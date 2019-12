Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 2013201420152016 Додано: Вів 31 гру, 2019 16:54 Re: Горячие новости по драгоценным металлам tumos написав: Мне интересно кто будет потребителем товаров, которые произведут роботы ? Робот отнял работу у человека, следовательно у последнего нет средств на покупку товара. Мне интересно кто будет потребителем товаров, которые произведут роботы ? Робот отнял работу у человека, следовательно у последнего нет средств на покупку товара.

Это одна из тех проблем которые предстоит решить человечеству в 21ом веке. tumos написав: Тут я не могу понять- кто написал алгоритмы, которые позволяют компьютеру обыгрывать человека ? Компьютеры сами себе ? Тут я не могу понять- кто написал алгоритмы, которые позволяют компьютеру обыгрывать человека ? Компьютеры сами себе ? Изначально конечно же люди создали компютеры, и написали программы для их работы. Но я вас уверяю, что сейчас есть компютеры которые без проблем могут писать программы сами

Плюс это только рассвет компютерызации и эры роботов. Если вы думаете что то что мы сейчас имеем это все на что они способны- вы очень глубоко ошибаетесь.

Это как интернет, сначала был придуман для одних целей, и сфера применения его была очень ограничена. А сейчас он везде, и жить без него мы уже практически не можем. Всего то какие то несчастные 30 лет прошло.

Потому что будущее за IT технологиями, искуственным интелектом, цыфровыми дегами, роботами, и компютеризацией всех сфер промышленности!

Вы можете выбирать всё что вам угодно. Но вы не правительство и не ЦБ, которые отвечают за финансовое состояние государства.

Повторяю, никакое нормальное государство не потерпит конкурента национальных денег. И дело не России и не в Китае, а в принципе....

Дадут наивным деткам ещё немного поиграться с этими игрушками и закроют это казино на постоянный карантин.

Слушайте то, что вам говорят сильные мира сего:

...Президент США Дональд Трамп раскритиковал Bitcoin и Libra. По словам политика, единственная реальная валюта, которая существует на территории страны — это американский доллар, который стал «сильнее и надежнее», чем когда-либо...

а лучше посмотрим на GOLD COINS



Производство канадского кленового листа:

Компьютеры пишут свои программы. Дайте ссылочку для ознакомления с реальностью.



Потому что будущее за IT технологиями, искуственным интелектом, цыфровыми дегами, роботами, и компютеризацией всех сфер промышленности!

Вы можете выбирать всё что вам угодно. Но вы не правительство и не ЦБ, которые отвечают за финансовое состояние государства.

Повторяю, никакое нормальное государство не потерпит конкурента национальных денег. И дело не России и не в Китае, а в принципе....

Дадут наивным деткам ещё немного поиграться с этими игрушками и закроют это казино на постоянный карантин.

Слушайте то, что вам говорят сильные мира сего:

...Президент США Дональд Трамп раскритиковал Bitcoin и Libra. По словам политика, единственная реальная валюта, которая существует на территории страны — это американский доллар, который стал «сильнее и надежнее», чем когда-либо...

Мир очень денамичен. А в 21ом веке еще более денамичнее чем когда либо.

Как много раз предшественники Дональда Трампа говорили что не будут легалезировать однополые браки? Потом мед марихуану. А теперь биткоины.

Сегодня Трамп президет США, завтра кто то другой. Демократия в действии. Это вам не про Россию примеры приводить.

Если лозунгом какого то кандидата будет ,,легализирую биткоины,, и это будет то что будет хотеть Американский народ- то так тому и быть. Главное желание ЛЮДЕЙ.

Компьютеры пишут свои программы. Дайте ссылочку для ознакомления с реальностью.



Довертесь гуглу)) Как вам такое? Теперь гуглу доверяет больше людей чем кому/чему либо. Спросите у гугла он вам даст ответ.

а лучше посмотрим на GOLD COINS



Производство канадского кленового листа:

