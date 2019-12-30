Додано: Вів 31 гру, 2019 16:54

tumos написав: Мне интересно кто будет потребителем товаров, которые произведут роботы ? Робот отнял работу у человека, следовательно у последнего нет средств на покупку товара. Мне интересно кто будет потребителем товаров, которые произведут роботы ? Робот отнял работу у человека, следовательно у последнего нет средств на покупку товара.

tumos написав: Тут я не могу понять- кто написал алгоритмы, которые позволяют компьютеру обыгрывать человека ? Компьютеры сами себе ? Тут я не могу понять- кто написал алгоритмы, которые позволяют компьютеру обыгрывать человека ? Компьютеры сами себе ?

Это одна из тех проблем которые предстоит решить человечеству в 21ом веке.Изначально конечно же люди создали компютеры, и написали программы для их работы. Но я вас уверяю, что сейчас есть компютеры которые без проблем могут писать программы самиПлюс это только рассвет компютерызации и эры роботов. Если вы думаете что то что мы сейчас имеем это все на что они способны- вы очень глубоко ошибаетесь.Это как интернет, сначала был придуман для одних целей, и сфера применения его была очень ограничена. А сейчас он везде, и жить без него мы уже практически не можем. Всего то какие то несчастные 30 лет прошло.Что такое 30 лет в истории человека? Песчинка времени.