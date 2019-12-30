vladus17 написав: Они капиталисты, и привыкли вкладывать в производство товаров и услуг. А не копить монеты как Дядюшка Скрудж в большом сундуке, и открывать его лишь для того что бы пересчитать свои монеты. Это капиталистический склад ума, детка. Поэтому у них и прогресс. А пока мы будет складывать монеты в сундук - у нас будет застой. И мы/наши дети будут ездить к ним на клубнику.
Хочу напомнить что крупнейшие запасы золота есть как раз у капиталистов - США, Германия, Италия, Франция... У нас же нет ни золота ни прогресса. Прогресс делает не количество золота в сундуке, а частная собственность на средства производства, которой у нас не было с 1917г. 80 лет потерянного времени.... Поэтому сейчас и ездят на заработки кто куда.
наблюдательный написав:Криптовалюты, это всё фигня. Ни одно правительство в мире, может кроме Венесуэлы, не даст ей зеленый свет. По одной простой причине - они не смогут тогда печатать деньги и с помощью инфляции раздевать народ.
Но ведь тоже самое можно сказать и о золоте, или я не прав?)
Кстати с криптой куда проще делать анонимные транзакции через интернет чем с физическим золотом. И никакое правительство не сможет проконтролировать. (что в принципи сейчас и происходит)
наблюдательный написав:Криптовалюты, это всё фигня. Ни одно правительство в мире, может кроме Венесуэлы, не даст ей зеленый свет. По одной простой причине - они не смогут тогда печатать деньги и с помощью инфляции раздевать народ.
Но ведь тоже самое можно сказать и о золоте, или я не прав?)
Тут вы правы. Правительства не жалуют золото на руках у населения и не будут это делать впредь. Даже в Индии, где золото культ, постоянно увеличивают различные налоги. Но золото есть в резервах их ЦБ, и тем самым власти подсказывают населению что нужно иметь в запасе. В смутные времена правительства сами могут обратиться к населению с просьбой сдавать(продать) им своё золото за нац. валюту для преодоления финансового кризиса. Так уже было. И в США, и в Ю.Корее и в др...
vladus17 написав:Кстати с криптой куда проще делать анонимные транзакции через интернет чем с физическим золотом. И никакое правительство не сможет проконтролировать. (что в принципи сейчас и происходит)
При желании всё можно контролировать. Ввести уголовную ответственность лет на 15, запретить банкам обналичивать подозрительные транзакции под страхом отзыва лицензии и ареста имущества. Пока это всё крипто-финансовая лирика и на неё смотрят как на детские шалости. Но как только она начнет угрожать фин.безопасности страны, так и сделают. Даже не сомневайтесь. Ни одно государство не потерпит двойной финансовой системы, тем более анонимной, так как тогда уже не будет самого государства...
наблюдательный Мне кажется если выберать одно из двух , то золото выглядит худшей альтернативой биткоину. Его(золото) УЖЕ запрещали, уже иззымали, уже вводили уголовную ответственность за владение. С криптой не все так просто. Обналичивать крипту - это можно и без помощи банков. Придумают схемы по типу ты мне наличку я тебе биткоины, как сейчас криптовые обменки работают. Плюс ввод уголовной ответственности с большим сроком, на данном этапе развития человечества и торжестования Либерализма в Мире - я считаю будет политическим самоубийстов для любого кто предложит такую идею. ИМХО, биткоина есть будущее. А у золота больше прошлого чем будущего.
vladus17 написав:Плюс ввод уголовной ответственности с большим сроком, на данном этапе развития человечества и торжестования Либерализма в Мире - я считаю будет политическим самоубийстов для любого кто предложит такую идею. ИМХО, биткоина есть будущее. А у золота больше прошлого чем будущего.
Какое торжество либерализма? О чём вы гутарите? На кону безопасность государств, а не удобства для криминала. 8 лет тюрьмы и без лишних разговоров.... В России запретят расплачиваться биткоинами https://iz.ru/948599/2019-11-29/v-rossi ... bitkoinami О Китае я вчера уже писал. За ним будет ФРС. Потому что любые деньги, кроме доллара США, есть потенциальные враги Америки. И рано или поздно они эту лавочку или полностью запретят, или обложат такими налогами, что мало не покажется. И повод найдут - борьба с терроризмом и отмыванием денег....
наблюдательный написав:Какое торжество либерализма? О чём вы гутарите? На кону безопасность государств, а не удобства для криминала. 8 лет тюрьмы и без лишних разговоров.... В России запретят расплачиваться биткоинами https://iz.ru/948599/2019-11-29/v-rossi ... bitkoinami О Китае я вчера уже писал. За ним будет ФРС. Потому что любые деньги, кроме доллара США, есть потенциальные враги Америки. И рано или поздно они эту лавочку или полностью запретят, или обложат такими налогами, что мало не покажется. И повод найдут - борьба с терроризмом и отмыванием денег....
Россия это вообще дно. Нету смысла обсуждать что там у них запретили. В Китае все нормально с битками. И в США -темболее. Весь Мир (в большинстве) идет за США и Европой (либеральное общество), а Не за Россией, Ираном, и Северной Кореей (диктатура). Запретить могут все что угодно. НО, в случае запрета (учитывая сегодняшние реалии в либеральных общинах это крайне мало вероятное событие), с золотом будет еще сложнее возится чем с битком! Вот и все. Делая ставку на биткоин или на золото я выбрал бы биткоин. Потому что будущее за IT технологиями, искуственным интелектом, цыфровыми дегами, роботами, и компютеризацией всех сфер промышленности!
А средневековые бруски металла в эту картину никак не вписываются. Разве что промышленные металлы как медь ,палладий , серебро будут в цене. Изза их большого использования в выше указаных сферах.
hxbbgaf написав:Вот хлеб и подорожает, откажутся его за копейки выращивать, собирать, привозить, печь, когда денег все больше и больше.
Учитывая нынешнюю роботизацию производства -врятли хлеб существенно подорожает. Темболее золото и серебро уже подорожало, а хлеб еще нет. Может в него стоит вкладывать? В акции хлебопекарей)) Тем самим дать буст производству + создание рабочих мест, что в свою очередь даст рост ВВП и увеличит благополучие населения страны.
It's called Western set of mind. Or thinking out of the box.
То все сказки. Персонала меньше не становится. Вон в Фукусиме рассчитывали на роботов, а они неповоротливыми оказались. И роботы дороже персонала. Хорошо серебро подорожало с 49 до 18. Возможно, но это бизнес, это не пассивное вложение.
vladus17 написав: Придумают схемы по типу ты мне наличку я тебе биткоины, как сейчас криптовые обменки работают.
Так и с золотом также можно, при том еще более анонимно, так как тут все зависит только от вас, а любые транзакции через интернет теоретически можно отследить.
vladus17 написав:В Китае все нормально с битками. И в США -темболее
С МММ в первое время тоже было все нормально. Потом пустое место (бумага или нолики в компе, на которые вы надеетесь) имеют свойство исчезать. Серебро - да, давно говорю, что оно более недооценено чем золото. Палладий уже дорогой. Платина дешевая, но с ликвидностью проблема и есть причина дешевизне - запрет дизельных двигателей.
hxbbgaf написав:Вон в Фукусиме рассчитывали на роботов, а они неповоротливыми оказались. И роботы дороже персонала.
А если роботов зделать более поворотливыми и дешевле персонала которому нужно платить ЗП,отчисления в пенсионный фонд, мед страховку и прч ништяки. Робот может работать 24/7 куда более быстро и эфективнее любого человека. Люди допускают ошибки, а роботы - нет. Роботы это лишь вопрос времени.
Раньше люди тоже думали к примеру что компютер никогда не сможет обыграть человека в шахмоты, у него не хватит ума/фантазии/интелекта.
Теперь же компютеры настолько опередили человека в этой игре что человек не имеет ни малейшего шанса против них. Уровень игры земля- небо.
vladus17 написав:А если роботов зделать более поворотливыми и дешевле персонала которому нужно платить ЗП,отчисления в пенсионный фонд, мед страховку и прч ништяки. Робот может работать 24/7 куда более быстро и эфективнее любого человека. Люди допускают ошибки, а роботы - нет. Роботы это лишь вопрос времени.
Мне интересно кто будет потребителем товаров, которые произведут роботы ? Робот отнял работу у человека, следовательно у последнего нет средств на покупку товара.
vladus17 написав:Раньше люди тоже думали к примеру что компютер никогда не сможет обыграть человека в шахмоты, у него не хватит ума/фантазии/интелекта.
Теперь же компютеры настолько опередили человека в этой игре что человек не имеет ни малейшего шанса против них. Уровень игры земля- небо.
Тут я не могу понять- кто написал алгоритмы, которые позволяют компьютеру обыгрывать человека ? Компьютеры сами себе ?