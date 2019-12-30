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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2012201320142015
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 00:48

  vladus17 написав: Они капиталисты, и привыкли вкладывать в производство товаров и услуг. А не копить монеты как Дядюшка Скрудж в большом сундуке, и открывать его лишь для того что бы пересчитать свои монеты.
Это капиталистический склад ума, детка. Поэтому у них и прогресс.
А пока мы будет складывать монеты в сундук - у нас будет застой. И мы/наши дети будут ездить к ним на клубнику.


Хочу напомнить что крупнейшие запасы золота есть как раз у капиталистов -
США, Германия, Италия, Франция...
У нас же нет ни золота ни прогресса. Прогресс делает не количество золота в сундуке, а частная собственность на средства производства, которой у нас не было с 1917г. 80 лет потерянного времени....
Поэтому сейчас и ездят на заработки кто куда.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 08:58

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Криптовалюты, это всё фигня. Ни одно правительство в мире, может кроме Венесуэлы, не даст ей зеленый свет.
По одной простой причине - они не смогут тогда печатать деньги и с помощью инфляции раздевать народ.

Но ведь тоже самое можно сказать и о золоте, или я не прав?)

Кстати с криптой куда проще делать анонимные транзакции через интернет чем с физическим золотом.
И никакое правительство не сможет проконтролировать.
(что в принципи сейчас и происходит)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 10:28

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Криптовалюты, это всё фигня. Ни одно правительство в мире, может кроме Венесуэлы, не даст ей зеленый свет.
По одной простой причине - они не смогут тогда печатать деньги и с помощью инфляции раздевать народ.

Но ведь тоже самое можно сказать и о золоте, или я не прав?)

Тут вы правы. Правительства не жалуют золото на руках у населения и не будут это делать впредь. Даже в Индии, где золото культ, постоянно увеличивают различные налоги. Но золото есть в резервах их ЦБ, и тем самым власти подсказывают населению что нужно иметь в запасе. В смутные времена правительства сами могут обратиться к населению с просьбой сдавать(продать) им своё золото за нац. валюту для преодоления финансового кризиса.
Так уже было. И в США, и в Ю.Корее и в др...
  vladus17 написав:Кстати с криптой куда проще делать анонимные транзакции через интернет чем с физическим золотом.
И никакое правительство не сможет проконтролировать.
(что в принципи сейчас и происходит)

При желании всё можно контролировать. Ввести уголовную ответственность лет на 15, запретить банкам обналичивать подозрительные транзакции под страхом отзыва лицензии и ареста имущества.
Пока это всё крипто-финансовая лирика и на неё смотрят как на детские шалости.
Но как только она начнет угрожать фин.безопасности страны, так и сделают.
Даже не сомневайтесь. Ни одно государство не потерпит двойной финансовой системы, тем более анонимной, так как тогда уже не будет самого государства...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 10:54

наблюдательный Мне кажется если выберать одно из двух , то золото выглядит худшей альтернативой биткоину.
Его(золото) УЖЕ запрещали, уже иззымали, уже вводили уголовную ответственность за владение.
С криптой не все так просто. Обналичивать крипту - это можно и без помощи банков. Придумают схемы по типу ты мне наличку я тебе биткоины, как сейчас криптовые обменки работают.
Плюс ввод уголовной ответственности с большим сроком, на данном этапе развития человечества и торжестования Либерализма в Мире - я считаю будет политическим самоубийстов для любого кто предложит такую идею.
ИМХО, биткоина есть будущее. А у золота больше прошлого чем будущего.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:42

  vladus17 написав:Плюс ввод уголовной ответственности с большим сроком, на данном этапе развития человечества и торжестования Либерализма в Мире - я считаю будет политическим самоубийстов для любого кто предложит такую идею.
ИМХО, биткоина есть будущее. А у золота больше прошлого чем будущего.

Какое торжество либерализма??? О чём вы гутарите???
На кону безопасность государств, а не удобства для криминала.
8 лет тюрьмы и без лишних разговоров....
В России запретят расплачиваться биткоинами
https://iz.ru/948599/2019-11-29/v-rossi ... bitkoinami
О Китае я вчера уже писал. За ними будет ФРС. Потому что любые деньги, кроме доллара США, это потенциальные враги Америки. И рано или поздно они эту лавочку или полностью запретят, или обложат такими налогами, что мало не покажется.
И повод найдут. Борьба с терроризмом и отмыванием денег....
наблюдательный
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