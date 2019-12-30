Додано: Вів 31 гру, 2019 10:28

vladus17 написав: наблюдательный написав: Криптовалюты, это всё фигня. Ни одно правительство в мире, может кроме Венесуэлы, не даст ей зеленый свет.

По одной простой причине - они не смогут тогда печатать деньги и с помощью инфляции раздевать народ. Криптовалюты, это всё фигня. Ни одно правительство в мире, может кроме Венесуэлы, не даст ей зеленый свет.По одной простой причине - они не смогут тогда печатать деньги и с помощью инфляции раздевать народ.

Но ведь тоже самое можно сказать и о золоте, или я не прав?)

Но ведь тоже самое можно сказать и о золоте, или я не прав?)

vladus17 написав: Кстати с криптой куда проще делать анонимные транзакции через интернет чем с физическим золотом.

И никакое правительство не сможет проконтролировать.

(что в принципи сейчас и происходит) Кстати с криптой куда проще делать анонимные транзакции через интернет чем с физическим золотом.И никакое правительство не сможет проконтролировать.(что в принципи сейчас и происходит)

Тут вы правы. Правительства не жалуют золото на руках у населения и не будут это делать впредь. Даже в Индии, где золото культ, постоянно увеличивают различные налоги. Но золото есть в резервах их ЦБ, и тем самым власти подсказывают населению что нужно иметь в запасе. В смутные времена правительства сами могут обратиться к населению с просьбой сдавать(продать) им своё золото за нац. валюту для преодоления финансового кризиса.Так уже было. И в США, и в Ю.Корее и в др...При желании всё можно контролировать. Ввести уголовную ответственность лет на 15, запретить банкам обналичивать подозрительные транзакции под страхом отзыва лицензии и ареста имущества.Пока это всё крипто-финансовая лирика и на неё смотрят как на детские шалости.Но как только она начнет угрожать фин.безопасности страны, так и сделают.Даже не сомневайтесь. Ни одно государство не потерпит двойной финансовой системы, тем более анонимной, так как тогда уже не будет самого государства...