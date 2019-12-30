tumos написав:Мне интересно кто будет потребителем товаров, которые произведут роботы ? Робот отнял работу у человека, следовательно у последнего нет средств на покупку товара.
Это одна из тех проблем которые предстоит решить человечеству в 21ом веке.
tumos написав:Тут я не могу понять- кто написал алгоритмы, которые позволяют компьютеру обыгрывать человека ? Компьютеры сами себе ?
Изначально конечно же люди создали компютеры, и написали программы для их работы. Но я вас уверяю, что сейчас есть компютеры которые без проблем могут писать программы сами Плюс это только рассвет компютерызации и эры роботов. Если вы думаете что то что мы сейчас имеем это все на что они способны- вы очень глубоко ошибаетесь. Это как интернет, сначала был придуман для одних целей, и сфера применения его была очень ограничена. А сейчас он везде, и жить без него мы уже практически не можем. Всего то какие то несчастные 30 лет прошло. Что такое 30 лет в истории человека? Песчинка времени.
Востаннє редагувалось vladus17 в Вів 31 гру, 2019 17:50, всього редагувалось 1 раз.
vladus17 написав:Делая ставку на биткоин или на золото я выбрал бы биткоин. Потому что будущее за IT технологиями, искуственным интелектом, цыфровыми дегами, роботами, и компютеризацией всех сфер промышленности!
Вы можете выбирать всё что вам угодно. Но вы не правительство и не ЦБ, которые отвечают за финансовое состояние государства. Повторяю, никакое нормальное государство не потерпит конкурента национальных денег. И дело не России и не в Китае, а в принципе.... Дадут наивным деткам ещё немного поиграться с этими игрушками и закроют это казино на постоянный карантин. Слушайте то, что вам говорят сильные мира сего: ...Президент США Дональд Трамп раскритиковал Bitcoin и Libra. По словам политика, единственная реальная валюта, которая существует на территории страны — это американский доллар, который стал «сильнее и надежнее», чем когда-либо... Точка.
vladus17 написав:Делая ставку на биткоин или на золото я выбрал бы биткоин. Потому что будущее за IT технологиями, искуственным интелектом, цыфровыми дегами, роботами, и компютеризацией всех сфер промышленности!
Вы можете выбирать всё что вам угодно. Но вы не правительство и не ЦБ, которые отвечают за финансовое состояние государства. Повторяю, никакое нормальное государство не потерпит конкурента национальных денег. И дело не России и не в Китае, а в принципе.... Дадут наивным деткам ещё немного поиграться с этими игрушками и закроют это казино на постоянный карантин. Слушайте то, что вам говорят сильные мира сего: ...Президент США Дональд Трамп раскритиковал Bitcoin и Libra. По словам политика, единственная реальная валюта, которая существует на территории страны — это американский доллар, который стал «сильнее и надежнее», чем когда-либо... Точка.
Мир очень денамичен. А в 21ом веке еще более денамичнее чем когда либо. Как много раз предшественники Дональда Трампа говорили что не будут легалезировать однополые браки? Потом мед марихуану. А теперь биткоины. Сегодня Трамп президет США, завтра кто то другой. Демократия в действии. Это вам не про Россию примеры приводить. Если лозунгом какого то кандидата будет ,,легализирую биткоины,, и это будет то что будет хотеть Американский народ- то так тому и быть. Главное желание ЛЮДЕЙ. Вам с совковым менталитетом этого никогда не понять.
vladus17 написав:Изначально конечно же люди создали компютеры, и написали программы для их работы. Но я вас уверяю, что сейчас есть компютеры которые без проблем могут писать программы сами
Компьютеры пишут свои программы. Дайте ссылочку для ознакомления с реальностью.
Для разнообразия я читаю не только вас, но и других авторов. Например, Сергея Савельева. Который профессор. Даже не знаю кому довериться по вопросам ИИ. )
Довертесь гуглу)) Как вам такое? Теперь гуглу доверяет больше людей чем кому/чему либо. Спросите у гугла он вам даст ответ. Компютерные вирусы как один из примеров. Они сами видоизменяются ,эволюционируются, становятся крепче. Те что распознал антивирус- уничтожаются, другие выживают. Таким образом проходят натуральный отбор. Прям как в теории эволюции Дарнива , только программы
Востаннє редагувалось vladus17 в Вів 31 гру, 2019 18:25, всього редагувалось 1 раз.