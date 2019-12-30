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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2012201320142015 Додано: Вів 31 гру, 2019 00:48 vladus17 написав: Они капиталисты, и привыкли вкладывать в производство товаров и услуг. А не копить монеты как Дядюшка Скрудж в большом сундуке, и открывать его лишь для того что бы пересчитать свои монеты.

Это капиталистический склад ума, детка. Поэтому у них и прогресс.

А пока мы будет складывать монеты в сундук - у нас будет застой. И мы/наши дети будут ездить к ним на клубнику. Они капиталисты, и привыкли вкладывать в производство товаров и услуг. А не копить монеты как Дядюшка Скрудж в большом сундуке, и открывать его лишь для того что бы пересчитать свои монеты.Это капиталистический склад ума, детка. Поэтому у них и прогресс.А пока мы будет складывать монеты в сундук - у нас будет застой. И мы/наши дети будут ездить к ним на клубнику.



Хочу напомнить что крупнейшие запасы золота есть как раз у капиталистов -

США, Германия, Италия, Франция...

У нас же нет ни золота ни прогресса. Прогресс делает не количество золота в сундуке, а частная собственность на средства производства, которой у нас не было с 1917г. 80 лет потерянного времени....

Поэтому сейчас и ездят на заработки кто куда. Хочу напомнить что крупнейшие запасы золота есть как раз у капиталистов -США, Германия, Италия, Франция...У нас же нет ни золота ни прогресса. Прогресс делает не количество золота в сундуке, а частная собственность на средства производства, которой у нас не было с 1917г. 80 лет потерянного времени....Поэтому сейчас и ездят на заработки кто куда. наблюдательный

Повідомлень: 3360 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 08:58 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Криптовалюты, это всё фигня. Ни одно правительство в мире, может кроме Венесуэлы, не даст ей зеленый свет.

По одной простой причине - они не смогут тогда печатать деньги и с помощью инфляции раздевать народ. Криптовалюты, это всё фигня. Ни одно правительство в мире, может кроме Венесуэлы, не даст ей зеленый свет.По одной простой причине - они не смогут тогда печатать деньги и с помощью инфляции раздевать народ.

Но ведь тоже самое можно сказать и о золоте, или я не прав?)



Кстати с криптой куда проще делать анонимные транзакции через интернет чем с физическим золотом.

И никакое правительство не сможет проконтролировать.

(что в принципи сейчас и происходит) Но ведь тоже самое можно сказать и о золоте, или я не прав?)Кстати с криптой куда проще делать анонимные транзакции через интернет чем с физическим золотом.И никакое правительство не сможет проконтролировать.(что в принципи сейчас и происходит) vladus17 Повідомлень: 1146 З нами з: 21.03.14 Подякував: 119 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 10:28 vladus17 написав: наблюдательный написав: Криптовалюты, это всё фигня. Ни одно правительство в мире, может кроме Венесуэлы, не даст ей зеленый свет.

По одной простой причине - они не смогут тогда печатать деньги и с помощью инфляции раздевать народ. Криптовалюты, это всё фигня. Ни одно правительство в мире, может кроме Венесуэлы, не даст ей зеленый свет.По одной простой причине - они не смогут тогда печатать деньги и с помощью инфляции раздевать народ.

Но ведь тоже самое можно сказать и о золоте, или я не прав?)

Но ведь тоже самое можно сказать и о золоте, или я не прав?)

Тут вы правы. Правительства не жалуют золото на руках у населения и не будут это делать впредь. Даже в Индии, где золото культ, постоянно увеличивают различные налоги. Но золото есть в резервах их ЦБ, и тем самым власти подсказывают населению что нужно иметь в запасе. В смутные времена правительства сами могут обратиться к населению с просьбой сдавать(продать) им своё золото за нац. валюту для преодоления финансового кризиса.

Так уже было. И в США, и в Ю.Корее и в др...

vladus17 написав: Кстати с криптой куда проще делать анонимные транзакции через интернет чем с физическим золотом.

И никакое правительство не сможет проконтролировать.

(что в принципи сейчас и происходит) Кстати с криптой куда проще делать анонимные транзакции через интернет чем с физическим золотом.И никакое правительство не сможет проконтролировать.(что в принципи сейчас и происходит)

При желании всё можно контролировать. Ввести уголовную ответственность лет на 15, запретить банкам обналичивать подозрительные транзакции под страхом отзыва лицензии и ареста имущества.

Пока это всё крипто-финансовая лирика и на неё смотрят как на детские шалости.

Но как только она начнет угрожать фин.безопасности страны, так и сделают.

Даже не сомневайтесь. Ни одно государство не потерпит двойной финансовой системы, тем более анонимной, так как тогда уже не будет самого государства... Тут вы правы. Правительства не жалуют золото на руках у населения и не будут это делать впредь. Даже в Индии, где золото культ, постоянно увеличивают различные налоги. Но золото есть в резервах их ЦБ, и тем самым власти подсказывают населению что нужно иметь в запасе. В смутные времена правительства сами могут обратиться к населению с просьбой сдавать(продать) им своё золото за нац. валюту для преодоления финансового кризиса.Так уже было. И в США, и в Ю.Корее и в др...При желании всё можно контролировать. Ввести уголовную ответственность лет на 15, запретить банкам обналичивать подозрительные транзакции под страхом отзыва лицензии и ареста имущества.Пока это всё крипто-финансовая лирика и на неё смотрят как на детские шалости.Но как только она начнет угрожать фин.безопасности страны, так и сделают.Даже не сомневайтесь. Ни одно государство не потерпит двойной финансовой системы, тем более анонимной, так как тогда уже не будет самого государства... наблюдательный

Повідомлень: 3360 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 10:54 наблюдательный Мне кажется если выберать одно из двух , то золото выглядит худшей альтернативой биткоину.

Его(золото) УЖЕ запрещали, уже иззымали, уже вводили уголовную ответственность за владение.

С криптой не все так просто. Обналичивать крипту - это можно и без помощи банков. Придумают схемы по типу ты мне наличку я тебе биткоины, как сейчас криптовые обменки работают.

Плюс ввод уголовной ответственности с большим сроком, на данном этапе развития человечества и торжестования Либерализма в Мире - я считаю будет политическим самоубийстов для любого кто предложит такую идею.

ИМХО, биткоина есть будущее. А у золота больше прошлого чем будущего. vladus17 Повідомлень: 1146 З нами з: 21.03.14 Подякував: 119 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 11:42 vladus17 написав: Плюс ввод уголовной ответственности с большим сроком, на данном этапе развития человечества и торжестования Либерализма в Мире - я считаю будет политическим самоубийстов для любого кто предложит такую идею.

ИМХО, биткоина есть будущее. А у золота больше прошлого чем будущего. Плюс ввод уголовной ответственности с большим сроком, на данном этапе развития человечества и торжестования Либерализма в Мире - я считаю будет политическим самоубийстов для любого кто предложит такую идею.ИМХО, биткоина есть будущее. А у золота больше прошлого чем будущего.

Какое торжество либерализма??? О чём вы гутарите???

На кону безопасность государств, а не удобства для криминала.

8 лет тюрьмы и без лишних разговоров....

В России запретят расплачиваться биткоинами

https://iz.ru/948599/2019-11-29/v-rossi ... bitkoinami

О Китае я вчера уже писал. За ними будет ФРС. Потому что любые деньги, кроме доллара США, это потенциальные враги Америки. И рано или поздно они эту лавочку или полностью запретят, или обложат такими налогами, что мало не покажется.

И повод найдут. Борьба с терроризмом и отмыванием денег.... Какое торжество либерализма??? О чём вы гутарите???На кону безопасность государств, а не удобства для криминала.8 лет тюрьмы и без лишних разговоров....О Китае я вчера уже писал. За ними будет ФРС. Потому что любые деньги, кроме доллара США, это потенциальные враги Америки. И рано или поздно они эту лавочку или полностью запретят, или обложат такими налогами, что мало не покажется.И повод найдут. Борьба с терроризмом и отмыванием денег.... наблюдательный

Повідомлень: 3360 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2012201320142015 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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