. Фин.стимулы не работают а только делают видимость роста.Кризис перепроизводства уже на подходе + закредитованность населения. Товаров становится все больше а покупателей всё меньше, так как денег у этого населения уже почти не осталось. Кредиты не могут расти до небес....Всё. Приехали. Поэтому капиталисты и не торопятся строить что-то новое, окромя И.Маска и ещё нескольких задорных.И побегут они вскоре не фабрики строить, а продавать то что есть, дабы трежеря и золото прикупать и хоть что-то сберечь непосильным трудом нажитое...