tumos написав:Мне интересно кто будет потребителем товаров, которые произведут роботы ? Робот отнял работу у человека, следовательно у последнего нет средств на покупку товара.
Это одна из тех проблем которые предстоит решить человечеству в 21ом веке.
tumos написав:Тут я не могу понять- кто написал алгоритмы, которые позволяют компьютеру обыгрывать человека ? Компьютеры сами себе ?
Изначально конечно же люди создали компютеры, и написали программы для их работы. Но я вас уверяю, что сейчас есть компютеры которые без проблем могут писать программы сами Плюс это только рассвет компютерызации и эры роботов. Если вы думаете что то что мы сейчас имеем это все на что они способны- вы очень глубоко ошибаетесь. Это как интернет, сначала был придуман для одних целей, и сфера применения его была очень ограничена. А сейчас он везде, и жить без него мы уже практически не можем. Всего то какие то несчастные 30 лет прошло. Что такое 30 лет в истории человека? Песчинка времени.
Востаннє редагувалось vladus17 в Вів 31 гру, 2019 17:50, всього редагувалось 1 раз.
vladus17 написав:Делая ставку на биткоин или на золото я выбрал бы биткоин. Потому что будущее за IT технологиями, искуственным интелектом, цыфровыми дегами, роботами, и компютеризацией всех сфер промышленности!
Вы можете выбирать всё что вам угодно. Но вы не правительство и не ЦБ, которые отвечают за финансовое состояние государства. Повторяю, никакое нормальное государство не потерпит конкурента национальных денег. И дело не России и не в Китае, а в принципе.... Дадут наивным деткам ещё немного поиграться с этими игрушками и закроют это казино на постоянный карантин. Слушайте то, что вам говорят сильные мира сего: ...Президент США Дональд Трамп раскритиковал Bitcoin и Libra. По словам политика, единственная реальная валюта, которая существует на территории страны — это американский доллар, который стал «сильнее и надежнее», чем когда-либо... Точка.
vladus17 написав:Делая ставку на биткоин или на золото я выбрал бы биткоин. Потому что будущее за IT технологиями, искуственным интелектом, цыфровыми дегами, роботами, и компютеризацией всех сфер промышленности!
Вы можете выбирать всё что вам угодно. Но вы не правительство и не ЦБ, которые отвечают за финансовое состояние государства. Повторяю, никакое нормальное государство не потерпит конкурента национальных денег. И дело не России и не в Китае, а в принципе.... Дадут наивным деткам ещё немного поиграться с этими игрушками и закроют это казино на постоянный карантин. Слушайте то, что вам говорят сильные мира сего: ...Президент США Дональд Трамп раскритиковал Bitcoin и Libra. По словам политика, единственная реальная валюта, которая существует на территории страны — это американский доллар, который стал «сильнее и надежнее», чем когда-либо... Точка.
Мир очень денамичен. А в 21ом веке еще более денамичнее чем когда либо. Как много раз предшественники Дональда Трампа говорили что не будут легалезировать однополые браки? Потом мед марихуану. А теперь биткоины. Сегодня Трамп президет США, завтра кто то другой. Демократия в действии. Это вам не про Россию примеры приводить. Если лозунгом какого то кандидата будет ,,легализирую биткоины,, и это будет то что будет хотеть Американский народ- то так тому и быть. Главное желание ЛЮДЕЙ. Вам с совковым менталитетом этого никогда не понять.
vladus17 написав:Изначально конечно же люди создали компютеры, и написали программы для их работы. Но я вас уверяю, что сейчас есть компютеры которые без проблем могут писать программы сами
Компьютеры пишут свои программы. Дайте ссылочку для ознакомления с реальностью.
Для разнообразия я читаю не только вас, но и других авторов. Например, Сергея Савельева. Который профессор. Даже не знаю кому довериться по вопросам ИИ. )
Довертесь гуглу)) Как вам такое? Теперь гуглу доверяет больше людей чем кому/чему либо.
Что касается программ: компютерные вирусы как один пример. Они сами видоизменяются ,эволюционируются, становятся крепче. Те что распознал антивирус- уничтожаются, другие выживают. Таким образом проходят натуральный отбор. Прям как в теории эволюции Дарнива , только программы
Востаннє редагувалось vladus17 в Вів 31 гру, 2019 18:28, всього редагувалось 2 разів.
vladus17 написав:Довертесь гуглу)) Как вам такое? Теперь гуглу доверяет больше людей чем кому/чему либо.
Да ладно.) Гендиректор Гугла Печаи был на порке в Конгрессе. Там ему рассказали, что Гугл собирает так много информации о своих юзерах, что даже АНБ отдыхает.Большинство американцев даже не представляет такой объем данных. Имеете процент с рекламы компании ? )
vladus17 написав:Что касается программ: компютерные вирусы как один пример. Они сами видоизменяются ,эволюционируются, становятся крепче. Те что распознал антивирус- уничтожаются, другие выживают. Таким образом проходят натуральный отбор. Прям как в теории эволюции Дарнива , только программы
Т.е. вы утверждаете, что некий компьютер создал вирус и запустил его сеть. Причем этот компьютер вложил в алгоритм работы вируса возможность тиражировать себя и изменять со временем элементы собственного кода ? А другой компьютер создал код антивируса, который в свою очередь нейтрализует вирусы ? Круто. )
наблюдательный написав:Слушайте то, что вам говорят сильные мира сего: ...Президент США Дональд Трамп раскритиковал Bitcoin и Libra. По словам политика, единственная реальная валюта, которая существует на территории страны — это американский доллар, который стал «сильнее и надежнее», чем когда-либо... Точка.
Читайте между строк. Он сейчас сильнее и надежнее чем когда-либо, значит, сейчас пик (по крайней мере, локальный и может, не сейчас, а последние несколько лет, они любят говорить о том, что мы уже видим и без них), в будущем эта сила и надежность будет сходить на нет. Вот за что я люблю Трампа, обязательно проболтается. То дефолт анонсировал, то исправился и сказал, что тупо напечатают сколько надо, теперь вот уже прямо доллару ослабление напророчил.
vladus17 написав:Мир очень денамичен. А в 21ом веке еще более денамичнее чем когда либо. Как много раз предшественники Дональда Трампа говорили что не будут легалезировать однополые браки? Потом мед марихуану. А теперь биткоины. Сегодня Трамп президет США, завтра кто то другой. Демократия в действии. Это вам не про Россию примеры приводить. Если лозунгом какого то кандидата будет ,,легализирую биткоины,, и это будет то что будет хотеть Американский народ- то так тому и быть. Главное желание ЛЮДЕЙ. Вам с совковым менталитетом этого никогда не понять.
Ну насмешили... Несколько лет назад, работая в Англии, я читал несколько статей, в которых высказывались претензии к бывшему канцлеру казначейства Г.Брауну. Этот министр, в 1999г., продал на аукционе большую часть золотого запаса Британии (около 400 тонн) по самой низкой, за четверть века, цене. Очевидно рассуждая так же как и вы. Типа, в век высоких технологий эти железяки уже нафиг кому нужны. Результат известный. С тех пор их железяки подорожали в разы и англичане на ровном месте потеряли несколько миллиардов фунтов. Короче говоря, бриты стали посмешищем в финансовом мире, так как эта сделка не принесла им никакой пользы, а Брауна потом чуть не упекли в тюрьму. А теперь иные примеры. Страны, где главы ЦБ с совковым менталитетом, как у меня: Япония - самая технологичная страна. 7 место в мире по запасам золота. Золото не продает. Германия. 2-я страна по запасам золота. Тоже не слабаки. Золото не продает. Наоборот, активно переправляет его из США в фатерланд. Швейцария, страна с самой крепкой валютой и самой сбалансированной экономикой. Золото не продает. Наоборот, построила дополнительные хранилища в Альпах. Как говорится - на вырост. Китай, РФ, США, Франция, Италия - золото не продают. Нидерланды. 9-я страна по запасам. Последние 10 лет не продает. Более того, недавно репатриировали 122 тонны из США. Вот недавнее заявление их ЦБ: Dutch National Bank Als het hele systeem instort, biedt de goudvoorraad een onderpand om opnieuw te beginnen. Goud geeft vertrouwen in de kracht van de balans van de centrale bank'.
"Если система рухнет, золото может послужить основой для ее восстановления. Золото укрепляет уверенность в стабильности баланса центрального банка и создает чувство безопасности "
Так что смотрите шире, высокотехнологичный вы наш. Биткоин только в мозгах, а золото в кармане.