vladus17 написав: Они капиталисты, и привыкли вкладывать в производство товаров и услуг. А не копить монеты как Дядюшка Скрудж в большом сундуке, и открывать его лишь для того что бы пересчитать свои монеты.
Это капиталистический склад ума, детка. Поэтому у них и прогресс.
А пока мы будет складывать монеты в сундук - у нас будет застой. И мы/наши дети будут ездить к ним на клубнику.
Хочу напомнить что крупнейшие запасы золота есть как раз у капиталистов -
США, Германия, Италия, Франция...
У нас же нет ни золота ни прогресса. Прогресс делает не количество золота в сундуке, а частная собственность на средства производства, которой у нас не было с 1917г. 80 лет потерянного времени....
Поэтому сейчас и ездят на заработки кто куда.