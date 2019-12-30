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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2012201320142015
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:48

  vladus17 написав: Они капиталисты, и привыкли вкладывать в производство товаров и услуг. А не копить монеты как Дядюшка Скрудж в большом сундуке, и открывать его лишь для того что бы пересчитать свои монеты.
Это капиталистический склад ума, детка. Поэтому у них и прогресс.
А пока мы будет складывать монеты в сундук - у нас будет застой. И мы/наши дети будут ездить к ним на клубнику.


Хочу напомнить что крупнейшие запасы золота есть как раз у капиталистов -
США, Германия, Италия, Франция...
У нас же нет ни золота ни прогресса. Прогресс делает не количество золота в сундуке, а частная собственность на средства производства, которой у нас не было с 1917г. 80 лет потерянного времени....
Поэтому сейчас и ездят на заработки кто куда.
наблюдательный
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