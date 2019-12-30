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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2013201420152016
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 16:54

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  tumos написав:Мне интересно кто будет потребителем товаров, которые произведут роботы ? Робот отнял работу у человека, следовательно у последнего нет средств на покупку товара.

Это одна из тех проблем которые предстоит решить человечеству в 21ом веке.
  tumos написав:Тут я не могу понять- кто написал алгоритмы, которые позволяют компьютеру обыгрывать человека ? Компьютеры сами себе ?
Изначально конечно же люди создали компютеры, и написали программы для их работы. Но я вас уверяю, что сейчас есть компютеры которые без проблем могут писать программы сами :)
Плюс это только рассвет компютерызации и эры роботов. Если вы думаете что то что мы сейчас имеем это все на что они способны- вы очень глубоко ошибаетесь.
Это как интернет, сначала был придуман для одних целей, и сфера применения его была очень ограничена. А сейчас он везде, и жить без него мы уже практически не можем. Всего то какие то несчастные 30 лет прошло.
Что такое 30 лет в истории человека? Песчинка времени.
Востаннє редагувалось vladus17 в Вів 31 гру, 2019 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:14

  vladus17 написав:Делая ставку на биткоин или на золото я выбрал бы биткоин.
Потому что будущее за IT технологиями, искуственным интелектом, цыфровыми дегами, роботами, и компютеризацией всех сфер промышленности!

Вы можете выбирать всё что вам угодно. Но вы не правительство и не ЦБ, которые отвечают за финансовое состояние государства.
Повторяю, никакое нормальное государство не потерпит конкурента национальных денег. И дело не России и не в Китае, а в принципе....
Дадут наивным деткам ещё немного поиграться с этими игрушками и закроют это казино на постоянный карантин.
Слушайте то, что вам говорят сильные мира сего:
...Президент США Дональд Трамп раскритиковал Bitcoin и Libra. По словам политика, единственная реальная валюта, которая существует на территории страны — это американский доллар, который стал «сильнее и надежнее», чем когда-либо...
Точка.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:29

В преддверии НГ не будем парить мозг Bitcoins,
а лучше посмотрим на GOLD COINS

Производство канадского кленового листа:
https://www.youtube.com/watch?v=AeGXYYoSO1U
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:55

  vladus17 написав:Изначально конечно же люди создали компютеры, и написали программы для их работы. Но я вас уверяю, что сейчас есть компютеры которые без проблем могут писать программы сами :)

Компьютеры пишут свои программы. Дайте ссылочку для ознакомления с реальностью.

Для разнообразия я читаю не только вас, но и других авторов. Например, Сергея Савельева. Который профессор. Даже не знаю кому довериться по вопросам ИИ. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:13

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Делая ставку на биткоин или на золото я выбрал бы биткоин.
Потому что будущее за IT технологиями, искуственным интелектом, цыфровыми дегами, роботами, и компютеризацией всех сфер промышленности!

Вы можете выбирать всё что вам угодно. Но вы не правительство и не ЦБ, которые отвечают за финансовое состояние государства.
Повторяю, никакое нормальное государство не потерпит конкурента национальных денег. И дело не России и не в Китае, а в принципе....
Дадут наивным деткам ещё немного поиграться с этими игрушками и закроют это казино на постоянный карантин.
Слушайте то, что вам говорят сильные мира сего:
...Президент США Дональд Трамп раскритиковал Bitcoin и Libra. По словам политика, единственная реальная валюта, которая существует на территории страны — это американский доллар, который стал «сильнее и надежнее», чем когда-либо...
Точка.

Мир очень денамичен. А в 21ом веке еще более денамичнее чем когда либо.
Как много раз предшественники Дональда Трампа говорили что не будут легалезировать однополые браки? Потом мед марихуану. А теперь биткоины.
Сегодня Трамп президет США, завтра кто то другой. Демократия в действии. Это вам не про Россию примеры приводить.
Если лозунгом какого то кандидата будет ,,легализирую биткоины,, и это будет то что будет хотеть Американский народ- то так тому и быть. Главное желание ЛЮДЕЙ.
Вам с совковым менталитетом этого никогда не понять.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:19

  tumos написав:
  vladus17 написав:Изначально конечно же люди создали компютеры, и написали программы для их работы. Но я вас уверяю, что сейчас есть компютеры которые без проблем могут писать программы сами :)

Компьютеры пишут свои программы. Дайте ссылочку для ознакомления с реальностью.

Для разнообразия я читаю не только вас, но и других авторов. Например, Сергея Савельева. Который профессор. Даже не знаю кому довериться по вопросам ИИ. )

Довертесь гуглу)) Как вам такое? Теперь гуглу доверяет больше людей чем кому/чему либо. Спросите у гугла он вам даст ответ.
Компютерные вирусы как один из примеров. Они сами видоизменяются ,эволюционируются, становятся крепче. Те что распознал антивирус- уничтожаются, другие выживают. Таким образом проходят натуральный отбор. Прям как в теории эволюции Дарнива , только программы :)
Востаннє редагувалось vladus17 в Вів 31 гру, 2019 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:22

  наблюдательный написав:В преддверии НГ не будем парить мозг Bitcoins,
а лучше посмотрим на GOLD COINS

Производство канадского кленового листа:
https://www.youtube.com/watch?v=AeGXYYoSO1U

Конечно, их надо сделать красивыми. Иначе какой идиот заплатит за кусок желтого металла такие сумашедшие деньги.
vladus17
 
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