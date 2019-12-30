greenozon написав:історично (дуже давно) було навіть > 10%!
Тогда и был рекордый рост цен на золото. А сейчас что? Инфляции нет,а золото на 20% выросло. Обыкновенный загон оленины, имхо.
А перед этим упало, то был не загон? Инфляции хватает, сами американцы говорят, что цены у них растут куда быстрее чем эти официальные цифры. И что самое главное, основная инфляция впереди, когда деньги перестанут течь в фондовый пузырь, а пойдут в реальные товары.
hxbbgaf написав:У вас есть замена золоту? Токо не фиат, его сейчас можно напечатать сколько угодно, никаких ограничений. В золотой стандарт я тоже не особо верю, даже после краха, если они его введут, никто уже не поверит, что они будут его соблюдать.
Учитывая сегодняшние реалии, я понимаю что деньги в будущем должны быть електронные. К этому все и идет.
в какие например? Будут больше хлеба, или бургеров покупать? - нет. Купят яхту или самолет? Ну так возможно яхты и подорожают. А инфляция потребительской корзини не изменится. Драг металлы не для их скалада ума (западного это). Они капиталисты, и привыкли вкладывать в производство товаров и услуг. А не копить монеты как Дядюшка Скрудж в большом сундуке, и открывать его лишь для того что бы пересчитать свои монеты. Это капиталистический склад ума, детка. Поэтому у них и прогресс. А пока мы будет складывать монеты в сундук - у нас будет застой. И мы/наши дети будут ездить к ним на клубнику.
hxbbgaf написав:У вас есть замена золоту? Токо не фиат, его сейчас можно напечатать сколько угодно, никаких ограничений. В золотой стандарт я тоже не особо верю, даже после краха, если они его введут, никто уже не поверит, что они будут его соблюдать.
Учитывая сегодняшние реалии, я понимаю что деньги в будущем должны быть електронные. К этому все и идет.
Принцип тот же. Их тоже центробанки могут создавать в неограниченном количестве. Кстати, об электронных деньгах в понимании НБУ. https://minfin.com.ua/2019/12/30/40234790/ Подозреваю, что они опять какие-то "титульные знаки" пытаются обозвать электронными деньгами.
Драг металлы не для их скалада ума (западного это). Они капиталисты, и привыкли вкладывать в производство.
Почему же тогда сейчас эти капиталисты в производство не вкладывают, а скирдуют монету в гос. облигации, той же Германии, под отрицательные ставки себе в убыток? Они что такие тупые, или может понимают что многие производства уже становятся убыточными или около того. ВВП ведущих экономик мира уже на мизере - 0.5-1%. Китай валится. Фин.стимулы не работают а только делают видимость роста. Кризис перепроизводства уже на подходе + закредитованность населения. Товаров становится все больше а покупателей всё меньше, так как денег у этого населения уже почти не осталось. Кредиты не могут расти до небес.... Всё. Приехали. Поэтому капиталисты и не торопятся строить что-то новое, окромя И.Маска и ещё нескольких задорных. И побегут они вскоре не фабрики строить, а продавать то что есть, дабы трежеря и золото прикупать и хоть что-то сберечь непосильным трудом нажитое...
в какие например? Будут больше хлеба, или бургеров покупать? - нет. Купят яхту или самолет? Ну так возможно яхты и подорожают. А инфляция потребительской корзини не изменится. Драг металлы не для их скалада ума (западного это). Они капиталисты, и привыкли вкладывать в производство товаров и услуг. А не копить монеты как Дядюшка Скрудж в большом сундуке, и открывать его лишь для того что бы пересчитать свои монеты. Это капиталистический склад ума, детка. Поэтому у них и прогресс. А пока мы будет складывать монеты в сундук - у нас будет застой. И мы/наши дети будут ездить к ним на клубнику.
Не больше будут покупать, а дороже. Инфляция. Вот хлеб и подорожает, откажутся его за копейки выращивать, собирать, привозить, печь, когда денег все больше и больше. Они не в производство вкладываются, фейсбуки с твиттерами и амазонами - это не производство. Даже нетфликс больше перекупает чужое, а не создает фильмы (кто их, вообще, еще смотрит, даже не знаю, они осточертенели все эти мультики, вся эта фантастика и прочий бред). Никто не говорит, что они не имеют права на существование, но рост в десятки и сотни раз за какие-то лет 8-10 - это явно занадто. Вот что переоценено, а не золото и тем более не серебро.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Пон 30 гру, 2019 23:48, всього редагувалось 1 раз.
наблюдательный Так вон придумали криптовалюты совсем недавно. Посмотрите как выросла их капитализация за последние несколько лет. Вот туда и пошли все лишние деньги. А тем временем Илоны Маски и прч придумывают все новые игрушки. Экономика будет расти очень медленно в развинутых странах. И куда быстрее- в развивающихся. Поэтому мы сейчас и наблюдаем приток капитала в нашу страну нерезидентов. В Рассеюшке тоже вон укрепляж пошел существенный. Глобальная тенденция однако.
vladus17 написав:наблюдательный Так вон придумали криптовалюты совсем недавно. Посмотрите как выросла их капитализация за последние несколько лет. Вот туда и пошли все лишние деньги.
Это обыкновенная финансовая пирамида, пустое место, и я так подозреваю, что для разогрева как и в акции туда всерьез вложилась ФРС с печатного станка. Деньги-то не свои, все равно напечатают сколько надо взамен сгоревшим потом, зато чужие стерилизуют и оттягивают гиперок еще на какое-то время, но вечно так продолжаться не может.
hxbbgaf написав:Вот хлеб и подорожает, откажутся его за копейки выращивать, собирать, привозить, печь, когда денег все больше и больше.
Учитывая нынешнюю роботизацию производства -врятли хлеб существенно подорожает. Темболее золото и серебро уже подорожало, а хлеб еще нет. Может в него стоит вкладывать? В акции хлебопекарей)) Тем самим дать буст производству + создание рабочих мест, что в свою очередь даст рост ВВП и увеличит благополучие населения страны.
It's called Western set of mind. Or thinking out of the box.