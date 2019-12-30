vladus17 написав: Они капиталисты, и привыкли вкладывать в производство товаров и услуг. А не копить монеты как Дядюшка Скрудж в большом сундуке, и открывать его лишь для того что бы пересчитать свои монеты. Это капиталистический склад ума, детка. Поэтому у них и прогресс. А пока мы будет складывать монеты в сундук - у нас будет застой. И мы/наши дети будут ездить к ним на клубнику.
Хочу напомнить что крупнейшие запасы золота есть как раз у капиталистов - США, Германия, Италия, Франция... У нас же нет ни золота ни прогресса. Прогресс делает не количество золота в сундуке, а частная собственность на средства производства, которой у нас не было с 1917г. 80 лет потерянного времени.... Поэтому сейчас и ездят на заработки кто куда.
наблюдательный написав:Криптовалюты, это всё фигня. Ни одно правительство в мире, может кроме Венесуэлы, не даст ей зеленый свет. По одной простой причине - они не смогут тогда печатать деньги и с помощью инфляции раздевать народ.
Но ведь тоже самое можно сказать и о золоте, или я не прав?)
Кстати с криптой куда проще делать анонимные транзакции через интернет чем с физическим золотом. И никакое правительство не сможет проконтролировать. (что в принципи сейчас и происходит)
наблюдательный написав:Криптовалюты, это всё фигня. Ни одно правительство в мире, может кроме Венесуэлы, не даст ей зеленый свет. По одной простой причине - они не смогут тогда печатать деньги и с помощью инфляции раздевать народ.
Но ведь тоже самое можно сказать и о золоте, или я не прав?)
Тут вы правы. Правительства не жалуют золото на руках у населения и не будут это делать впредь. Даже в Индии, где золото культ, постоянно увеличивают различные налоги. Но золото есть в резервах их ЦБ, и тем самым власти подсказывают населению что нужно иметь в запасе. В смутные времена правительства сами могут обратиться к населению с просьбой сдавать(продать) им своё золото за нац. валюту для преодоления финансового кризиса. Так уже было. И в США, и в Ю.Корее и в др...
vladus17 написав:Кстати с криптой куда проще делать анонимные транзакции через интернет чем с физическим золотом. И никакое правительство не сможет проконтролировать. (что в принципи сейчас и происходит)
При желании всё можно контролировать. Ввести уголовную ответственность лет на 15, запретить банкам обналичивать подозрительные транзакции под страхом отзыва лицензии и ареста имущества. Пока это всё крипто-финансовая лирика и на неё смотрят как на детские шалости. Но как только она начнет угрожать фин.безопасности страны, так и сделают. Даже не сомневайтесь. Ни одно государство не потерпит двойной финансовой системы, тем более анонимной, так как тогда уже не будет самого государства...
наблюдательный Мне кажется если выберать одно из двух , то золото выглядит худшей альтернативой биткоину. Его(золото) УЖЕ запрещали, уже иззымали, уже вводили уголовную ответственность за владение. С криптой не все так просто. Обналичивать крипту - это можно и без помощи банков. Придумают схемы по типу ты мне наличку я тебе биткоины, как сейчас криптовые обменки работают. Плюс ввод уголовной ответственности с большим сроком, на данном этапе развития человечества и торжестования Либерализма в Мире - я считаю будет политическим самоубийстов для любого кто предложит такую идею. ИМХО, биткоина есть будущее. А у золота больше прошлого чем будущего.
vladus17 написав:Плюс ввод уголовной ответственности с большим сроком, на данном этапе развития человечества и торжестования Либерализма в Мире - я считаю будет политическим самоубийстов для любого кто предложит такую идею. ИМХО, биткоина есть будущее. А у золота больше прошлого чем будущего.
Какое торжество либерализма? О чём вы гутарите? На кону безопасность государств, а не удобства для криминала. 8 лет тюрьмы и без лишних разговоров.... В России запретят расплачиваться биткоинами https://iz.ru/948599/2019-11-29/v-rossi ... bitkoinami О Китае я вчера уже писал. За ним будет ФРС. Потому что любые деньги, кроме доллара США, есть потенциальные враги Америки. И рано или поздно они эту лавочку или полностью запретят, или обложат такими налогами, что мало не покажется. И повод найдут - борьба с терроризмом и отмыванием денег....
наблюдательный написав:Какое торжество либерализма? О чём вы гутарите? На кону безопасность государств, а не удобства для криминала. 8 лет тюрьмы и без лишних разговоров.... В России запретят расплачиваться биткоинами https://iz.ru/948599/2019-11-29/v-rossi ... bitkoinami О Китае я вчера уже писал. За ним будет ФРС. Потому что любые деньги, кроме доллара США, есть потенциальные враги Америки. И рано или поздно они эту лавочку или полностью запретят, или обложат такими налогами, что мало не покажется. И повод найдут - борьба с терроризмом и отмыванием денег....
Россия это вообще дно. Нету смысла обсуждать что там ввели или запретили. В Китае все нормально с битками. И в США темболее. Как я уже писал, запретить могут что угодно. НО, влучае запрета с золотом будет сложнее чем с битком. Вот и все.